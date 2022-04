Aargau und Baden-Württemberg: So viel Geld bringen Grenzgänger

Wirtschaftsbeziehungen Landkreise Lörrach und Waldshut: Grenzgänger bringen jährlichen Einkommenstransfer von 2,5 Milliarden Euro Die wirtschaftlichen Verflechtungen über die Grenze hinweg sind sehr eng. Nebst dem Einkaufstourismus fliessen via Grenzgänger jährlich rund 4 Milliarden Euro aus der Nordschweiz nach Deutschland. Mathias Küng Jetzt kommentieren 22.04.2022, 05.00 Uhr

Zu Staus kommt es am Zoll nicht nur der Einkaufstouristen wegen. Morgens und abends sind auch viele Grenzgängerinnen und Grenzgänger unterwegs. Walter Schwager

Die Wirtschaftsbeziehungen zwischen dem Aargau und Baden-Württemberg bestehen natürlich aus weit mehr als aus Einkaufstourismus, mit dem die Schweizer Bevölkerung jedes Jahr über 10 Milliarden Franken ins grenznahe Ausland – vorab nach Deutschland – trägt.

Detailangaben über den Im- und Export zwischen dem Aargau und Baden-Württemberg sind allerdings kaum zu finden. Baden-Württemberg war 2021 mit 222 Milliarden Euro das exportstärkste deutsche Bundesland. Für dieses ist die Schweiz (nach Zahlen vom Januar 2022 der Industrie- und Handelskammer IHK Region Stuttgart) nach den USA und China das drittwichtigste Exportland. Umgekehrt ist bei den Importen (auch nach Daten vom Januar 2022) die Schweiz nach China sogar das zweitwichtigste Land für Baden-Württemberg.

Aargauer Exporte in den EU-Raum: 6,46 Milliarden Franken

Das Statistische Jahrbuch Aargau schlüsselt die eigenen Exporte nur nach Total und EU auf. 2020 exportierte der Aargau demnach insgesamt Waren für 14,9 Milliarden Franken, wovon 6,46 Milliarden in den EU-Raum gingen. Mit Abstand den höchsten Ausfuhrwert haben pharmazeutische Erzeugnisse (6,7 Milliarden Franken), gefolgt von Maschinen (2,5 Milliarden). Die Importe des Aargaus betrugen umgekehrt 13,6 Milliarden, die «Aussenhandelsbilanz» ist also positiv.

Die Industrialisierung der grenznahen Räume in Süddeutschland wurde einst übrigens sehr stark von Schweizer Unternehmen geprägt. So haben heute noch viele Firmen Schweizer Wurzeln, heisst es in einer Studie von 2021 von IHK Hochrhein Bodensee und der Universität St.Gallen, selbst wenn sie unter neuem Namen oder von einem neuen Besitzer geführt werden (beispielsweise Aluminium Walzwerke Singen, Maggi, Schiesser etc.).

Schweizer Investitionen in Baden-Württemberg: 119'000 Arbeitsplätze

Die zwischenstaatlichen wirtschaftlichen Verflechtungen sind demnach auch heute sehr eng. So hatten Ende 2019 knapp 400 baden-württembergische Firmen Bestandsinvestitionen in der Schweiz von rund 6,6 Milliarden Euro. Sie beschäftigten in der Schweiz 33'000 Personen. Umgekehrt sind Schweizer Firmen im Südwesten sogar noch viel stärker engagiert. Laut derselben Studie hielten sie 2018 Direktinvestitionen von 21,4 Milliarden Euro in 572 Unternehmen mit 119'000 Beschäftigten.

Viele Schweizer Firmen haben Niederlassungen und Tochterfirmen im grenznahen Raum – etwa in Konstanz, Singen, Waldshut-Tiengen, Lörrach oder Freiburg, sodass laut dieser Studie «die Region Hochrhein-Bodensee für Unternehmen aus den Grenzkantonen gewissermassen die Funktion eines Brückenkopfs nach Deutschland und in die EU bildet».

Grenzgänger in die Nordschweiz bringen Deutschland einen sichtbaren jährlichen Einkommenstransfer von mindestens vier Milliarden Euro. Für den Landkreis Lörrach machte dies knapp 1,5 Milliarden Euro aus, für Waldshut knapp eine Milliarde, zusammen also knapp 2,5 Milliarden.

