Wirtschaft Trotz Corona gibt es nicht mehr Konkurse – und wegen Corona gründen mehr Aargauer eine eigene Firma Die Firmenneugründungen boomen im Kanton. Deutlich mehr Aargauerinnen und Aargauer gründeten im ersten Quartal 2021 ein eigenes Unternehmen als in den Vorjahren. Das hat auch mit Corona zu tun. Gleichzeitig kam es bisher trotz Corona nicht zu mehr Konkursen. Raphael Karpf 13.04.2021, 05.00 Uhr

Restaurants, Fitnesscenter, Reisebüros. Das sind einige der Branchen, die mit am stärksten von den Coronamassnahmen betroffen sind. Doch auch wenn diese Branchen leiden: Massenhaft Betriebe sind bisher noch keine verschwunden. Und es wurden sogar in diesen Branchen mehr neue Firmen gegründet, als dass alte verschwanden. Mit Ausnahme der Reisebüros:

Zu den Zahlen Die obigen Zahlen hat die Creditreform AG dieser Zeitung zur Verfügung gestellt. Das Unternehmen gibt Wirtschaftsauskünfte und wertet dafür unter anderem das Handelsregister aus.

Gerade im Detailhandel wurden deutlich mehr neue Firmen gegründet als alte gelöscht. Dasselbe gilt für Kosmetikstudios und Coiffeursalons. Fitnesscenter, die immer noch geschlossen sind, wurden gleich viele neue gegründet wie alte gelöscht. Und Kinos und Museen gingen, zumindest laut Handelsregister, noch gar keine zu. Den einzigen Rückgang bei dieser Auswahl verzeichneten die Reisebüros: Sechs neue entstanden, 15 alte verschwanden.

Diese Zahlen sind natürlich ein Stück weit mit Vorsicht zu geniessen. Nicht jeder neue Eintrag im Handelsregister entspricht einem neuen Unternehmen. Bestehende Firmen gründen Zweigniederlassungen oder aus sonstigen Gründen neue Firmen. Ausserdem dauert es seine Zeit, wenn ein Betrieb aufgibt, bis er effektiv aus dem Handelsregister gelöscht wird.

Allerdings hat auch das Aargauer Konkursamt im Moment nicht mehr Arbeit als noch vor der Pandemie. Und diese Beobachtung gilt für die gesamte Schweiz. Insgesamt ging die Anzahl Konkursverfahren 2020 im Vergleich zum Vorjahr um über sechs Prozent zurück.

«Angesichts der Tatsache, dass das Bruttoinlandprodukt 2020 den grössten Rückgang seit 1975 verzeichnete, wäre eine Welle an Firmen- und Privatkonkursverfahren zu erwarten gewesen», schreibt das Bundesamt für Statistik. Dass es dann doch nicht so kam, hat verschiedene Gründe. Zum einen gewährte der Bundesrat KMU vergangenes Jahr bis zu sechs Monate lang Stundungen, ohne dass diese Sanierungspläne hätten vorlegen müssen. Ausserdem unterstützen der Bund und mittlerweile auch der Aargau betroffene Unternehmen mit Millionen. Diese Massnahmen zielten und zielen darauf ab, eine Konkurswelle zu verhindern.

Das hat bisher offenbar funktioniert. Allerdings, sowohl der Bund wie auch das Aargauer Konkursamt gehen davon aus, dass die Pandemie ihre wirtschaftlichen Opfer erst noch fordern wird. Schon in den nächsten Monaten dürfte die Anzahl Konkursverfahren wieder steigen, heisst es beim Aargauer Konkursamt.

Corona löst Neugründungs-Boom aus

2020 gab es aber nicht nur weniger Konkurse, sondern auch mehr Neugründungen. 2977 neue Firmen wurden 2020 im Aargau gegründet. Das sind über zehn Prozent mehr als in den Vorjahren. Dieser Trend setzte sich auch im ersten Quartal 2021 fort.

Seit Jahren werden immer mehr neue Firmen gegründet. Das hat verschiedene Gründe: Es wird immer einfacher und billiger, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Man kann eine Firma heutzutage bequem online von zu Hause aus erstellen. Ausserdem setzen immer mehr grosse Firmen für einzelne Aufgaben auf externe Anbieter, statt neues Personal einzustellen. Und dafür braucht es immer mehr externe Firmen.

Dass es nun aber so einen Boom gab, sei nicht trotz, sondern gerade wegen Corona passiert, sagt Simon May, Co-Geschäftsführer des IFJ Instituts für Jungunternehmen. Das Unternehmen unterstützt Menschen bei Firmengründungen, bei rund 3000 Neugründungen hat es 2020 mitgeholfen.

Die Menschen waren in Kurzarbeit, konnten nicht in die Ferien und mussten weniger pendeln. Sie hatten mehr Zeit, sich Fragen zu stellen wie: Was möchte ich eigentlich tun? May sagt:

«Gerade in schwierigen Zeiten besinnen sich die Menschen darauf, was ihnen wirklich wichtig ist.»

Kommt dazu: Wieso sein Einkommen einzig auf einen einzigen Arbeitgeber abstützen? Gerade in Krisenzeiten. Wieso nicht, quasi als zusätzliche Sicherheit, noch eine eigene Firma gründen?

Ausserdem: Während einige Branchen leiden, sind andere am Boomen. Die Menschen geben mehr Geld für Sport- und Freizeitartikel aus. Sie investieren für ihr Zuhause ins Handwerk und fürs Homeoffice in IT-Infrastruktur. Und der ganze Onlinehandel hat durch den Lockdown einen zusätzlichen Schub bekommen.

Es sind dann allerdings nicht nur in diesen boomenden Branchen, in denen die Neugründungen zugenommen haben. So wurden im ersten Quartal 2021 auch mehr Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe gegründet also noch vor einem Jahr.

Ein Zeichen, dass die Volkswirtschaft funktioniere, so May. Auch wenn die Pandemie ein einschneidendes Ereignis sei, das noch seine wirtschaftlichen Folgen haben werde: Dass manche Betriebe durch äussere Einflüsse verschwinden und neuen, die an die neuen Umstände besser angepasst sind, Platz machen würden: Das habe es in der Geschichte immer wieder gegeben.

Und bemerkenswert: Auch in der Sparte «Kultur und Gemeinnütziges» wurden deutlich mehr Unternehmen gegründet. 30 neue waren es im ersten Quartal 2021, elf waren es vor einem Jahr. Da mit dabei sind vor allem auch Stiftungen mit gemeinnützigen Zwecken. May:

«Viele Menschen, die nicht so stark unter der Krise leiden, helfen nun anderen.»

Aargau mit überdurchschnittlichem Wachstum

Zwar hat die Anzahl Neugründungen auch schweizweit zugenommen. Allerdings durchschnittlich nicht ganz so stark wie im Aargau: 5,3 Prozent betrug das Wachstum 2020 schweizweit, 11,4 Prozent im Aargau. Wie kommt das? May:

«Der Aargau macht etwas dafür. Er gehört mit zu den Kantonen, die in der Wirtschaftsförderung sehr aktiv sind und Neugründungen unterstützt.»