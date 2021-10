Lockdown und Betriebsschliessungen sind vorbei, doch es gibt weiterhin Probleme bei der Rohstoffbeschaffung und bei den Lieferketten. Die AZ hat bei der Zehnder Group in Gränichen, bei Siegfried in Zofingen, bei Alu Menziken und bei Sager in Dürrenäsch nachgefragt, wie sie die Schwierigkeiten meistern.

Sébastian Lavoyer Jetzt kommentieren 05.10.2021, 05.00 Uhr