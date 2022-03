Ukraine-Krieg verunsichert Anleger und Konsumenten im Aargau

Wirtschaft Regionaler Konjunkturbarometer fällt: Ukraine-Krieg verunsichert Anleger und Konsumentinnen im Aargau «Der Krieg in der Ukraine nagt am Vertrauen der Investoren und Konsumenten.» Das steht im Aargauer Konjunkturbarometer, der monatlich erscheint. Der Index fällt um 0,7 Prozent, insbesondere sinkende Aktienkurse und steigende Energiepreise belasten ihn. Fabian Hägler Jetzt kommentieren 15.03.2022, 15.43 Uhr

Der hohe Benzinpreis belastet die Aargauer Wirtschaft. Nicole Nars-Zimmer

Der Aargauer Konjunkturbarometer, den die Aargauische Kantonalbank (AKB) und Aargau Services Standortförderung gemeinsam jeden Monat publizieren, ist im Februar um 0,7 Prozent auf 93,7 Punkte gefallen. Das sind knapp 18 Prozent über dem Vorjahr und rund 6 Prozent unter dem langfristigen Wachstumstrend. «Der Krieg in der Ukraine nagt am Vertrauen der Investoren und Konsumenten», heisst es im Konjunkturbarometer

Bereits gegen Ende Februar habe der Ukraine-Krieg die Märkte in Aufruhr versetzt, schreiben die Autoren. Investoren schichten ihr Geld seither in sichere Anlageklassen um. «Die Aktienkurse sind gefallen und die Energiepreise in die Höhe geschossen», heisst es im Konjunkturbarometer. Der Benzinpreis stieg an Aargauer Tankstellen letzte Woche über Nacht um gut 20 Rappen, die Gaspreise klettern seit Monaten und für 2023 müssen Aargauerinnen und Aargauer mit bis zu 30 Prozent höheren Strompreisen rechnen. Die Finanzkomponente des Aargauer Konjunkturbarometers kommt daher unter Druck.

Auf den Devisenmärkten hat der Euro zuletzt deutlich an Wert verloren, am 7. März war er gar weniger wert als der Franken. Obwohl der Export für die Aargauer Wirtschaft eine grosse Bedeutung hat, konnten Unternehmen wie ABB, Siegfried oder Zehnder den hohen Frankenkurs abfedern. Auch die Autoren des Konjunkturbarometers halten fest, für Exporteure gebe es noch keinen Grund zur Panik. Der sogenannte handelsgewichtete Franken, der sich auf die wichtigsten Devisenkurse für den Schweizer Export stützt, hat sich innert Jahresfrist wenig verändert. Der Grund: Der US-Dollar und die daran gekoppelten Währungen sind stabil geblieben.

Auftragswachstum in der Industrie – Umfrage aber vor russischem Angriff

Der Trend in der Industrie bleibt hingegen unverändert positiv, die entsprechende Komponente des Aargauer Konjunkturbarometers notiert deutlich über dem langfristigen Wachstumspfad. Damit bestätigen AKB und Aargau Services die Ergebnisse aus der Wirtschaftsumfrage der Aargauischen Industrie- und Handelskammer (AIHK): Diese hatte vor zwei Wochen ergeben, dass die Industriebetriebe für 2022 optimistisch sind und mit einem Auftragswachstum rechnen.

Gemäss dem Aargauer Konjunkturbarometer wurde der Anstieg der weltweiten Wirtschaftstätigkeit durch eine weitere Zunahme der Aufträge untermauert – dies gilt auch für das Exportgeschäft. Allerdings gehe die Boomphase in der Industrie langsam in eine Normalisierung über. Die Probleme mit Lieferketten sollen sich weiter entspannen, bei den steigenden Preisen sei aber vorerst noch keine grosse Linderung zu erwarten, schreiben die Autoren.

Auch im Dienstleistungssektor gibt es nach der Aufhebung der pandemiebedingten Einschränkungen eine markante Erholung. «Zahlreiche Neuaufträge zeigen auch für die nächsten Monate gute Aussichten an», heisst es im Konjunkturbarometer. Allerdings gibt es eine Einschränkung: «Bei der Interpretation der Resultate sei zu bedenken, dass die Umfrage vor der Eskalation in der Ukraine, nämlich vom 21. bis 23. Februar 2022, durchgeführt wurde.»

Positive Signale von der Automobilbranche

Im Februar wuchs der Markt für neue Personenwagen in der Schweiz sowohl gegenüber dem Januar wie auch dem Vorjahr. Saison- und werktagsbereinigt stiegen die Verkäufe gegenüber Januar um 2,4 Prozent, heisst es im Konjunkturbarometer. Im Aargau gibt es mit der Amag in Schinznach-Bad und Emil Frey in Safenwil zwei wichtige Autoimporteure und -händler.

Wie stark sich der Krieg in der Ukraine auf den Schweizer Fahrzeugmarkt auswirke, ist laut Christoph Wolnik, Mediensprecher von Auto-Schweiz, nur schwer abzuschätzen: «Einzelne Automobilhersteller mussten ihre Produktionsbänder in den vergangenen Tagen aus verschiedenen Gründen kurzfristig stoppen – teils wegen Hackerangriffen, teils fehlen Zulieferprodukte aus Werken in der Ukraine.»

Arbeitsmarkt: 43 Prozent mehr offene Stellen als vor einem Jahr

Erfreuliche Daten gibt es derweil vom Arbeitsmarkt: Die Zahl der offenen Stellen erreicht ein neues Rekordhoch. Die ersten zwei Monate im Jahr waren gemäss Konjunkturbarometer sehr positiv. Dies hatten auch schon die aktuellen Zahlen des Kantons für Februar gezeigt: Die Arbeitslosenquote im Aargau sank von 3,1 auf 3,0 Prozent, die Zahl der offenen Stellen erhöhte sich gleichzeitig.

Kantonsweit gab es im Februar im Vergleich zum Vorjahr 43 Prozent mehr freie Stellen, schweizweit waren es 45 Prozent. Im Aargau wurde seit Mitte 2021 Monat für Monat ein Zuwachs gemeldet, dies jeweils auf Basis saisonbereinigter Daten. Der Aargauer Konjunkturbarometer misst in Echtzeit die auf grossen Jobportalen publizierten offenen Stellen.

