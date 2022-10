Winzerfest Wenn der Abwart im Smoking das Weinglas schwenkt: Am Winzer-Umzug feierten alle «de gröscht Döttiger Schatz» Am Sonntagnachmittag fand der Winzer-Umzug zum 69. Mal statt. Mit im Trubel: Die «Döttiger Wy-ber», die am Traditionsanlass erneut einen Flirt mit der Moderne wagten: Von ihrem selbstgebauten Wagen winkte ein Mann – und am Steuer sass eine Frau. Livia Häberling Jetzt kommentieren 02.10.2022, 21.16 Uhr

Die «Döttiger Wy-ber» mit Adrian Schweizer, der im Smoking und mit einem Glas Rosé ihren Wagen repräsentiert. Alexander Wagner

An einem Volksfest darf vieles fehlen, aber eines nicht: Volk. Davon postiert sich am Sonntagnachmittag am Döttinger Strassenrand eine beachtliche Menge. Darunter Kinder mit Stofftaschen und Kulleraugen, Eltern mit dem zugehörigen Buggy-Fuhrpark oder Rentner mit Campingstühlen. Um zehn nach zwei Uhr eröffnet die Kavallerie Zurzach den Umzug, und wer zu diesem Zeitpunkt noch keinen Weinbecher in der Hand hält, tut es mit Gewissheit einige Minuten später.

Bald schon staunen die Gäste, was da in der Mitte der Strasse alles an ihnen vorbeizieht. Die sogenannte Wy-Chue etwa, die ... (Sie ahnen es: Wein statt Milch gibt). Oder die «Trübelfischer», also verkleidete Kindergärtlerinnen und Kindergärtler, die ein bemaltes Kartonboot um ihre Hüften tragen. Oder die Stadtmusik Klingnau, die im wahrsten Sinn des Wortes zünftig auf die Pauke haut. Oder die riesige Holzkuh Lotti, die als Botschafterin des Holzhandels wirken soll und von der Gastgemeinde Leibstadt mitgebracht wurde.

Die schönsten Bilder vom Winzerfest

Zwischen all diesen Attraktionen greifen die Kleinen mit ihren Händen auf dem Asphalt selig nach Süssigkeiten, während über ihren Köpfen, mindestens so selig!, die Eltern und Grosseltern ihre Becher nachfüllen lassen – er will ja schliesslich nach allen Regeln der Kunst degustiert sein, der Döttinger Wein.

Und noch etwas weiter oben, zwei Meter über dem Boden oder auch drei, thront auf geschätzt jedem fünften Wagen eine festlich gekleidete Dame, die lächelt und anmutig das Handgelenk bewegt. Wenn es neben dem Wein ein Sujet gibt, das am Winzer-Umzug in Döttingen besonders zuverlässig wiederkehrt, dann ist es zweifellos: die winkende Frau.

Der Schulhausabwart performt auf dem Frauen-Wagen

Doch dann biegt Wagen Nummer 34 um die Ecke. Er wird flankiert von einer Gruppe Frauen, die Rosé ausschenken, sie nennen sich: «Döttiger Wy-ber».

Ihr Motto: «De gröscht Döttiger Schatz»

Ihre Deko: Eine riesige Holzschatzkiste, gefüllt mit ballongrossen Trauben

Ihr Star: Adrian Schweizer.

Prost! Adrian Schweizer winkt dem Publikum zu. Gelenkt wird der Wagen von einer Frau, was am Winzer-Umzug ebenfalls unüblich ist. Alexander Wagner

An gewöhnlichen Tagen arbeitet der 58-Jährige in Döttingen als Schulhausabwart, aber an einem Tag wie diesem steht er auf dem Wagen. Ausnahmsweise in Smoking und Fliege gewandet, stützt sich mit dem Rücken an seine Stehlehne, schwenkt in seiner Linken ein Glas Rosé, hebt die Rechte zum Gruss und ruft: «Zum Wohl zäme!»

Adrian Schweizer ist, von den Frauen sanft in sein Glück geschubst und nun erstaunlich souverän, das Pendant zum Sujet auf manch anderem Wagen. Er ist: der winkende Mann.

Nach 2019 sind die «Döttiger Wy-ber» zum zweiten Mal dabei

Wie es kam, dass Adrian Schweizer auf ihrem Wagen steht, erzählen Lea Senn, Sarah Bugmann und Melissa Häfeli am Freitagnachmittag, zwei Tage vor dem Umzug. Anzutreffen sind die drei Frauen im ehemaligen Feuerwehrmagazin des örtlichen Schulhauses. Und obwohl sie inzwischen nicht mehr in Döttingen wohnen, haben sie – und vier weitere Frauen, die ebenfalls zur Gruppe der «Döttiger Wy-ber» gehören, dort die vergangenen acht Samstage verbracht. Zum zweiten Mal nach 2019 galt es, einen Wagen zu bauen.

«Wir sind wohl die durchgeplanteste Wagenbaugruppe», sagen die drei lachend. Das liegt nach ihren Aussagen auch daran, dass sie im Berufsalltag Pflegefachfrauen, Grafikerinnen, IT- und Marketingspezialistinnen, Schulpsychologinnen, Kauffrauen oder Studentinnen, aber keine Handwerkerinnen sind. Der Wagenbau war eine komplett neue Domäne, als das Siebnergespann sich im Jahr 2018 sagte: «Das können wir auch!» – und sich für den Umzug anmeldete.

Die «Döttiger Wy-ber» zeigen ihren Wagen am Umzug

Carin Camathias

In Döttingen aufgewachsen, fühlen sich seit ihrer Kindheit mit dem Winterfest verbunden. Doch das Konzept, dass die Männer den Wagen bauen, auf dem die Frauen während des Umzugs stehen, lächeln und winken, schien ihnen etwas aus der Zeit gefallen: «Wir wollten das Projekt auf unsere Art umsetzen», sagen sie. Und das hiess: Mit einer reinen Frauengruppe. Ihres Wissens hatte es das am Winzer-Umzug vorher so noch nicht gegeben.

Der winkende Mann im Smoking könnte Schule machen

Nachdem klar war, dass ausschliesslich Frauen den Wagen bauen würden und sich die Gruppe auf den Namen «Döttiger Wy-ber», getauft hatte, entschloss sie sich dazu, auch auf dem Wagen eine Neuheit zu etablieren. Aus ihrem Bekanntenkreis erkoren die Frauen einen Mann, der den Gästen am Strassenrand stilvoll zuwinken sollte. Die Überraschung glückte, aus dem Publikum erhielten sie viele positive Rückmeldungen.

Eigentlich war die Teilnahme am Umzug 2019 als einmalige Aktion geplant, doch dann, sagen die Frauen, habe es ihnen den Ärmel reingezogen. So kam es, dass sie nach zweijähriger Corona-Zwangspause dieses Jahr erneut mitmachten – neuerdings in Kooperation mit dem Skiclub 7-Sieche aus Klingnau. Der Deal: Die Frauen bauen den Wagen, die Männer schmeissen am Strassenrand eine Bar – und: Am Umzug steht einer der Herren im Smoking auf dem Wagen.

Dieser Herr war Adrian Schweizer, und vor seinem grossen Auftritt war es ihm durchaus mulmig zumute. Doch nun, nachdem das Publikum gesehen hat, wie er das Glas schwenkte und die Hand zum Gruss erhob, scheint es denkbar, dass er ihn an einem Winzer-Umzug zwar zum ersten, aber nicht zum letzten Mal gemacht hat: den winkenden Mann.

