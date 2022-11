Das sagt die Aargauer Fussball-Prominenz zur WM in Katar

Winter-WM «Viele Fans sind in einer schwierigen Situation» – das sagt die Aargauer Fussball-Prominenz zur Weltmeisterschaft Die Vorfreude auf die Fussballweltmeisterschaft der Männer scheint sich noch in Grenzen zu halten. Wir haben bei der Aargauer Fussballprominenz nachgefragt, mit welchen Gefühlen sie auf die umstrittene WM in Katar blickt. Dominic Kobelt Jetzt kommentieren 15.11.2022, 05.00 Uhr

Jonas Fricker im Dress des FC Nationalrat. zvg

Vom 20. November bis zum 18. Dezember findet in Katar die Fussball-WM der Männer statt. Neben Vorfreude gibt es auch viel Kritik am Sport-Event. Diskutiert werden unter anderem die dubiosen Umstände bei der Vergabe, die Missachtung der Menschenrechte im Golfstaat oder der Stadionbau, der sogar Todesopfer gefordert hat.

Doch wie sieht das die Aargauer Fussballprominenz? Jonas Fricker, Grünen-Politiker und Captain des FC Grossrat, schaut der WM mit sehr gemischten Gefühlen entgegen: «Die Kritik ist nötig und wichtig, auch, dass in den Medien die schwierige Situation thematisiert wird», findet er. Die Fifa habe, gerade als Schweizer Verein, in der ganzen Geschichte eine schlechte Falle gemacht. «Ich glaube, viele Fussballfans sind in einer schwierigen Situation, und mir geht es genauso: Ich möchte für eine ethisch gerechte Welt einstehen, da wühlt einem diese WM schon auf.»

Trotzdem sagt Fricker: «Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich aus Protest die Spiele der Schweizer Nati nicht schauen werde. Ich sammle auch mit meinen Kindern Panini-Bildli. Aber die Begeisterung hält sich dieses Jahr in Grenzen.» Findet er den Boykott die falsche Protestform? «Nein, das kann man durchaus machen, jeder muss das für sich selber entscheiden.» Er selber diskutiere die problematische Situation mit anderen Fussballfans, und werde dies auch während den Spielen tun.

Rolf Fringer. Marc Schumacher / freshfocus

Rolf Fringer: «Jetzt ist Zeit, sich auf schöne WM-Spiele zu freuen»

Rolf Fringer, der den FC Aarau als Trainer 1993 zum Meistertitel geführt hatte, findet dagegen klare Worte für Leute, die zum Boykott der WM aufrufen: «Davon halte ich gar nichts, das ist doch scheinheilig», erklärt er. Zuerst solle man vor der eigenen Türe wischen, auch in der Schweiz laufe nicht immer alles gut. «Jetzt ist nicht der Moment für Kritik, das hätte man früher machen müssen. Jetzt ist die Zeit, sich auf eine schöne WM zu freuen.»

Fringer selbst ist zu Beginn der WM noch in den Ferien, ab der K.-o.-Phase sei er aber zu Hause und werde sich dann sicher jedes Spiel ansehen. «Aber auch in der Gruppenphase werde ich mir so viele Spiele wie möglich ansehen, um einen möglichst kompletten Eindruck zu erhalten», erklärt er.

Fabienne Humm. Keystone

Fabienne Humm: «Die Spieler können nichts dafür»

Die Aargauer Nationalspielerin Fabienne Humm spürt nicht die gleiche Vorfreude wie in anderen Jahren, in denen eine WM oder eine EM stattgefunden hat. «Auch in meinem Freundeskreis wird kaum darüber geredet», sagt Humm. «Die Schweizer Spiele werde ich trotzdem verfolgen, die Spieler können ja nichts dafür.»

Alle Spiele wird sie sich trotzdem nicht anschauen können, denn auch wenn die Fussballerin zurzeit keine Spiele mit dem FCZ bestreiten muss, laufen die Trainings weiter, auch im Hinblick auf die kommenden Champions-League-Spiele. Einen Match wird Humm aber bestimmt mitverfolgen können: Wenn am 18. November die Schweiz gegen Brasilien spielt. «Da wurde ich zu einem Firmen-Event eingeladen, um über das Spiel zu diskutieren», verrät die Aargauerin.

Raimondo Ponte: «Boykott macht keinen Sinn»

Der ehemalige Fussballspieler und Trainer Raimondo Ponte. Valentin Hehli

Der Aargauer Raimondo Ponte, der einen Grossteil seiner fussballerischen Laufbahn bei GC bestritt und als Trainer beim FC Baden, beim FC Aarau und beim FC Zürich grosse Erfolge feierte, wird die Spiele auf jeden Fall mitverfolgen: «Das mache ich sicher, das erste Spiel sehe ich mir mit Freunden zusammen an, den Rest der WM wohl eher im privaten Rahmen.» Für ihn sei in diesem Jahr speziell, dass bis kurz vor die WM-Pause in der Schweiz noch die Meisterschaft laufe.

Hat er sich überlegt, sich die WM gar nicht anzuschauen? «Es macht für mich keinen Sinn, die WM jetzt noch zu boykottieren, das hätte man früher machen müssen. Jetzt ist es so und wir müssen das Beste aus der Situation machen», sagt Ponte.

