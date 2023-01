Windenergie Gesetzesänderung könnte Windpark-Bau im Aargau beschleunigen – aber die Gegner wollen bis vor Bundesgericht ziehen Der sogenannte Windexpress, der von der Energiekommission des Nationalrats unterstützt wird, könnte die Realisierung der Projekte am Lindenberg und in Burg erleichtern. Gerade im Freiamt gibt es aber einen Verein, der mit allen juristischen und politischen Mitteln gegen den Windpark kämpfen will. Eva Berger Jetzt kommentieren 27.01.2023, 05.00 Uhr

So würden die Windräder auf dem Lindenberg – mit einer Gesamthöhe von 229 m und einen Rotordurchmesser von 158 m – vom Dorf Beinwil/Freiamt her aussehen. Visualisierung: zvg

Der Aargau ist kein Windenergie-Kanton. Zwar gibt es am Lindenberg, an der Kantonsgrenze zu Luzern, und in Burg, an der Grenze zu Solothurn, zwei fortgeschrittene Projekte. Bis an diesen Standorten aber auch wirklich mit Windrädern Strom gewonnen wird, wird noch einige Zeit vergehen. Derzeit sind sie in der Bewilligungsphase.

Stehen sie dereinst, sollen die beiden Windparks auf Kantonsgebiet pro Jahr insgesamt rund 30 Gigawattstunden Strom produzieren. Das würde für 7000 Aargauer Haushalte reichen. Auch in Luzern, respektive Solothurn sind im Rahmen dieser Projekte Windanlagen geplant. Bei einer Realisierung könnte de facto also noch mehr Strom gewonnen werden.

Windparks brauchen 20 Jahre von der Idee bis zur Realisierung

Interessant sei die Windenergie auch deshalb, weil sie vor allem in den kritischen Wintermonaten einen wertvollen Beitrag an die Stromversorgung leistet, sagt Boris Krey, der Leiter Energiewirtschaft beim kantonalen Departement Bau, Verkehr und Umwelt. Etwa zwei Drittel der Jahresproduktion bei Windenergieanlagen fielen ins Winterhalbjahr.

Doch von der Idee bis zur Realisierung von Windparks dauert es normalerweise rund 20 Jahre. Der Bewilligungsprozess zieht das Verfahren in die Länge, darum wird das Potenzial bei weitem nicht ausgeschöpft: Die Schweiz könnte fast 30 Terawattstunden Windenergie produzieren, müsste dafür aber über 4000 Windkraftanlagen zubauen. Derzeit gibt es landesweit nur knapp 40 grosse Kraftwerke. Doch das soll sich jetzt ändern.

Windexpress hätte auch Auswirkungen auf den Aargau

Die Energiekommission des Nationalrats hat Anfang Woche einen Gesetzesentwurf zu einer parlamentarischen Initiative verabschiedet, welche den Bau von Windprojekten beschleunigen will. Dieser sogenannte Windexpress sieht vor, dass Anlagen von nationalem Interesse vom Kanton bewilligt werden, wenn sie über eine rechtskräftige Nutzungsplanung verfügen. Danach sind keine Einsprachen mehr möglich, der Prozess würde also gestrafft. Die Vorlage soll in der Frühlingssession im Bundesparlament behandelt werden.

Es sind gute Nachrichten für die beiden fortgeschrittenen Aargauer Windpark-Projekte. «Diese würden mit dem Windexpress beschleunigt, sie würden von dieser Gesetzesanpassung profitieren», sagt Boris Krey. Zum Beispiel der Windpark Lindenberg: Das Projekt steht vor der Umweltverträglichkeitsprüfung. Ist diese abgeschlossen, wird in der Standortgemeinde Beinwil im Freiamt über die Nutzungsplanänderung abgestimmt. Kommt an der Urne ein Ja zu Stande, wäre die Mitsprache nach neuem Gesetz beendet. Das würde in einer Zeitersparnis von vier bis fünf Jahren resultieren, sagt der Energiewirtschaftsexperte.

Nein zu Gesetzesänderung würde weitere Verzögerung ermöglichen

Heiri Knaus, Präsident des Vereins Pro Lindenberg, der sich gegen den geplanten Windpark wehrt. Henry Muchenberger

Kommt der Windexpress aber im nationalen Parlament nicht durch, bestehen weiterhin Möglichkeiten, mit Einsprachen gegen das Projekt vorzugehen, «man kann es weiter verzögern», sagt Boris Krey. Dies nach einer Planungs- und Mitwirkungszeit von rund 15 Jahren. Ob das dann wirklich noch nötig ist, kann man aber gemäss Krey bezweifeln. «Zu diesem Zeitpunkt haben alle eine Möglichkeit gehabt, mitzureden», sagt er.

In dieser langen Zeit könne man die Akzeptanz für ein solches Projekt normalerweise aufbauen. Dass eine Mitsprachemöglichkeit wegfällt, berge dafür die Gefahr, dass ein Projekt bereits bei der Nutzungsplanänderung scheitert, so Krey. Der Respekt vor dieser Urnenabstimmung könnte ansteigen. Für ihn ist aber klar: «Für die Aargauer Windkraft wäre die Gesetzesänderung eine Chance, die Projekte rascher abzuschliessen und einen Beitrag zur nationalen Versorgungssicherheit zu leisten.»

Windpark-Gegner auf dem Lindenberg kündigen Referendum an

Gegen den geplanten Windpark Lindenberg gibt es allerdings seit Jahren heftigen Widerstand – und zwar beidseits der Kantonsgrenze. Der Verein Pro Lindenberg wehrt sich gegen das Projekt, vor einer Woche kündigte Präsident Heiri Knaus bei einem Medientermin an, gegen die geplante Festsetzung von Windenergie-Gebieten im Luzerner Richtplan das Referendum zu ergreifen.

Visualisierungen der geplanten Windräder auf dem Horben. zvg

Auf der Aargauer Seite hat sich die Alpgenossenschaft Horben gegen eine Windturbine auf ihrem Grundstück ausgesprochen. Und der Verein Pro Lindenberg will kompromisslos Widerstand leisten gegen das Projekt. «Wir werden alles vors Bundesgericht ziehen. Wir sind nicht konkordant, wir sind dagegen, und dazu stehen wir», sagte Präsident Knaus dazu.

Die FDP Aargau verlangte im Grossen Rat einen Mindestabstand von 1000 Metern zwischen Windrädern und bewohnten Gebäuden. Laut der AEW Energie AG, die hinter dem Windpark Lindenberg steht, wäre das Projekt mit dieser Vorgabe nicht realisierbar. Der Vorstoss der Freisinnigen für den 1-Kilometer-Abstand wurde im November 2022 im Kantonsparlament deutlich abgelehnt.

