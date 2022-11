Wildtiere im Aargau: Invasiven Arten streifen durch den Kanton

Wildtiere Im Aargau ist der Waschbär los – auch andere invasive Arten breiten sich in unserem Kanton aus Buschiger Ringelschwanz und eine dunkle «Zorro-Maske». Das sind die Merkmale von Waschbären. Obwohl sie bei uns nicht einheimisch sind, vermehren sich die Tiere im Aargau rasant. Deshalb droht ihnen der Abschuss. Alessandro Crippa, Adrian Frey, ArgoviaToday 30.11.2022, 13.55 Uhr

Sehen süss aus, richten aber grossen Schaden an: Waschbären. Sie breiten sich nun auch im Aargau aus. Symbolbild: EPA

Ängstlich und gänzlich unschuldig guckt der kleine Waschbär in die Kamera. Doch so harmlos ist er eben gar nicht. Und jetzt ist er auch im Aargau vermehrt unterwegs. Ursprünglich kommen die Waschbären aus Nordamerika. Doch wegen ihres Pelzes wurden sie vor Jahrzehnten nach Deutschland verschleppt. Da gewisse Tiere aus den Pelzfabriken fliehen konnten, vermehrten sie sich in Deutschland weiter.

In den letzten Jahren kamen die Waschbären auch in die Schweiz und verbreiteten sich dadurch auch im Aargau weiter, sagt Reto Fischer, Fachspezialist Jagd vom Kanton Aargau, gegenüber Radio Argovia. «Bisher hatten wir immer ein bis zwei Nachweise. Diese häufen sich nun aber und ich denke, die Population nimmt bei uns stärker zu als im Augenblick vermutet.»

Reto Fischer (Fachspezialist Jagd und Fischerei, Abteilung Wald BVU). Bild: Louis Probst/Aargauer Zeitung

Jagd auf Waschbären ist erlaubt

Das Problem dabei: Die flauschigen Tiere richten in den Schweizer Wäldern einen grossen Schaden an. Auf der Suche nach Nahrung verwüsten sie Gärten, Felder und durchwühlen Abfallkübel. Doch nicht nur für uns Menschen können diese Tiere eine Plage werden. «Sie können einen starken Einfluss auf das Ökosystem und andere Arten haben. Die Waschbären haben wenige bis gar keine natürlichen Feinde, sind aber sehr geschickte Kletterer und Jäger. So können sie in der Vogelwelt recht grosse Gelegeverluste verursachen, bei denen die Arten gefährdet werden», sagt Fischer.

Seit 2016 darf man Waschbären in Europa schiessen. Im Kanton Baselland wird das ebenfalls praktiziert, wie «SRF News» berichtet. Bei uns im Aargau entscheiden die Jäger, ob sie erledigt werden oder nicht, erklärt Fischer. «Die Jäger sind informiert, dass sie gebietsfremde Arten, wenn möglich schiessen und der Natur entnehmen. So können sie keine grösseren Schäden anrichten. Hier müssen wir uns vorbereiten, dass das in Zukunft vermehrt stattfindet.» Gemäss der kantonalen Jagdstatistik sind im vergangenen Jahr zwei Waschbären geschossen und einer tot aufgefunden worden.

Seltener Marderhund 2015 auf dem Bözberg von Jogger fotografiert

Weitere gebietsfremde Arten, auch invasive Arten genannt, sind der Goldschakal und der Marderhund. Das erste Foto eines Goldschakals in der Schweiz entstand während dem Luchsmonitoring in den Nordwestalpen im Winter 2011/12. Das schreibt «Kora», eine Schweizer Stiftung für Raubtierökologie und Wildtiermanagement. Seit 2016 würden die Stiftung aber regelmässig Meldungen erreichen, dass weitere Goldschakale beobachtet worden seien. Im Jahr 2021 könnte auch im Aargau, genauer gesagt im Seetal, ein Goldschakal aufgetaucht sein. Eine derartige Beobachtung wurde bei «Kora» zwar registriert, allerdings ist diese nicht bestätigt.

Das Fell dieses Goldschakals macht dem Namen des Tiers alle Ehre. Bild: shutterstock

Ein Marderhund wurde im Kanton Aargau ebenfalls schon gesehen. Das war vor nunmehr als sieben Jahren, als ein Jogger das seltene Tier gleich zweimal gesehen hat. Beim zweiten Mal hat er den Marderhund sogar fotografieren können.

Marderhund auf dem Bözberg im Jahr 2015. Bild: zvg

Weiter schrieb die AZ im Jahr 2019: «Einen Marderhund zu sehen, hat absoluten Seltenheitswert. Er hat den Weg in den Aargau aber gefunden. Die Hälfte von etwas über einem Dutzend bestätigten Sichtungen in der Schweiz kommt aus dem Ostaargau.»