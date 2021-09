Widerstand Aargauer Lehrer wollen gegen Maskenpflicht an Schulen klagen: 12'000 Franken für Anwaltskosten gesammelt Jérôme Schwyzer und Christof Wittwer sammeln Spenden, um einen Anwalt zu bezahlen, der beim Aargauer Verwaltungsgericht eine Klage gegen die Maskenpflicht für 5.- und 6.-Klässler einreichen soll. Die beiden Aargauer Lehrer halten die Auflage für unverhältnismässig und wollen sie juristisch kippen. Fabian Hägler 1 Kommentar 02.09.2021, 18.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die beiden Lehrer Jérôme Schwyzer (37, links) aus Suhr und Christof Wittwer (36) aus Erlinsbach SO wollen gegen die Maskenpflicht an der Aargauer Primarschule klagen. Fabio Baranzini / ZVG / Montage AZ

Rund hundert Personen demonstrierten am Mittwoch in Aarau gegen die wieder eingeführte Maskenpflicht an der Primarschule. Bei der Kundgebung wurden auch Flyer verteilt, die für eine Klage gegen die Verordnung der Aargauer Regierung werben. Hinter dem juristischen Versuch, die Maskenpflicht an der 5. und 6. Klasse zu kippen, stehen zwei Lehrer: Jérôme Schwyzer (37) aus Suhr und Christof Wittwer (36) aus Erlinsbach SO.

Christof Wittwer, Primarlehrer in Staffelbach. Zvg / Aargauer Zeitung

Schwyzer ist Sekundarlehrer in Lenzburg, Wittwer unterrichtet an der Primarschule in Staffelbach. Die beiden sind auch politisch aktiv: Schwyzer ist Beisitzer im Vorstand der SVP Suhr, er kandidierte 2017 für die Schulpflege und 2020 für den Grossen Rat, verpasste die Wahl aber beide Male. Wittwer kandidierte diesen Frühling auf der Liste der Jungen EVP erfolglos für den Solothurner Kantonsrat.

Juristischer Berater der «Freunde der Verfassung» soll Klage einreichen

Auf dem Flyer schreiben sie zur Maskenpflicht: «Obwohl wir dieses Virus in keiner Weise verharmlosen möchten, sind wir überzeugt, dass dies ganz sicher der falsche Weg ist und unseren Kindern Schaden zufügt – auf verschiedenen Ebenen. Zudem sind wir überzeugt, dass diese Verfügung verfassungswidrig ist.» Deshalb haben Schwyzer und Wittwer den Zürcher Anwalt Philipp Kruse mit einer Klage beim Aargauer Verwaltungsgericht beauftragt. Kruse ist juristischer Berater der «Freunde der Verfassung», die sich unter anderem bei den Referenden gegen das Covid-Gesetz engagieren.

Um die nötigen Mittel zu sammeln, rufen die beiden Lehrer auf ihrem Flyer und auf einer Website, die seit drei Tagen online ist, zu Spenden auf. Der Aufruf ist offenbar erfolgreich, wie es auf der Website heisst: «Wir sind überwältigt von eurem Echo! In nur zwei Tagen sind über CHF 10’000 zusammengekommen.» Dies werde fürs Erste reichen, um die Klage einzureichen, das werde in Kürze passieren, kündigen die Lehrer an. «Da wir aber gewillt sind, unsere Klage bei allfällig negativem Urteil des Verwaltungsgerichts bis vor Bundesgericht zu ziehen, oder allenfalls auch auf die Oberstufe auszuweiten, sind wir weiterhin auf Spenden angewiesen», schreiben sie weiter.

Lehrer Schwyzer hält Maskenpflicht für unverhältnismässig

Jérôme Schwyzer sagt auf Anfrage der AZ zu seiner Motivation für die Klage: «Einerseits besucht eine meiner Töchter jetzt die 5. Klasse und ist direkt von der Maskenpflicht betroffen, andererseits halte ich diese Vorschrift für unverhältnismässig, verfassungswidrig und auch verantwortungslos.» Zuerst habe er nur einen Spendenaufruf bei Bekannten gemacht, dieser habe sich verbreitet wie ein Lauffeuer. Inzwischen seien auch dank der Website bereits Spenden von über 12'000 Franken eingegangen. «Es ist vielen Leuten ein grosses Anliegen, dass jemand etwas gegen diese Massnahmen unternimmt. Sie sind sehr dankbar für unseren Einsatz und schreiben dies uns auch», sagt der Suhrer.

Jérôme Schwyzer, Sekundarlehrer in Lenzburg. Zvg / Aargauer Zeitung

Als Lehrer muss Schwyzer die Maskenpflicht im Klassenzimmer seit Mittwoch selber umsetzen. «Ich handhabe das im Schulalltag pragmatisch und lasse einen gewissen Spielraum», sagt er auf die Frage, wie streng er die Vorgabe kontrolliere. «Ich gehe davon aus, dass es Personen im Kollegium gibt, die meine Haltung kritisch sehen, aber ich hoffe, sie respektieren meine Haltung, wie ich auch ihre respektiere.»

«Kinder treffen sich ausserhalb der Schule ohne Maske mit Kollegen»

Angst, wegen seines Engagements gegen die Maskenpflicht seine Stelle zu verlieren, habe er persönlich nicht, sagt Schwyzer. «Doch wenn meine Haltung zu einer Entlassung führen würde, müsste ich das akzeptieren, so schade das auch wäre.» Aber er sei der Meinung, dass man für seine Positionen einstehen muss, wenn man davon überzeugt ist – «auch wenn es etwas kostet.»

Dass es seit den Sommerferien zu mehr als 300 Ansteckungen an Aargauer Schulen gekommen ist, zweifelt Schwyzer nicht an. Er gibt aber zu bedenken, dass Kinder selten einen schweren Krankheitsverlauf haben. «Zudem treffen sie sich ausserhalb der Schule ohne Maske mit Kollegen und Familie, schon deshalb halte ich eine Maskenpflicht an der Schule für wenig sinnvoll und sogar kontraproduktiv», erklärt er.