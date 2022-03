Wettingen: Drei maskierte Männer brechen in Wohnung ein

Wettingen Tür nicht abgeschlossen: Diebe schleichen sich in ein Haus – 17-Jähriger festgenommen Dreiste Diebe schlichen in der Nacht auf Sonntag in Wettingen in ein Haus, wurden dabei aber durch die Bewohner verscheucht. Auf der Fahndung nahm die Polizei einen 17-jährigen Algerier unter dringendem Tatverdacht fest. 07.03.2022, 09.12 Uhr

Weil die Tür nicht abgeschlossen war, konnten sich die drei Diebe leicht Zugang zur Wohnung verschaffen. Symbolbild: Kapo SG

Die Mitbewohnerin einer Wohnung an der Bahnhofstrasse in Wettingen wurde am Sonntag, 6. März 2022, kurz nach 0.30 Uhr durch Geräusche geweckt. Sie schaute nach und stellte fest, dass drei maskierte Männer in der Wohnung standen.