Wetter im Aargau: Rekord-Oktober zeichnet sich ab

Wetter Vier Grad zu warm: Im Aargau zeichnet sich ein Rekord-Oktober ab – so steht es um Bäche und Obsternte Der diesjährige Oktober stellt so gut wie sicher einen deutlichen Temperaturrekord auf. Die Obstbauern beendeten ihre Ernte wesentlich früher als üblich. Derweil ist die Wasserentnahme aus Aargauer Bächen immer noch verboten. Mark Walther Jetzt kommentieren 26.10.2022, 15.55 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kurzhosenwetter im Oktober: Der Sommer hat nach einem verregneten September eine fulminante Rückkehr gefeiert. Temperaturen von häufig über 20 Grad und viel Sonnenschein bescherten dem Aargau goldene Herbsttage.

Spaziergänger bei schönem Herbstwetter am Aareufer in Aarau Rohr. Severin Bigler (25. Oktober 2022) Spaziergänger an der Aare bei Aarau. Severin Bigler (25. Oktober 2022) Bunte Ahornblätter bei Biberstein. Severin Bigler (25. Oktober 2022) Herbstliche Stimmung auch auf der Staffelegg. Severin Bigler (25. Oktober 2022) Die Fernsicht aus der Perspektive einer Drohne. Severin Bigler (25. Oktober 2022)

Der diesjährige Oktober geht mit hoher Wahrscheinlichkeit als der wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen 1864 in die Statistik ein – und das deutlich. Meteorologen erwarten vielerorts Monatswerte um vier Grad über der Norm der Jahre 1991 bis 2020. Aus dieser Zeit stammen die fünf bislang wärmsten Oktobermonate.

Die Monatstemperatur wird in der Nordschweiz unter 1000 Metern über Meer Ende Monat rund 13,6 Grad betragen. Damit überragt sie den bisherigen Spitzenwert aus dem Jahr 2001 um fast ein Grad. Die Oktobertemperatur ist in den letzten 150 Jahren um fast 2,2 Grad gestiegen.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Der diesjährige Oktober entwickelte sich aussergewöhnlich: Während es im Monatsverlauf üblicherweise kühler wird (graues Band in der Grafik unten), stiegen die Temperaturen dieses Jahr tendenziell.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

So mild der Oktober im Durchschnitt war – die absolute Höchsttemperatur wurde in der Region nicht geknackt. Am wärmsten war es an der Station Buchs-Aarau bislang am 18. Oktober mit 22,3 Grad. Der Höchstwert datiert vom 7. Oktober 2009; 26,7 Grad mass die Station damals.

Verantwortlich für das Wiederaufblitzen des Sommers waren hauptsächlich Hochdrucklagen, die aus Westen und Südwesten milde Luft in die Schweiz führten, wie Stephan Bader von der Abteilung Klima von Meteo Schweiz erklärt.

In den nächsten Tagen geht es warm und sonnig weiter: Hoch Zacharias beschert uns trockenes und sehr mildes Wetter. Am Wochenende scheint häufig die Sonne bei bis zu 24 Grad in der Nordwestschweiz, meldet SRF Meteo. Saharastaub und einige Wolkenfelder können den Himmel zeitweise leicht trüben.

In Bezug auf die Energiekrise kam das milde Wetter der Schweiz entgegen. Firmen und Haushalte verbrauchten im Oktober deutlich weniger Gas als in früheren Jahren, weil wenig bis nicht geheizt wurde.

Der Stromkonsum dürfte ebenfalls markant geringer ausfallen. Das zeigen neu veröffentlichte, aktuelle Daten des Energieversorgers CKW aus dem Kanton Luzern. Die CKW publiziert die Smart-Meter-Angaben ihrer Kunden anonymisiert. Für den Aargau sind solche Daten nicht öffentlich einsehbar und das dürfte bis auf weiteres so bleiben.

Der grösste Energieversorger des Kantons, die AEW Energie AG, teilt mit, eine anonymisierte Open-Data-Veröffentlichung sei aktuell nicht geplant. Die AEW stelle Daten zum Stromverbrauch ausschliesslich ihren Kundinnen und Kunden via Kundenportal zur Verfügung.

Ende Oktober bringen Landwirte üblicherweise die letzten Zwetschgen und Äpfel ein. Dieses Jahr endete die Ernte zwei bis drei Wochen früher. Dies, obwohl die herbstlichen Regengüsse sie etwas verlängerten.

Die Bilanz von Andy Steinacher fällt positiv aus: «Es war ein Superjahr, eines der besten Obstjahre», sagt der Präsident der Aargauer Obstproduzenten. Der Zuckergehalt der Früchte und damit der Geschmack seien sehr gut. Der sonnige, aber nie extrem heisse Sommer kam den Aargauer Obstbäuerinnen und -bauern laut Steinacher entgegen. Dank Bewässerung waren die Kulturen trotz Trockenheit stets gut versorgt. Geholfen hat ausserdem, dass es im Aargau im Frühling nur wenige Frostschäden gab. Nur die Schäden durch die Kirschessigfliege trüben die Bilanz etwas.

Obstproduzent Andy Steinacher. Bild: Alex Spichale

Weniger prächtig sieht es im Futtermittelanbau aus. Die Wiesen litten unter der langen Trockenheit. Der Herbst sorgte immerhin dafür, dass sie sich erholten und die Futtermenge nicht ganz so mager ausfällt: «Die Wiesen kompensierten im Herbst den Ertragsausfall des Sommers teilweise», sagt Ralf Bucher, Geschäftsführer des Aargauer Bauernverbands. Er schränkt aber ein, dass das nicht für alle Regionen gelte. Im Fricktal konnte der Verlust anders als etwa im Freiamt nicht mehr wettgemacht werden.

Die Trockenheit raubte den Aargauer Bächen dieses Jahr viel Wasser – ein Trend, der schon länger zu beobachten ist. Obwohl im September überdurchschnittlich viel und im Oktober nur leicht zu wenig Regen fiel, führen die Bäche noch immer wenig Wasser. «Bisher konnten die gefallenen Niederschläge die Abflusssituationen an den Bächen nicht nachhaltig verbessern», erklärt Susette Burger von der Abteilung Landschaft und Gewässer beim Kanton.

Während der Niederschläge stiegen die Abflüsse deutlich, fielen danach aber schnell wieder auf ein tiefes Niveau. Die Böden sind noch nicht ausreichend gesättigt und die Speicher noch nicht wieder gefüllt.

So sah es im Sommer aus: Die völlig ausgetrocknete Sissle bei Eiken. Bild: Fabian Hägler (16. August 2022)

Aus zahlreichen Bächen darf deshalb kein Wasser bezogen werden; die Bewilligungen sind nach wie vor sistiert. Die Verbote dürften laut Burger aber bald aufgehoben werden. Bereits in den trockenen Jahren 2018 und 2019 erfolgte dieser Schritt im November, weil sich die Abflusssituation erst dann nachhaltig entspannte.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen