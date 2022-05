Temperaturen: Knackt Aarau diese Woche den bisherigen Mai-Rekord?

Wetter Temperaturen steigen weiter: Knackt Aarau diese Woche den bisherigen Mai-Rekord? Hagel und lange Warmwetterperioden, aber keine Eisheiligen – der Mai ist aus meteorologischer Sicht aussergewöhnlich. Er dürfte überdurchschnittlich viele Sommertage aufweisen. Allein diese Woche wird es laut Prognosen jeden Tag über 25 Grad warm. Dominic Kobelt Jetzt kommentieren 17.05.2022, 05.00 Uhr

Bei Temperaturen über 30 Grad wagen sich erste Badegäste bereits in die Flüsse. Severin Bigler/Keystone

Am 25. Mai 2009 zeigte das Thermometer der Wetterstation Buchs/Aarau 32,7 Grad an – für den Monat Mai die höchste im Aargau registrierte Temperatur. Der Mai 2022 vermochte diesen Rekord noch nicht zu knacken, doch am 15. Mai wurden immerhin 27,8 Grad registriert. Für den Freitag sagen die Prognosen von SRF Meteo in Aarau eine Temperatur von 32 Grad voraus – möglich also, dass der Rekord diese Woche fällt.

«Die kalte Sophie macht alles hie» – so lautet eine der Bauernregeln zu den Eisheiligen. Doch statt des gefürchteten Frosts gab es vom 12. bis 15. Mai Sommertage und am Tag der Kalten Sophie, am Sonntag, wurde in Aarau eine Höchsttemperatur von 26,2 Grad gemessen.

Bereits an acht Tagen wurden bislang Temperaturmaxima von über 20 Grad gemessen, wie Thomas Schlegel, wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Meteo Schweiz, auf Anfrage erklärt. «Für die Einordnung von sehr warmen Wetterperioden verwendet man in der Klimatologie allerdings eher sogenannte Sommertage, also Tage, bei denen die Temperaturmaxima über 25 Grad steigen.»

In einem durchschnittlichen Mai gebe es in Buchs/Aarau 4,5 Sommertage.

«Dieses Jahr gab es bislang drei Sommertage, aber diese Woche kommen noch einige hinzu, sodass der Mai 2022 überdurchschnittlich viele Sommertage aufweisen dürfte.»

Alleine in der laufenden Woche wird es in Aarau laut Prognose von Meteo Schweiz an jedem Tag über 25 Grad warm.

«Was wir in diesem Mai nicht hatten, sind Kälteeinbrüche», erklärt Schlegel die Ursachen. Das stabile Wetter sei eine Voraussetzung, unterstützend käme die Luftströmung aus dem Süden hinzu. «Grundsätzlich ist im Mai wettertechnisch sehr viel möglich, von Schnee über Hagel bis hin zu Hitzetagen», so der Experte.

Am Wochenende folgt eine leichte Abkühlung

Auf den Freitag, der voraussichtlich in dieser Woche der wärmste Tag wird, folgen am Samstag die nächsten Gewitter. Vermutlich sei es zunächst teilweise sonnig, heisst es auf der Seite von Meteo Schweiz. «Im Tagesverlauf aufkommende, teils kräftige Schauer und Gewitter. Um 26 Grad», so die Prognose.

Am Sonntag ist Entwicklung laut den Meteorologen noch unsicher: Wahrscheinlich sei es teilweise sonnig, besonders über den Bergen seien einzelne Schauer oder Gewitter möglich. Dies bei weniger warmen Temperaturen.

Allgemein war der Mai 2022 laut Schlegel in den Tieflagen der Alpennordseite rund 2 bis 2,5 Grad über den langjährigen Durchschnittswerten der Jahre 1991-2020. «Die Prognosen zeigen ebenfalls deutlich überdurchschnittliche Temperaturen, zumindest für diese Woche.» Auch wenn erst die Hälfte des Monats vorbei sei, erwartet der Experte «einen der wärmsten Monate Mai der letzten Jahrzehnte».

Der Mai kann wettermässig sehr unterschiedlich ausfallen

Auch sonst hatte der Frühling Überraschungen parat: Am 30. April regnete es stark, dann mischte sich auch noch Hagel unter die Niederschläge. Wegen der Gewitterzelle, die sich mit voller Wucht über der Stadt Aarau entlud, musste die Demo zum Tag der Arbeit abgesagt werden. Etwa zehn Minuten lang hagelte es, die Körner blieben auf der Strasse liegen.

Starkregen und Hagel in Aarau am 30. April. nro

«Je früher im Jahr, desto kleiner ist das Risiko von Hagel», erklärt Schlegel. Sehr ungewöhnlich sei es aber nicht, dass es Anfang Mai hagle, wie ein Blick auf die sogenannte Klimagitterkarte zeige: «Im langjährigen Durchschnitt, bezogen auf einen einzelnen Gitterpunkt ist das in etwa alle drei bis fünf Jahre der Fall.» Im Mai sind die Hagelkörner aber für gewöhnlich kleiner als im Juni oder Juli.

Erste Badegäste wagen sich in die Flüsse

Freuen dürfte das sommerliche Wetter insbesondere auch die Badis und die Aargauerinnen und Aargauer, die sich gerne in einem Fluss oder einem See abkühlen. Am Wochenende war beispielsweise in Bremgarten der Andrang an den bekannten Badeplätzen bereits zu spüren, wobei sich erst wenige ins Wasser wagten. Auch erste Böötler waren auf dem Fluss zu sehen.

Für die Reuss wird am Montag in Mellingen eine Wassertemperatur von 18,5 Grad angegeben – für viele wohl noch etwas kühl zum Baden, doch schon wesentlich wärmer als noch am 10. Mai, wo der Tageshöchstwert erst bei 16 Grad lag.

Bei Mellingen wurde in der Reuss am Montag eine Wassertemperatur von 18,5 Grad gemessen. Sandra Ardizzone / AGR

Für den Rhein wurde in Rheinfelden eine Temperatur von 18,1 Grad gemessen, noch etwas frischer sind die Limmat in Baden mit 17,8 Grad und die Aare in Brugg mit 17,4 Grad. Die Badi Tennwil am Hallwilersee misst dagegen bereits eine Wassertemperatur von 18,3 Grad. Wem das noch zu kalt ist, der kann ins Freibad, die Aargauer Badis melden Wassertemperaturen von 23 bis 24 Grad.

Menschen reagieren unterschiedlich auf kaltes Wasser

Zum Thema Wassertemperatur schreibt die Schweizerische Lebensrettungs-Gesellschaft (SLRG): «Unterkühlung kann zu Muskelkrampf führen. Je kälter das Wasser, umso kürzer der Aufenthalt im Wasser.» Denn wenn die Körperkerntemperatur unter 35 Grad fällt, funktioniert der Regulationsmechanismus nicht mehr richtig, man spricht dann von einer Unterkühlung oder Hypothermie. «Eine Unterkühlung führt zu Leistungsminderung, Muskelkrämpfen und Durchblutungsstörungen. Dadurch wird das Ertrinkungsrisiko massiv erhöht.»

Gefährlich sei es indessen auch, überhitzt ins Wasser zu springen, wie Philipp Binaghi, Mediensprecher der SLRG, erklärt: «Wenn der Körper sehr schnell abkühlt, kann es zu einem Schockzustand kommen.» Erste Reaktionen auf die Kälte seien eine Gänsehaut und Muskelkontraktionen, im schlimmsten Fall könne aber der Kreislauf aussetzen. «Wenn es im Wasser zu einer Ohnmacht kommt, kann die Person rasch ertrinken.»

Schweizer Freigewässer haben durchschnittlich während sieben Monaten pro Jahr eine Wassertemperatur von unter 14 Grad, heisst es auf der Website der SLRG. Während fünf dieser sieben Monaten ist das Wasser sogar kälter als acht Grad. «Da die Reaktion des Körpers auf das kalte Wasser von Person zu Person unterschiedlich stark ist, existieren seitens SLRG keine offiziellen Regeln für die maximale Aufenthaltsdauer im kalten Wasser.»

