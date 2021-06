Gewitter: Der Aargau kam glimpflich davon

Wetter Teilweise heftige Gewitter in der Schweiz – der Aargau kam glimpflich davon Nachdem Meteo Schweiz am Freitag vor heftigen Gewittern in der Region gewarnt hatte, kann die Kantonspolizei Aargau Entwarnung geben. Insgesamt gingen nur gerade vier wetterbedingte Meldungen bei der Notrufzentrale ein. ArgoviaToday 19.06.2021, 08.43 Uhr

Auch für Aargauer Gebiete waren Gewitterwarnungen ausgesprochen worden Screenshot Meteonews

Nach den Hitzetagen sollte sie kommen: die Abkühlung. Am Freitag sprach MeteoSchweiz noch für die Regionen Wohlen-Albis, Zofingen-Triengen und Emmen-Hochdorf eine Warnung der Stufe 3 (erheblich) aus. Kurz darauf kamen die Regionen Aarau-Lenzburg und Olten-Gösgen hinzu.

Der Morgen danach zeigt: Der Kanton Aargau kam glimpflich davon. Während im Berner Oberland am Freitagabend heftige Gewitter mit Blitz und Hagel niedergegangen sind, gingen bei der Kantonspolizei Aargau nur vier Meldungen ein. Allesamt aus dem Freiamt, wie die Kantonspolizei auf Anfrage von ArgoviaToday mitteilt.

Kantone Bern und Zürich stark betroffen

Einen neuen Regenrekord verzeichnete hingegen Interlaken. Dort fielen laut MeteoSchweiz innert 30 Minuten 42,1 Millimeter Regen. In Frutigen regnete es ebenfalls intensiv. Es fielen innert 10 Minuten 15,7 Millimeter Regen. In Wädenswil am Zürichsee gingen innert einer Stunde 57,6 Millimeter Regen nieder — ebenfalls ein neuer Rekord, wie SRF Meteo am Freitagabend twitterte.

Vermutlich durch einen Blitzeinschlag geriet in Wädenswil ein Mehrfamilienhaus in Brand. Dadurch musste die Bahnlinie zwischen Wädenswil und Samstagern für mehrere Stunden unterbrochen werden.

Rund 25'000 Blitze

Lokal waren die Gewitter von heftigem Hagel begleitet. Gleichzeitig ging die Temperatur von 27 auf 17 Grad zurück. Insgesamt zählte MeteoNews in der ganzen Schweiz bis 23.00 Uhr 25'000 Blitze. Im Kanton Bern waren es 4500 gefolgt von Zürich mit rund 3500 Blitzen.

Der Wind frischte in Gewitternähe böig auf. Laut SRF Meteo wurde in Brienz BE die stärkste Böe mit 86 Kilometer pro Stunde gemessen. Vor Mitternacht tobten gemäss Wetterradar von MeteoSchweiz noch Gewitter im Kanton Zürich. Im Laufe der Nacht beruhigte sich die Lage.