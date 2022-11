Wetter Schon jetzt steht fest: Es wird ein Rekord-Sonnenjahr im Aargau So viele Sonnenstunden wie dieses Jahr gab es seit Beginn der längsten Messreihe im Aargau noch nie. Wer Nebel verabscheut, darf sich derweil über gute Nachrichten freuen. Mark Walther Jetzt kommentieren 09.11.2022, 09.30 Uhr

Im Sommer schien die Sonne unablässig. Hier über einem Sonnenblumenfeld in Bremgarten. Urs Flüeler / KEYSTONE (19. Juli 2022)

Mit Beginn des Novembers ist der Nebel in der Region präsenter geworden. Man ist sich die Grautöne allerdings kaum mehr gewohnt, denn seit Anfang Jahr dominiert die Sonne das Wetter. Schon zwei Monate vor dem Jahresende ist klar: In Aarau gibt es dieses Jahr so viele Sonnenstunden wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1985.

Rund 1949 Sonnenstunden verzeichnete die Messstation Buchs-Aarau im laufenden Jahr. Bis Ende Dezember dürften es etwas mehr als 2000 Stunden sein. Das ist ein Drittel mehr als in einem durchschnittlichen Jahr.

Werte wie sonst ennet dem Gotthard

Damit befindet sich Aarau auf einem Niveau, das im Tessin normal ist: In Lugano gibt es durchschnittlich 2120, in Locarno Monti 2228 Sonnenstunden (Zeitraum 1991 bis 2020). Dieses Jahr werden es aber auch im Südkanton deutlich mehr ein.

Alle Monate ausser der September waren dieses Jahr überdurchschnittlich sonnig. Insbesondere im März und im Juli hoben sich die Werte stark vom üblichen Niveau ab, wie die folgende Grafik zeigt:

Andere Regionen verzeichnen ebenfalls einen Rekord, etwa Genf. Dort ist der Höchstwert insofern eindrücklicher, als die Messreihe mehr als 100 Jahre umfasst. In Buchs-Aarau sind es 38. Das ist die längste Messreihe im Aargau.

Sonnenbringende Wetterlage wird häufiger

Seit Beginn des Jahres dominieren Hochdruckwetterlagen stärker als üblich. Sie haben laut dem Klimatologen Stephan Bader von Meteo Schweiz zum sehr sonnigen Jahr 2022 beigetragen.

Die Hochdrucklagen im Sommer haben über die Jahre markant zugenommen - und mit ihnen die Sonnenstunden. «Mehr Hochdruck heisst mehr Sonnenschein», sagt Bader. Heute hat die Schweiz im Sommerhalbjahr 40 Tage mehr mit Hochdruck als in den 1970er-Jahren. Im Winterhalbjahr werden die Hochdrucklagen häufig von Nebel begleitet. Sie tragen darum wenig bis nichts zur Sonnenscheindauer bei.

Fluch und Segen der vielen Sonnenstunden

Der Rekord-Sonnenschein klingt erst einmal nach einer rundum guten Nachricht, nach einem Sommer in der Badi und einem goldenen Herbst. Tatsächlich tut uns die Sonne gut: Sonnenlicht kurbelt die Vitamin-D-Produktion an und ist ein Stimmungsaufheller, für Menschen mit Solarpanels auf dem Dach sowieso.

Doch wir spüren im Sommer auch zunehmend Nachteile der vielen Sonnenstrahlen: Die Hitze ist für ältere Menschen gesundheitsgefährdend. Zu viel UV-Strahlung erhöht bereits ab tiefem Alter das Hautkrebsrisiko.

Weiter heizt Sonneneinstrahlung Räume auf, was die Arbeitsproduktivität sinken lässt. Ausserdem bleibt bei viel Sonnenschein weniger Platz für lang anhaltenden, gleichmässigen Regen, der der Natur dienlicher wäre als kurzer, sintflutartiger Niederschlag.

Zwei gute Nachrichten für Sonnenhungrige

Die zusätzlichen Sonnenstunden fallen vor allem im Sommer an. In den im Mittelland häufig nebelverhangenen Monaten November und Dezember ist kein signifikanter Anstieg der Sonnenscheindauer festzustellen. In den letzten fünf Jahren gab es in Aarau sogar stets unterdurchschnittlich viel Sonne.

Zwei gute Nachrichten gibt es aber für Gemüter, die bereits wieder nach Sonne lechzen: Einerseits hat der aktuelle November im Mittelland recht sonnig begonnen und bis Ende Woche sind laut den Wetterdiensten in Aarau jeden Tag ausser am Mittwoch mehrere Sonnenstunden zu erwarten. Andererseits hat die Zahl der Nebeltage abgenommen - unter anderem, weil die Luft sauberer geworden ist. Nebeltropfen bilden sich dort, wo Staub oder Abgas in der Luft ist.

