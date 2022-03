Aargau: Historisch trockener März - Waldbrände verhindert

Wetter Historisch trockener März zeichnet sich im Aargau ab – Feuerwehr verhindert Waldbrände So wenig Regen wie in diesem März gab es seit Messbeginn praktisch nie. Dafür verantwortlich ist ein Omegahoch. Es bleibt weiter trocken. Mark Walther und Dominic Kobelt Jetzt kommentieren 25.03.2022, 16.30 Uhr

Die Station Buchs-Aarau hat im aktuellen Monat erst 3,3 Millimeter Niederschlag gemessen. Weil es in den nächsten Tagen trocken bleibt, ist jetzt schon klar, dass dieser März einer der regenärmsten seit Beginn der Aufzeichnungen wird. Zum Vergleich: In einem durchschnittlichen März fällt in Aarau 61,3 Millimeter Niederschlag (Normperiode 1991 bis 2020).

Nicht nur in der Nordwestschweiz, auch in der Zentral- und Ostschweiz und im Tessin ist es aussergewöhnlich trocken. Grund dafür ist die sogenannte Omega-Wetterlage, die seit Anfang März unser Wetter bestimmt. Meteorologen bezeichnen so ein stabiles Hochdruckgebiet, dessen Zentrum nördlich von uns liegt. Es wird im Westen und Osten von Tiefdruckgebieten flankiert, die um das Hoch herumgeführt geführt werden. Die Strömung nimmt die Form des griechischen Buchstabens Omega an:

Unterbrochen wurde das schöne Wetter nur kurz von einer südwestlichen Strömung – die Tage des Saharastaubs –, ehe sich das Omegahoch wieder verstärkte. Ein Omegahoch hatte der Schweiz auch den Hitzesommer 2003 beschert.

Die aussergewöhnliche Trockenheit folgt auf Monate, die mehrheitlich ebenfalls zu trocken waren. Dafür war der vergangene Sommer reich an Regen:

Von dem verregneten Sommer profitieren wir jetzt. «Die Wasservorräte sind nicht schlecht», sagt Klimatologe Stephan Bader von Meteo Schweiz. Zu Beginn des Winters habe es in höheren Lagen der Alpennordseite ausserdem relativ viel Schnee gegeben und im Februar fiel in den Zentral- und Ostalpen ebenfalls reichlich Niederschlag.

Feuerverbot im Tessin

Für die Vegetation ist die Regenknappheit bislang kein Problem. Morgens war es bis jetzt relativ kalt. Die Bäume warten mit dem Austreiben, benötigen dadurch nicht viel Wasser. Mit steigenden Temperaturen ändert sich das aber schnell.

Der ausbleibende Regen verstärkt die Gefahr von Waldbränden. Im Tessin und Teilen des Kantons Graubünden gilt ein absolutes Feuerverbot im Freien. Der Aargau hat die Warnstufe von 1 auf 2 (von fünf) erhöht, nachdem er die Lage länger als seine Nachbarkantone als «nicht kritisch» beurteilt hatte. Massnahmen sind keine in Kraft.

Im Tessin und in Teilen des Kantons Graubünden gilt ein absolutes Feuerverbot, im Aargau herrscht mässige Gefahr. waldbrandgefahr.ch

Bis nächsten Mittwoch dürfte es trocken bleiben. Erst dann könnte es ein paar Regentropfen geben – grössere Mengen erwarten die Meteorologen aber nicht.

Feuerwehren verhindern mehrere Waldbrände

Gestützt auf eine Empfehlung des Regionalen Führungsorgans Freiamt haben die beiden Kellerämter Gemeinden Unter- und Oberlunkhofen die Gefahrenstufe bereits selbstständig auf 3 erhöht: «Die Bevölkerung wird zur Vorsicht mit Feuer im Freien angehalten», heisst es auf der Website. Feuer im Wald oder mit einem Abstand bis 50 Meter ist somit nur noch in befestigten Feuerstellen erlaubt.

Fast zu einem Brand wäre es in einem Waldstück in der Nachbargemeinde Arni gekommen: Dessen Pächter bemerkte am vorletzten Montag, dass dort ein Feuer loderte. Wie sich zeigte, stand ein Holzhaufen in Flammen, der als Unterschlupf für Kleintiere angelegt worden war. Eine Equipe der Feuerwehr löschte das Feuer und verhinderte damit eine weitere Ausbreitung über den derzeit sehr trockenen Waldboden, wie es in der Mitteilung der Kantonspolizei heisst.

Bei der nahen Feuerstelle fand die Polizei Glutnester eines Grillfeuers. Dies lässt den Schluss zu, dass Funkenflug den dürren Holzstapel in Brand gesetzt hatte. Wer für das Feuer verantwortlich war, ist unklar.

Feuerwehren auch in Bünzen im Einsatz

Am letzten Dienstag musste die Feuerwehr in Bünzen in der Nähe der Bremgartenstrasse eingreifen. «Vor Ort stellte sich schnell heraus, dass es ein grösseres Ereignis ist. Mitten im Wald brannte eine Fläche von 2,5 - 3 Hektaren», ist auf der Facebookseite der Regio-Feuerwehr Freiamt-Mitte zu lesen, die nebst der Stützpunkt Feuerwehr Muri ausgerückt war.

Die Feuerwehr konnte einen grösseren Waldbrand verhindern. Facebook

Das trockene Gelände und die abgelegene Position hätten den Einsatz erschwert, das Tanklöschfahrzeug an der Front stand über einen Kilometer weit weg vom nächsten Hydrant. «Durch die erprobte Zusammenarbeit der beiden Feuerwehren auf Platz konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden.»

