Wetter Gewitterwarnung im Aargau – doch bald folgt der Sommer Nachdem das Argovialand in den letzten Tagen noch glimpflich davon kam, gibt es nun eine Wetterwarnung für Dienstagmittag. Es gibt aber auch Hoffnung für alle, die den Regen allmählich satt haben. 08.06.2021, 12.38 Uhr

Laut dem Wetteralarm soll es am Dienstag zur Mittagszeit zu Gewitter mit Starkregen in der Region Aarau-Lenzburg kommen. Es gilt erhebliche Gefahr, wer sich draussen aufhält, sollte Vorsicht walten lassen. Die Warnung gilt bis am Mittwochabend. Darüber berichtet ArgoviaToday.