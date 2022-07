Hitze-Rekord im Aargau wird laut Prognosen nicht geknackt

Wetter Es wird heiss im Aargau – aber der Hitze-Rekord wird laut aktuellen Prognosen nicht geknackt In nächster Zeit wird es jeden Tag etwas heisser. Meteorologen erwarten in Aarau und Leibstadt ab Mittwoch Temperaturen über 30 Grad. Regnen wird es im Aargau länger nicht. Noemi Lea Landolt 11.07.2022, 16.27 Uhr

Im Juli 2015 ist die Sissle im Gebiet von Sisseln ausgetrocknet. Bild: Nadine Böni

Die Wetterprognosen für die kommenden Tage sind rasch erzählt: Es wird heiss und trocken. Ab Mittwoch erwartet Meteo Schweiz in Buchs/Aarau und Leibstadt Temperaturen über 30 Grad. Die höchsten Werte werden für Anfang nächster Woche prognostiziert. In Aarau soll es am Montag 33,7 Grad heiss werden, in Leibstadt erwarten Meteorologen am Montag und Dienstag 33,8 Grad.

Ob es noch heisser wird und wie sich die Temperaturen Mitte nächster Woche entwickeln werden, ist noch unklar. Die Prognosen von Meteo Schweiz sind aktuell bis am 20. Juli verfügbar.

Bisheriger Sommerrekord bei 37 Grad

Ein neuer Temperatur-Rekord zeichnet sich zumindest bis Mitte nächster Woche aber weder für die Messstation Aarau/Buchs noch für jene in Leibstadt ab. Um den Allzeit-Rekord vom 27. Juli 2019 zu knacken, wären in Aarau Temperaturen von mehr als 37 Grad nötig. In Leibstadt liegt der bisherige Temperatur-Rekord sogar bei 37,6 Grad. So heiss war es am 13. August 2003.

Im Aargau wird es in den nächsten Tagen nicht nur heiss, es bleibt auch trocken. Roger Perret von Meteonews erwartet im Flachland bis sicher Mitte nächster Woche keinen Regen und auch keine Gewitter. Es könne daher gut sein, dass auch Feuerverbote zum Thema werden. Aktuell gilt im Aargau Waldbrandgefahrenstufe 2 von 5 und damit mässige Gefahr.

Bereits im Juni hat der Kanton wegen der Trockenheit Wasserentnahme-Bewilligungen für einige Gewässer im Aargau sistiert. Betroffen sind beispielsweise der Unterlauf der Sissle, der Bruggbach, der Unterlauf der Bünz und der Katzbach in Muri. Bei allen übrigen Bächen seien die Wasserentnahmen auf ein nötiges Minimum zu drosseln, heisst es auf der Website des Departements Bau, Verkehr und Umwelt. Je nach Entwicklung seien weitere Sistierungen möglich.

Für diese Gewässer gilt die Sistierung Fricktal Sissle (Unterlauf), Staffeleggbach, Wölflinswilerbach, Bruggbach. Bünztal/Freiamt Bünz (Unterlauf), Holzbach in allen Gemeinden (Dottikon, Villmergen, Wohlen), Katzbach in Muri, Wissenbach in Boswil (Sagiweiher Boswil), Wissenbach in Merenschwand, Chräbsbach in Künten, Dorfbach Dintikon in Villmergen, Krebsbach und Teuftelbach in Ammerswil. Seetal Dorfbach in Meisterschwanden.

Regen beziehungsweise Gewitter erwartet Meteorologe Roger Perret erst nach der Hitzewelle. Wie heftig die Gewitter ausfallen werden und ob es auch hageln wird, kann er nicht vorhersagen. Das hänge auch davon ab, ob es zusätzlich windet.