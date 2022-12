Schnee und Sonne im Aargau - schicken Sie uns ihre Bilder!

Weisse Pracht Eine Woche Schnee – das sind die schönsten Leserbilder aus dem Aargau Der Winter ist jetzt mit dem ersten Schnee so richtig eingeläutet. Haben Sie auch schon ein paar Aufnahmen gemacht? Wir freuen uns auf Ihre Bilder. Online-Redaktion Aktualisiert 15.12.2022, 05.00 Uhr

Schicken Sie uns Ihre Bilder! Sind Sie auch gerade im winterlich verschneiten Aargau unterwegs? Schicken Sie uns Ihre Bilder: Hier können Sie diese hochladen oder uns per Mail schicken.

Im Aargau ist es schon seit Freitag weiss gezuckert, jetzt aber kommt noch die Sonne dazu. Weihnachten kann also kommen – in der Hoffnung, dass es so schön bleibt.

Winterstimmung am Hallwilersee. René Burri

Für die Autofahrer gilt es jetzt, vorsichtig zu fahren, für alle anderen heisst es: Schneebälle werfen, Schneemänner bauen und vor allem viele schöne Fotos machen. Einige haben das schon getan.

Der erste Schnee auf dem Bözberg. Regula Siegrist

Küttigen: Winterstimmung am Weiher. Fredi Gyger

Friedlisberg. Davide Navarria

Wiehnachtshuus im Ämmital. Roland Stäuble

Aarau: Eingefrorene Seifenblase. Adrian Frey

Winterstimmung mit Spiegelungen im Wasser am Fünfweiher in Lenzburg. Timo Iseli

Ammerswil: Ein Ausblick in den Garten mit frischem Schnee. Marcel Lüscher

Langläuferinnen und Langläufer geniessen die Loipe Kalthof-Wiliberg. Raphael Nadler

Wohlenschwil im Winterzauber. Erich Schuster

Ennetbaden: Waldrand am Sonntagmorgen, Blick Richtung Surbtal. Philip Gehri

Mystische Stimmung am Schiffsteg in Seengen. Renate Kunz-Läubli

Winterzauber an der Limmat in Neuenhof. Claudia Bichsel-Buso

Rotberg: Hund im Schnee. Yvonne Weidmann

Winterlandschaft, Wannenwiese Lengnau. Hans Maag

Hallwilersee - kurz vor Sonnenuntergang. Beatrice Rüegg

Hallwilersee ist auch im Winter schön. Esthi Hauri

Büschikon. Almidin Bangoji

Esterliturm. Kenan Seyis

Winterstimmig am Hallwilersee. Ursi Erni

Winterstimmung auf dem Hallwilersee. Daniela Scheidegger

Bremgarten: Winter an der Reuss Bea Blumenthal

Küttigen: Morgenstimmung im Garten. Fredi Gyger

Ludwigskapelle in Turgi. Pia Koller

Birmenstorf: Ist der Lauch wohl noch geniessbar? Cécile Koch

Fahrwangen: Der erste Schnee, so leicht wie Puderzucker. Schmid Heidy

Vanille Khaki im Bad Zurzach. Gabi Kalt

Wunderschöne Winterstimmung am Abend in Meisterschwanden. Judith Koch

Wer will da nicht spazieren gehen? Leserfoto

So schön ist die Staffelegg/Herzberg. Leserfoto

Leserbild nach den ersten Schneefällen des Winters 2022/2023 aus Lenzburg zvg / Instagram: theworldofnature_

Eine richtige Winterlandschaft. Leserfoto

Wenn Herbst und Winter zusammentreffen. Monika Müller

Friedlicher Sonntagmorgen im Wynental. Anna Bohler

Sonntag Morgen im Wynental. Anna Bohler

Winterwald. Ruth Von Ah

«Denkt ihr, ich habe das Christkind gesehen?!» Claudia Kamber

Der Bethlehemstern im Schnee. Regina Sapin

3. Advent Sonnenaufgang. Rolf Schären

Wintereinbruch in Oberentfelden. Mario Vögeli

Vom Schnee überrascht. Claudia Kamber

Die Winter-Weihnachtsstimmung ist definitiv angekommen. Kühni Hanspeter

Staufberg im Schnee. Esther Baumann

Schäfchen Wolken am Nachthimmel. Alexandra Lüdin

Schnee in Wettingen. Richard Linder

Burg AG Heute Alejandro Burillo

Er steht fest und unverzagt. Herbert Eberle

Schnee in Muhen. Karina Niklaus

Heute Morgen, Othmarsingen. Marcel Müller

Stadt Aarau im Winterkleid. Mario Vögeli

Tegerfelden AG mit AKW Leibstadt im Hintergrund, aufgenommen mit Drohne. Marcel Weigele

So schön kann der Sonntagmorgen sein. Sepp Baumann

Spielplatz in Baden, derzeit nicht bespielbar. Richard Linder

Der Teich liegt ein bisschen eingebettet im Emaus Parkplatz im Wald. Martina Köhler

Der erste Eistag am Bächliweg in Wettingen. Richard Linder

Natürlicher Weihnachtsschmuck in Wettingen. Sepp Baumann

Freude kommt auf in Villmergen: Hund Mani geniesst es sich in winterlicher Stimmung auszutoben. Dario Rosa

Aussicht von Wölflinswil. Carmela Gericke

Der Schneemann von Nachbarin hat Besuch erhalten. Jacqueline Keller-Werder

Im Garten in Sarmenstorf. Mike Peter Jürgens

Winterwunderland. Monika Wüthrich-Läubli

Ein wunderschöner Spaziergang. Manuela Siegenthaler

Wer wohnt in diesem Häuschen mitten im Wald? Daniela Wildi Hochholdinger

Abendstimmung Yvonne Weidmann

Sonne im Siggenthaler Forst. Yvonne Weidmann

3. Advent mit Puderzucker auf den Aarauer Dächern. Pascal Faessli

Apfel im Schnee. Therese Burgherr

Abendspaziergang vis a vis Lägeren. Oliver Beier

Kirche Birrwil. Therese Burgherr

Sonnenaufgang Lupfig. Roland Bischoff

Spaziergang vis a vis Lägeren. Oliver Beier

Winterliche Abendstimmung, Lindenberg ob Königsberg. Regula Walder

Auf Brücke über Autobahn Richtung Rheinfelden. Doris Brigger

Büschikon. Almidin Bangoji

Morgenstimmung am 3. Advent im Garten. Fredi Gyger

Sonntag Morgen Bettwil. Monika Zimmermann

Winter an der Reuss Bremgarten. Bea Blumenthal

Abach beim Schloss Hallwyl. Daniela Scheidegger

Wunderschöne Abendstimmung bei Schneisingen. Claudia Weiss

Winterstimmig am See. Ursi Erni

Die 1. Eiszapfen in Birmenstorf. Cécile Koch

