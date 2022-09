Winzer und Obstbauern ernten 2022 so früh wie noch nie

Weinlese «Ein grandioser Sommer!»: Diesen Aargauer Landwirten hat die Hitze nicht geschadet Für Vieh- und Getreidebetriebe war es kein guter Sommer – aber das gilt nicht für alle Bäuerinnen und Bauern. Den Winzerinnen und den Obstbauern geht es ganz anders. Andrea Marti Jetzt kommentieren 06.09.2022, 17.10 Uhr

Die Brüder Samuel (links) und Matthias Schwarz vom Zelglihof in Rüfenach ernten dieses Jahr schon früh – sie sind nicht die Einzigen. Maja Reznicek

Verdorrte Weiden, kaum noch Futter, leidende Tiere: Für viele Landwirte war es kein guter Sommer – der Trockenheit wegen, aber auch der Hitze. Doch: Was den einen schadet, freut die anderen. So erwartet den Aargau ein überaus gutes Wein- und Obstjahr.

Denn: Obst wird gut – das heisst: süss – wenn es viel Licht hat, an möglichst vielen Tagen die Sonne scheint. So wie dieses Jahr, ein «Top-Jahr», wie Daniel Schnegg, der beim Landwirtschaftlichen Zentrum Liebegg für den Obstbau zuständig ist, sagt. Zwar gebe es einen Wermutstropfen, sagt Schnegg auch: An manchen Standorten seien die Früchte dieses Jahr kleiner geworden als sonst, weil Wasser gefehlt habe. Die erwarteten Erntemengen seien aber gut.

Keine Hitzeschäden am Obst

Hitzeschäden am Obst, die einem Sonnenbrand bei Menschen gleichen und zu Fäulnis führen können, gibt es bisher wenig. Vor allem jene Plantagen, die mit Hagelnetzen geschützt wurden, hätten keine solchen Schäden zu beklagen, sagt Schnegg.

Othmar Strebel aus Muri erzählt von einem guten Obstjahr. Melanie Burgener

Das bestätigt auch Othmar Strebel, Obstbauer aus Muri: «Wir sind sehr zufrieden, die Früchte sind zahlreich und viel geworden dieses Jahr. Nach der katastrophalen Ernte von letztem Jahr sind wir darüber natürlich froh.»

Die Hitze, die hat dieses Jahr aber auch dafür gesorgt, dass die Ernte bei den Obstbauern früher anfängt. Zehn bis vierzehn Tage früher als sonst erntet etwa Othmar Strebel, und auch andere Höfe berichten davon, bereits die ersten Äpfel geholt zu haben.

Ähnlich geht es auch den Winzern und Winzerinnen im Kanton, die sogar fast einen Monat früher ernten als sonst. So werden etwa Trauben im Fricktal bereits geerntet, und auch Trauben im Bezirk Brugg wie etwa jene des Rüfenacher Zelglihofs.

Ein wunderschönes Weinjahr

Roland Michel freut sich über ein gutes Traubenjahr. Alex Spichale

Auch die Winzer berichten von einem guten Jahr, als «wunderschönes Weinjahr» bezeichnet etwa Roland Michel den Sommer, er ist Präsident des Branchenverbands Aargauer Weine. Zwar seien genau wie das Obst auch die Trauben kleiner, aber der Zuckergehalt sei sehr hoch. Im Gegensatz zu den Obstbauern mussten die Winzerinnen ausserdem nur die Jungreben bewässern. Denn ältere Reben haben so tiefe Wurzeln, dass sie in tiefere Bodenschichten vordringen, wo noch Wasser vorhanden ist.

Richtig gut tue den Reben zwar die Hitze nicht, sagt Winzer Michel. Denn sie hörten auf zu wachsen, könnten sich nicht mehr so gut entwickeln. Ideal sei das nicht. Aber vorerst reicht das Wasser, um die alten Reben aus dem Boden zu nähren und die jungen über Bewässerungsanlagen – und um den Winzern ein gutes Jahr zu bescheren.

