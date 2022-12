Weihnachtsverkauf Im Aargau ist eine Zunahme im Weihnachtsgeschäft zu spüren – Geschenkpapier scheint besonders begehrt Ob im Shoppi Tivoli oder bei Brack: In den letzten Tagen wird noch einmal ein Einkaufsansturm erwartet. Die Detailhändlervereinigungen der Städte Baden und Aarau loben derweil den Wert persönlicher Beratung. Maximilian Karl Fankhauser Jetzt kommentieren 22.12.2022, 20.38 Uhr

Im Shoppi Tivoli in Spreitenbach sind die Umsatzzahlen leicht über dem Vorjahresniveau. Sandra Ardizzone

Noch einmal schlafen und dann ist Heiligabend. In den letzten Wochen sind die Aargauerinnen und Aargauer mit der Vorbereitung des Festes beschäftigt gewesen. Was dabei einen grossen Part einnimmt: die Weihnachtseinkäufe. Diese können online oder auch im Einkaufscenter des Vertrauens getätigt werden. Während der letzten beiden Weihnachtsfeste profitierten aufgrund der Pandemie vor allem die Onlinehändler, in diesem Jahr konnten die Einkaufscenter im Aargau wieder aus dem Vollen schöpfen. Zeit für eine Bilanz.

Grosses Sortiment für viele Bedürfnisse

«Aargauerinnen und Aargauer sind per se sehr gute Kunden bei Brack.ch, da wir in Mägenwil beheimatet sind», heisst es beim Onlinehändler. Beim Bestellverhalten zu Weihnachten stellen sie im Sortimentsmix aber kaum Unterschiede zum Rest der Schweiz fest.

In der Tendenz verzeichne man auch in diesem Jahr eine wachsende Nachfrage nach Weihnachtsgeschenken. Dies spiegelt sich in den Zahlen wider, wo Brack prozentual zweistellig zulegen konnte. Ganz im Allgemeinen würde die grosse Auswahl an Geschenkpapieren bei den Aargauerinnen und Aargauern auf grosse Resonanz stossen. «Im Vergleich zu anderen Kantonen nehmen sie diesen Service überproportional in Anspruch.»

Im Onlinehandel sorge die Sortimentsbreite dafür, dass fast jedes Kundenbedürfnis abgedeckt werden könne. «Wir dürfen sicher sagen, dass wir gerade zur Weihnachtszeit für alle eine passende Geschenkidee bieten können.» Auch wenn die Einkaufcenter wieder uneingeschränkt geöffnet haben, sei bei Brack kein Rückgang der Kundschaft festzustellen. Ganz im Gegenteil: «Parallel zur verstärkten Nutzung des stationären Handels verzeichnen auch wir in diesem Jahr eine wachsende Nachfrage nach Weihnachtsgeschenken.»

Gibt es denn auch typisch aargauische Geschenke? Das Onlineportal verneint, kann aber bei Herrn und Frau Aargauer dennoch eine Tendenz feststellen: Rot- und Weisswein sowie Pralinen, Geschenksets jeglicher Art, Smarthome-Produkte und Weihnachtskarten würden im gesamtschweizerischen Vergleich überdurchschnittlich gekauft.

Besonders viele Bestellungen seien vor allem in der vergangenen Woche eingegangen. Bis am Mittwoch wurden dennoch noch starke Umsätze erwartet, ab Donnerstag sollte die Nachfrage etwas nachgelassen haben.

Vor Heiligabend pendelt sich der Ansturm wieder ein

Und wie sieht es im Detailhandel vor Ort aus? Im Shoppi Tivoli in Spreitenbach sind die Umsatzzahlen leicht über dem Vorjahresniveau. «Wir verzeichnen seit einigen Wochen vor allem unter der Woche eine erhöhte Anzahl Besucher, die unsere Öffnungszeiten bis 20 Uhr nutzen, sagt der Leiter Center, Patrick Stäuble. Aber auch die beiden Wochenenden mit den Sonntagsverkäufen seien sehr gut gewesen. An den beiden verkaufsoffenen Sonntagen seien deutlich mehr Besuchende im Center gewesen als im Vorjahr. Erfahrungsgemäss würden sich die Besucherzahlen aber in den letzten Tagen vor Heiligabend wieder einpendeln.

Patrick Stäuble, Centerleiter Shoppi Tivoli in Spreitenbach. Sandra Ardizzone

Der Vorteil, den die Einkaufszentren gegenüber den Onlinehändlern haben, sei das Erlebnis, sagt Stäuble. «Während man in Onlineshops meist schon sehr konkrete Vorstellungen haben sollte, was man kaufen möchte, kann man sich bei uns nach Herzenslust inspirieren lassen.»

Dazu verhelfen vor allem die Weihnachtsdekoration, Zusatzservices wie der Päckli-Tisch oder auch das Gastronomieangebot. Zusätzlich könne sich der Kunde im stationären Handel kompetent beraten lassen und die Ware vor Ort begutachten. Auch für die Last-minute-Shopper gebe es einen grossen Vorteil: «Nach dem Kauf nehme ich das Produkt sofort mit nach Hause und brauche nicht zu bangen, ob es noch rechtzeitig geliefert wird.»

Trotz des ersten Weihnachtseinkaufs ohne Einschränkungen würden die Teuerung und die momentanen Weltgeschehnisse die Konsumentenstimmung etwas trüben. Ein Vergleich mit den Vorjahren sei deshalb schwierig, so Stäuble.

Aargauer kaufen nachhaltiger und lokaler ein

Stefan Jost vom Verein Zentrum Aarau. zvg

Stefan Jost vom Detaillisten-Verein Zentrum Aarau will die Zahlen zwar nicht kommentieren, gibt sich aber sehr zufrieden. Er erwartet in den letzten Tagen nun vor allem einen Ansturm auf die Lebensmittel. «Die Geschenkeinkäufe nehmen in den letzten Tagen tendenziell immer ab.» Dass die Zahlen so positiv seien, liege aber primär am steigenden Bevölkerungswachstum.

Wie Stäuble sieht auch Jost den Einkauf als Erlebnis, streicht zudem den Wert der Bedienung vor Ort heraus. Was ihm vor allem auffalle: Die Aargauerinnen und Aargauer seien bei der Geschenkauswahl nachhaltiger und lokaler unterwegs als früher.

Michael Wicki, Geschäftsführer City Com Baden. zvg

In dieselbe Kerbe schlägt Michael Wicki, Präsident der City Com Baden. Er sieht den Service im Geschäft als grosses Plus. In Baden seien die Verkaufszahlen aufgrund der kompletten Wiedereröffnung nach der Pandemie klar positiv. Und was kommt bei den Badenerinnen und Badenern als Weihnachtsgeschenk besonders gut an? Wicki nennt hier speziell die «Badener Steine», ein typisches Gebäck aus Schokolade, Biscuit, Haselnuss und Kirsch.

