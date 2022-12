Vorsicht beim Fondue und mit den Kerzen: so gelingt Weihnachten

Festtage-Tipps Die Fondue-Chinoise-Falle und ein brennender Tannenbaum – so vermeiden Sie ein Unglück am Weihnachtsfest Bakterien im rohen Fleisch, gefährlicher Brennsprit und lodernde Christbäume: Last-Minute-Tipps für ein gelungenes Fest. Livia Häberling 24.12.2022, 05.00 Uhr

Vorsicht mit den Kerzen am Weihnachtsbaum ist auch in diesem Jahr gefragt (gestellte Szene). KEYSTONE

Heute ist Heiligabend – lasset die Feste steigen!

Wie man das Fleisch beim Fondue Chinoise richtig büschelet, darüber ist der Aargau inzwischen aufgeklärt. Im Dienst für einen «sicheren Umgang mit rohem Fleisch» haben das Amt für Verbraucherschutz und der Metzgermeisterverband dieses Jahr nämlich ein Hygiene-Einmaleins zusammengestellt. Die Anleitung ist ein anrührender Akt staatlicher Fürsorge: Unterstützt durch eine Bildanleitung lotst sie einen in drei Schritten sicher an der Magenverstimmung vorbei:

1. Rohes Fleisch immer in separatem Teller reichen.

2. Mit der Fondue-Gabel Fleisch anstechen und direkt in die heisse Bouillon geben.

3. Gegartes Fleisch in den Teller mit Beilagen und Saucen legen.

Aber auch das akkurateste Zwei-Teller-Prinzip bringt bei Tisch wenig Spass, wenn dahinter die Tanne lodert. Es scheint also angemessen, im Sinne einer ganzheitlichen Prävention wieder einmal auf die Gefahren hinzuweisen, die von Feuer ausgehen.

Drama-Kaskade wie bei Mani Matter

Wer wäre für diese Aufgabe besser geeignet als Fabian Engel? Der 58-Jährige hat 34 Jahre in der Stützpunktfeuerwehr Baden gedient, wurde im November 2018 zum Präsidenten des Aargauer Feuerwehrverbands gewählt – und ist mit der Gabe gesegnet, Farbloses so gewinnend zu präsentieren wie der wendigste Teleshopping-Profi. Im Feuerwehrdepot in Dättwil erscheint er zum Gespräch.

Fabian Engel, Präsident des Aargauer Feuerwehrverbands, gibt Tipps. Alex Spichale

Zu drei bis vier Bränden, die durch Adventskränze oder Weihnachtsbäume verursacht werden, rücken die Aargauer Feuerwehren jährlich aus. Etwa vier weitere Alarme gehen wegen brennenden Kerzen ein. Eine überschaubare Menge – Engel attestiert der Bevölkerung denn auch «viel Behutsamkeit» im Umgang mit Weihnachtsdekoration.

Er selbst hat während seiner aktiven Zeit lediglich einen Einsatz miterlebt:

Die Familie verliess das Haus, ohne die Kerzen auf dem Adventsgesteck auszulöschen. Als sie nicht mehr brannten, brannte dafür der Kranz. Der gläserne Esstisch zersprang, das Gesteck fiel zu Boden, wo sich die Flammen ungehemmt ausbreiteten – bis die Nachbarn die Feuerwehr alarmierten. Eine Drama-Kaskade wie bei Mani Matters «Zündhölzli», weniger weltumspannend, aber real: «Der Rauch war im ganzen Haus, der Schaden immens», erinnert sich Engel.

Die Sprühflasche bereithalten

Wo anfangen, damit es nicht so weit kommt?

Am besten bereits beim Stamm. Meist wird die unterste Rinde abgeschnitten, damit der Baum in die Halterung passt. Ungünstig, sagt Engel, zumal der Baum, was viele nicht wüssten, seine Feuchtigkeit über die Rinde aufnehme. «Je ausgetrockneter, desto feuerempfindlicher.»

Nicht nur geschmacks-, sondern auch feuertechnisch ein Kapitel für sich: die Dekoration. Erst recht, wenn der Baum noch nass und über Tage im Netz «gefangen» gewesen sei: Je mehr Brandgut, desto gefährlicher, sagt Engel – und streckt seine Arme aus, als seien es zwei Äste: «An ersten Tag sind sie noch leicht nach oben geneigt, bald darauf sinken sie ab, und die Position der Kerzen ist nicht mehr optimal.»

Tipps für ein sicheres Fest • Sorgen Sie für einen festen Stand des Weihnachtsbaumes und füllen Sie den Baumständer mit Wasser. • Bringen Sie Kerzen nicht direkt unterhalb eines Zweiges oder unterhalb von Dekorationsmaterial an. • Wechseln Sie niedergebrannte Kerzen rechtzeitig aus. • Lassen Sie brennende Kerzen nie unbeaufsichtigt. Löschen Sie sie aus, bevor Sie den Raum verlassen. • Halten Sie «Löschmaterial» bereit – etwa eine Sprühflasche oder einen Eimer Wasser. • Zünden Sie die Kerzen am Weihnachtsbaum nicht mehr an, wenn dieser langsam austrocknet. • Verlassen Sie, im Fall eines Brands, sofort den Raum. Schliessen Sie die Türe hinter sich und alarmieren Sie die Feuerwehr (118).

Wenn es am Baum nun also ungewollt zu knistern beginnt: niemals blasen! Ihr Gesicht wird es Ihnen danken. Stattdessen empfiehlt Fabian Engel den Griff zur Sprühflasche, die ja bestenfalls – wie der Mensch auch – bereits dann im selben Raum ist, wenn die Kerzen angezündet werden. Und nicht erst, wenn es brenzlig wird. Ebenfalls immer ein sicherer Wert: Der Notfalleimer mit Wasser.

Im Notfall: Türe schliessen und raus

Und was ist mit der Löschdecke?

Am Weihnachtsbaum schwierig zu handhaben, aber für das Fondue-Rechaud (etwa, wenn das Nachfüllen des Brennsprits missglückt ist) oder den Adventskranz ideal, sagt Engel und erklärt, wie's geht: Decke schützend vors Gesicht halten, vorsichtig «fürespienzle» und sie übers Objekt legen. Wer keine Löschdecke zu Hause hat, kann notfalls auch zu einer Jacke greifen, sofern sie nicht gerade aus Nylon ist.

Und wenn der Notfall eintritt und die Situation unkontrollierbar wird? «Da gibt’s nur eins», sagt Fabian Engel, «bitte, bitte, sobald es zu fest brennt: Den Raum umgehend verlassen, die Türe hinter sich schliessen und sofort die Feuerwehr alarmieren. Die Sicherheit hat Vorrang vor allen Löschversuchen.»