Wasserpegel Flussschwimmer aufgepasst: Baden in den Aargauer Flüssen ist wieder möglich, aber man muss höllisch aufpassen Hochsommerwetter ist im Anzug und auch die Hochwasser-Situation hat sich entspannt. Warum sich Anfänger trotzdem noch nicht in die Flüsse wagen sollten, erklärt ein Rettungsschwimmer. Ann-Kathrin Amstutz 10.08.2021, 17.54 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Auch wenn sich die Hochwassersituation entspannt hat: Noch immer rauschen am Schönenwerder Wehr eindrückliche Wassermassen aareabwärts (Aufnahme vom 9. August 2021). Ann-Kathrin Amstutz

Sonne, Hitze, Badiwetter: Das war dieses Jahr im Kanton Aargau eine Seltenheit. Bis jetzt – am Donnerstag soll das Thermometer vielerorts im Kanton auf 32 Grad Celsius steigen, und bis Ende Woche ist schönes und warmes Wetter angesagt. Während nach den starken Unwettern von Mitte Juli ans Baden in den Aargauer Flüssen nicht zu denken war, hat sich die Hochwasserlage mittlerweile entschärft. So wird sich nun der eine oder die andere Badelustige fragen: Kann ich denn nun wieder in den Fluss springen oder ist die Gefahr noch immer zu gross?

Die gute Nachricht: Es besteht an den Aargauer Flüssen keine akute Hochwassergefahr mehr, die Wasserpegel bewegen sich wieder im Normalbereich.

Alles anzeigen

Dennoch ist vor dem Bad in der Aare, Reuss oder Limmat Vorsicht geboten. Das sagt Aline Rey, Sprecherin der Kantonspolizei Aargau, auf Anfrage: «Verboten ist das Baden in den Flüssen nicht, die Lage hat sich seit Mitte Juli entspannt. Aber wir mahnen nach wie vor zur Vorsicht.» Die Gewässer seien unberechenbar und die Strömungen, etwa in der Aare, seien noch immer stärker als auch schon. «Das kann man schon mal unterschätzen», so die Kapo-Sprecherin.

Die Schwimmweste ist das Wichtigste überhaupt

Ins gleiche Horn bläst auch Adrian Obrist, Vizepräsident der Schweizerischen Lebensrettungs-Gesellschaft (SLRG) Sektion Baden-Brugg. Er sagt: «Grundsätzlich spricht im Moment nichts dagegen, in den Fluss zu gehen – jedoch nur mit der richtigen Vorbereitung und Ausrüstung.» Man könne es nicht genug betonen: «Das Tragen einer Schwimmweste ist das Wichtigste überhaupt, beim Schwimmen ebenso wie beim Böötlen.»

Ein aktuelles Beispiel bestätigt dies. Vor einer guten Woche kenterte in der Reuss vor dem Windischer Wehr ein Gummiboot. Die Insassen konnten von der Polizei und einem Rettungshelikopter gerettet werden – auch, weil alle eine Schwimmweste trugen. Der Unfall zeigt jedoch eindrücklich: Wer die eigenen Fähigkeiten oder die Verhältnisse falsch einschätzt, gerät schnell in Lebensgefahr. Das betont auch Rettungsschwimmer Adrian Obrist. Allen Anfängern im Flussschwimmen würde er bei den aktuellen Bedingungen raten: «Nimm einen Profi mit oder lass das Schwimmen im Fluss sein.»



«Nimm einen Profi mit oder lass das Schwimmen im Fluss sein.»

Obrist beobachtet die Situation in der Region Brugg genau. Von Aare, Reuss und Limmat sei in jener Region wohl die Aare am wenigsten problematisch, meint er. Die Situation in der Reuss hat Obrist an seinem Wohnort Mülligen gut im Blick. Seine aktuelle Einschätzung lautet: relativ sauberes Wasser, aber immer noch hoher Pegel und starke Strömung.

Welche Verhaltensregeln beachtet Obrist selbst, bevor er in den Fluss steigt? «Bevor man einen Flussabschnitt mit einem Boot befährt oder abschwimmt, sollte man die Strecke zu Fuss gehen und schauen, wo es Hindernisse hat», erklärt Obrist. Etwa Felsen oder Bäume, die ins Wasser ragen. Und direkt vor dem Einstieg ins Wasser solle man einige Minuten lang beobachten, ob Material den Fluss hinuntergeschwemmt wird.

Die grösste Gefahr lauert unter Wasser

Bei braunem, trübem Wasser sei nämlich die grösste Gefahr, dass man eben solche Hindernisse nicht erkennen könne, mahnt Obrist: «Unter einem 30 Zentimeter langen Ast, der aus dem Wasser schaut, kann sich ein meterlanger Baumstamm verbergen. Wenn man sich in den Ästen eines Baumes verheddert, wird es auch für einen Profi gefährlich.»

Um die Gefahr im und auf dem Fluss zu verringern, brauche es mehr Aufklärungsarbeit. «Unser Appell an alle Leute ist: Informiert euch über die aktuellen Verhältnisse!», sagt Obrist. Ob bei der Lebensrettungs-Gesellschaft, einem nahen Pontonierverein oder bei den Behörden: Sie alle würden kompetente Auskunft erteilen.