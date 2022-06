Flightradar Unbekanntes Flugzeug fliegt auffälliges Muster über dem Mittelland Am Samstagnachmittag ist auf Flightradar24 ein Flugzeug aufgefallen, das ein auffälliges Muster fliegt. Bei Skyguide und der Armee sind aber keine Messflüge bekannt. ArgoviaToday 11.06.2022, 15.56 Uhr

Ein Flugzeug ist am Samstag, 11. Juni 2022, quer über das Mittelland hin und her geflogen. Screenshot Flightradar24

Es kam von Deutschland her und flog dann über das ganze Mittelland hin und her. Normalerweise sehen so beispielsweise Messflüge aus. Doch die sind erst für Montag angesetzt. Auf Anfrage heisst es bei Skyguide, man habe keine Auffälligkeiten bemerkt. Auch bei der Armee versichert man, dass es sich nicht um einen Messflug handelt, da man sich an die kommunizierten Zeiten halte.