Verbrechen Fall Rupperswil und weitere Mordfälle: Wie die Aargauer Ermittler Antennensuchläufe einsetzen und was damit passiert Der Aargau versuchte, den Vierfachmord von Rupperswil unter anderem mit Antennensuchläufen aufzuklären. Es ging darum, welche Handys im Raum des Verbrechens eingeloggt waren. 2019 gab es vier weitere solche Suchläufe, zwei davon auch zur Mordaufklärung. Mathias Küng 19.03.2021, 05.00 Uhr

Der Kanton Aargau hat 2019 von allen Kantonen am zweitmeisten Antennensuchläufe in Auftrag gegeben. Anlässlich von vier verschiedenen aufzuklärenden Fällen erfolgten im Auftrag des Kantons Aargau insgesamt 310 Antennensuchläufe à zwei Stunden (bei schweizweit total 27 Fällen mit insgesamt 1727 Antennensuchläufen).

Handyantennen können der Verbrechensaufklärung dienen. Bild: TBM

Nun wollten die Grünen mehr über die weit überdurchschnittliche Inanspruchnahme von Antennensuchläufen wissen. Jetzt liegt die Antwort der Regierung zu ihrer Interpellation aus dem Grossen Rat vor. Da mit einer Abfrage einer Antenne nur die Verbindungen eines Anbieters erhoben werden können, müssen gemeinsam genutzte Antennen für jeden einzelnen Anbieter separat abgefragt werden, und der ganze tatrelevante Zeitraum muss erfasst werden, hält sie in ihrer Antwort fest.

Ist der Tatzeitraum grösser als zwei Stunden, reicht ein Antennensuchlauf nicht

Wie gross dieser ist, hängt von den konkreten Tatumständen ab. Ist der relevante Zeitraum grösser als zwei Stunden, so geht pro zwei Stunden ein Antennensuchlauf in die Statistik ein. Können aufgrund der übrigen Fallerkenntnisse keine Einschränkungen gemacht werden, waren bisher pro Tatort mindestens 12 Zellen abzufragen (4 Mobilprovider x 3 Netztechnologien x 1 Zelle). Aufgrund der örtlichen Verhältnisse (Topografie, urbane Zonen) kommen mögliche überlagernde Nachbarzellen dazu, sodass mit bis zu 50 Zellen pro Tatort gerechnet werden muss. Keines dieser Elemente könne von der Staatsanwaltschaft beeinflusst werden.

Antennensuchläufe dürfen von der Strafverfolgungsbehörde erst eingesetzt werden, wenn andere Ermittlungsansätze nicht zum Ziel geführt haben oder erkennbar nicht zum Ziel führen können. Sie müssen zudem verhältnismässig sein.

Mit Suchlauf allein kann der Täter nicht überführt werden

Ein Antennensuchlauf allein führt zu keinem für das Verfahren direkt verwendbaren Ergebnis, macht die Regierung klar. Insbesondere könne damit «weder eine Person als Täterin oder Täter überführt noch ausgeschlossen werden, sondern die Daten müssen in aufwendigen Folgeermittlungen der Strafverfolgungsbehörde weiterbearbeitet werden».

Zeigt der Antennensuchlauf auch, worüber gesprochen wurde?

Ein Antennensuchlauf liefert eine Liste derjenigen Mobilfunkgeräte, die sich in der abgefragten Zeitspanne mit der abgefragten Antenne verbunden haben. Die Ergebnisliste enthält neben dem Identifikationsmerkmal des Geräts, das heisst der Mobilfunknummer, Angaben dazu, von wann bis wann die Verbindung Gerät–Antenne bestanden hat. Inhalte der Kommunikation, zum Beispiel Gesprächsinhalte, können mit einem solchen Suchlauf also nicht erhoben werden.

Das Ergebnis eines solchen Suchlaufs soll weitere Ermittlungshandlungen ermöglichen. Insbesondere ist es nicht geeignet, die Schuld oder Unschuld einer Person zu beweisen, warnt die Regierung vor zu grossen Erwartungen. Die Tabelle zeigt, wie oft und warum die Staatsanwaltschaft 2018 bis 2020 solche Suchläufe angeordnet hat:

Zwei Tötungsdelikte ereigneten sich im urbanen Raum

Die hohe Anzahl der Antennensuchläufe 2019 sei auf die konkreten und spezifischen Umstände der jeweiligen Verfahren zurückzuführen, schreibt die Regierung weiter. Insbesondere sei festzuhalten, dass sich beide Tötungsdelikte im urbanen Raum mit hoher Antennendichte ereigneten und in beiden Fällen eine Zeitspanne von mehr als zwei Stunden abgeklärt werden musste.

Ein Antrag abgelehnt, weil Täter zwischenzeitlich identifiziert wurde

In diesem Zeitraum hat die Staatsanwaltschaft Aargau in acht Strafverfahren dieses Ermittlungsmittel angeordnet. Das Zwangsmassnahmengericht hat einen Einsatz nicht genehmigt. Dies, weil der Täter zwischen der Anordnung des Antennensuchlaufs und der Genehmigung durch das Zwangsmassnahmengericht anderweitig identifiziert werden konnte. Damit war der ASL für das Verfahren nicht mehr von Bedeutung und wurde zu Recht nicht genehmigt.

Die Strafverfolgungsbehörden führen keine Liste darüber, in wie vielen Fällen sie die Inhabernamen zu Mobilfunknummern erhoben haben, heisst es in der Antwort weiter. Die Abklärung des Inhabers oder der Inhaberin einer Nummer bedeute nicht, dass diese Person einer Straftat verdächtigt werde. Auch die Frage, ob die von einer Deanonymisierung betroffenen Personen darüber in Kenntnis gesetzt wurden, verneint die Regierung. Eine Information sei gesetzlich nicht vorgesehen. Insbesondere gelten die Personen nicht als überwachte Personen.

Wie sicherstellen, dass Daten nur für bestimmte Ermittlungen genutzt werden?

Wie wird sichergestellt, dass die Daten nur im Rahmen jener Ermittlungen eingesetzt werden, für die sie beantragt wurden, wollten die Grünen weiter wissen. Gemäss Strafprozessordnung seien die im Verfahren nicht benötigten Ergebnisse nach rechtskräftigem Abschluss zu vernichten, antwortet die Regierung.

Die Aufbewahrungsdauer der im Verfahren benötigten Ergebnisse richte sich nach der Dauer der Aufbewahrung der Verfahrensakten, die mindestens bis zum Ablauf der Verfolgungs- beziehungsweise der Vollstreckungsverjährung aufbewahrt werden müssen. Die Daten eines Antennensuchlaufs seien orts- und zeitgebunden und eigneten sich daher ausschliesslich für das Verfahren, in dem sie erhoben worden sind.

Zusätzlich wollten die Grünen wissen, wie oft solche Suchläufe zu einer Anklage beziehungsweise Verurteilung beigetragen haben. Diese Frage könne nicht beantwortet werden, heisst es dazu. So ein Suchlauf sei ein Ermittlungsmittel, das nur zusammen mit allen übrigen Fakten aus dem Verfahren eine Beweisführung ermögliche.

Kosten können bei Verurteilung auf den Täter überwälzt werden

Schliesslich wollten die Grünen wissen, was so ein Suchlauf eigentlich kostet. Die Antwort lautet, für die 1. Zelle pro zwei Stunden 700 Franken. Dazu kommt eine Entschädigung von 500 Franken für den Anbieter, zusammen also 1200 Franken. Je weitere Zelle pro zwei Stunden kommen 100 Franken dazu, plus eine Entschädigung für den Anbieter von weiteren 100, zusammen also 200 Franken pro weitere Zelle. Es handle sich hier um Verfahrenskosten, die im Fall einer Verurteilung auf die beschuldigte Person überwälzt werden können, heisst es dazu weiter.

Seit 2018 wurde zweimal Staatstrojaner eingesetzt

Weiter wollten die Grünen wissen, wie häufig zur Überwachung des Fernmeldeverkehrs der Einsatz von besonderen Informatikprogrammen beantragt bzw. bewilligt wurde? Dazu verweist die Regierung auf den Artikel der Strafprozessordnung, der den Einsatz der sogenannten Staatstrojaner regelt. Und antwortet, dass die Staatsanwaltschaft Aargau seit 2018 in zwei Fällen den Einsatz von sogenannter GovWare angeordnet habe: «Der Einsatz wurde in beiden Fällen vom Zwangsmassnahmengericht bewilligt. Aus ermittlungstaktischen Gründen können jedoch keine weiteren Angaben zu den beiden Verfahren gemacht werden.»

Sprecher der Grünen: Einsatz mit Augenmass

Maurus Kaufmann (Sprecher der Grünen zu diesem Vorstoss) ist ob der meisten Antworten der Regierung zufrieden. Gern hätte er aber erfahren, ob Antennensuchläufe in den konkreten Fällen zu einer Anklage und/oder Verurteilung geführt haben: «Es geht ja um eine überschaubare Zahl von Fällen. Die Regierung hätte umgekehrt auch sagen können, in wie vielen Fällen der Suchlauf für das Verfahren nichts gebracht hat.»

Grünen-Grossrat Maurus Kaufmann. Zvg

Maurus Kaufmann findet, dass die Antennensuchläufe im Aargau «mit Augenmass genutzt werden». Bedenklich findet er aber zum Beispiel, «dass nicht erhoben wird, wie viele Mobiltelefonnutzerinnen im Rahmen der Antennensuchläufe deanonymisiert werden. Zumal diesbezüglich weder die Betroffenen im Nachhinein informiert werden, noch ein Austausch mit der Datenschutzbeauftragten, die die Interessen der Betroffenen stellvertretend wahrnehmen könnte, besteht.»

Besonders interessant findet Kaufmann, dass seit dem Jahr 2018 schon in zwei Fällen ein Staatstrojaner eingesetzt wurde: «Ich hatte keine Ahnung, da würde ich gern mehr erfahren.»