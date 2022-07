Am 1. August mit den Raketen vom Solothurnischen in den Aargau?

1. August Wegen Feuerwerksverbot: Kommen die Solothurner am 1. August mit ihren Raketen in den Aargau? Mehr als zehn Tage vor dem 1. August hat der Kanton Solothurn ein generelles Feuerwerksverbot erlassen. Das Vorpreschen wundert die mit Abstand grösste Schweizer Händlerin mit Feuerwerk, die Weco Suisse AG in Walterswil. Mitinhaber Franklin Herz fragt sich: «Haben die Verantwortlichen eine Aversion gegen Feuerwerk?» Philippe Pfister, Zofinger Tagblatt Jetzt kommentieren 22.07.2022, 17.46 Uhr

Was der Kanton Solothurn mache, «mutet seltsam an»: Franklin Herz ist Geschäftsleiter der Weco Suisse AG in Walterswil. Bild: Flurina Sirenio

Viele lieben es, manche hassen es: Feuerwerk gehört zum Nationalfeiertag wie patriotische Reden und Cervelats vom Grill. Was gilt nun am übernächsten Sonntag und Montag, am 31. Juli und am 1. August? Zwei Tage, an denen Feuerwerksenthusiasten nach Herzenslust Raketen, Böller und Vulkane zünden dürfen.

Doch dieses Jahr ist die Situation rund zehn Tage vor dem Nationalfeiertag besonders unübersichtlich. Was gilt nun wo? Es herrscht guteidgenössischer Kantönligeist. Man könnte auch sagen: ein Föderalismus-Chaos. Besonders anschaulich wird dies, wenn man das – offensichtlich nicht koordinierte – Vorgehen der Kantone Solothurn und Aargau betrachtet. Thomas Zuber, der Kommandant der Kantonspolizei Solothurn, erliess bereits am Mittwoch ein generelles Feuerwerksverbot für das ganze Kantonsgebiet – in Absprache mit diversen Stellen.

Ausnahmebewilligungen kann die Solothurner Polizei für Grossfeuerwerke erteilen, verbunden mit zusätzlichen Auflagen – beispielsweise, dass Feuerwehrleute das Abbrennen überwachen und für den Fall der Fälle eingreifen können.

Feuerwerk richtig lagern und entsorgen Wer schon einen Vorrat an Feuerwerk gekauft und diesen am 1. August nicht zünden kann oder will, muss es sicher aufbewahren. Wichtig ist, dass das Feuerwerk weit weg von möglichen Feuerquellen an einem trockenen Ort gelagert wird – also in einem Raum, in dem nicht geraucht wird und in dem kein offenes Feuer brennt. Auch Heizungsräume oder solche mit starkem Lichteinfall sind ungeeignet. Wichtig ist eine gute Verpackung, am besten sollte Feuerwerk in der Originalverpackung aufbewahrt werden. In bereits geöffneten Packungen sind Feuerwerkskörper weniger gut vor Zündquellen und Feuchtigkeit geschützt. Damit steigt die Gefahr, dass sich Raketen und Kracher von selbst entzünden, beim kontrollierten Zünden zu schnell losgehen oder zu Blindgängern werden. (zt)

Solothurner Feuerwerker könnten sich nun überlegen, sich am 1. August mit ihrer Ware in den Aargau zu verschieben und diese im Nachbarkanton abzufeuern. Das ist möglich – falls das Regime so bleibt, wie es ist. Auf dem gesamten Kantonsgebiet gilt seit Donnerstag zwar ein Feuerverbot im Wald und im Abstand von bis zu 50 Metern zum Waldrand. Das Zünden von Feuerwerk im Abstand von mehr als 200 Metern bleibt aber erlaubt.

Dass dies bis zum 1. August so bleibt, ist allerdings unwahrscheinlich. Mit Temperaturen um die 30 Grad wird es die nächsten zehn Tage voraussichtlich heiss und trocken bleiben – auch Gewitter sind nicht in Sicht. Kurz und gut: Auch im Aargau bleiben die Raketen am Nationalfeiertag möglicherweise im Keller (siehe Box).

Privates Feuerwerk ist das Hauptgeschäft

Einer, der sich über manches Vorgehen der Kantone und das Vorpreschen der Solothurner wundert, ist Franklin Herz, der Geschäftsführer und Mitinhaber der Weco Suisse AG Walterswil SO – das Firmengebäude ist von der Autobahn aus gut sichtbar und liegt ironischerweise direkt an der Grenze zum Aargau.

Das Unternehmen handelt ausschliesslich mit Feuerwerk und 1. August-Artikeln. Es ist im Detailhandel in diesem Bereich mit Abstand führend – fast alle grossen Player beziehen ihre Ware in Walterswil. Feuerwerk für den Nationalfeiertag und Silvester bilden das Hauptgeschäft, im Angebot sind aber auch grössere Feuerwerke für Anlässe wie Hochzeiten, Geburtstagspartys oder Firmenjubiläen.

«Der Kanton Solothurn ist der einzige Kanton in der Deutschschweiz, der bereits am 20. Juli ein fixes Feuerwerksverbot erlassen hat, das auch für den 1. August gilt», sagt Herz. Aufgrund welcher Überlegungen ein solcher Entscheid bereits am 20. Juli gefällt worden sei, «mutet seltsam an». Und er fragt sich:

«Haben die Verantwortlichen eine Aversion gegen Feuerwerk?»

Er sei der Erste, der Abbrennverbote unterstütze, wenn die Wetterentwicklung dies erfordere. «Wie kann man aber bereits mehr als zehn Tage vor dem eigentlichen Feuerwerksanlass einen solchen Entscheid fällen?» Die Nachbarkantone hätten die gleichen meteorologischen Gegebenheiten – keiner habe einen solchen Entscheid bereits am 20. Juli fix und bis und mit 1. August gefällt.

Für das Unternehmen, das zur einen Hälfte der deutschen Weco-Gruppe und zur anderen Hälfte Franklin Herz sowie seinem Geschäftspartner Roman Dätwiler gehört, steht in diesen Tagen viel auf dem Spiel. «Wir erzielen rund 60 Prozent des Umsatzes am 1. August und sind existenziell davon abhängig.» Ein flächendeckendes Abbrennverbot ist auch insofern ein Worst-Case-Szenario, weil die Weco das ganze Risiko trägt: Detailhändler, die auf ihrem Feuerwerk sitzen bleiben, haben ein Rückgaberecht.

Die Firma zahle namhaft Steuern an die Gemeinde Walterswil, den Kanton Solothurn und in die Staatskasse. «Aber auch unsere Kunden sind angewiesen auf die Umsätze von Feuerwerk am 1. August. Die Firma Keller Fahnen in Biberist ist einer der grössten Feuerwerkverkäufer und massiv davon betroffen. Viele Fachhändler benötigen den Umsatz und Gewinn», sagt Herz.

«Wenn willkürliche Entscheide bezüglich Feuerwerksverbot gefällt werden, ist das einfach nur tragisch. Es hat Folgen für die Unternehmen und demzufolge für die Menschen, die für und in solchen Unternehmen arbeiten, da dadurch Arbeitsplätze verloren gehen können.»

