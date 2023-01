Urteil im Fall des Überfalles auf ein Waffengeschäft

Wallbach Waffengeschäft überfallen: Besitzer schoss auf Einbrecher – war es Notwehr? So hat das Gericht entschieden Im Oktober 2020 wollten schwer bewaffnete Kriminelle einen Waffenladen überfallen. Der Besitzer gab mehrere Schüsse auf sie ab. Am Mittwoch musste das Bezirksgericht Rheinfelden entscheiden, ob es sich dabei um Notwehr handelte. Dominic Kobelt 4 Kommentare Aktualisiert 25.01.2023, 16.19 Uhr

Die Szenen könnten aus Hollywood stammen: Zwei Audi, mit Blaulicht ausgerüstet, halten vor einem Waffengeschäft, je drei Männer verlassen die Fahrzeuge. Sie sind mit Pistolen, einer mit einer Kalaschnikow AK-47 bewaffnet, tragen Sturmhauben und Schutzwesten mit der Aufschrift «Police». Polizisten sind es aber nicht.

Im ersten Stock, oberhalb des Waffengeschäfts, befindet sich das Schlafzimmer der Besitzer, dort leben Jean-Paul Schild und seine Frau. Die beiden wachen auf, ihm ist aufgrund der Kalaschnikow sofort klar, dass es sich um Verbrecher und nicht um Polizisten handelt. Kein Schweizer Polizeikorps verwendet dieses Sturmgewehr.

Einbrecher als Polizisten verkleidet und mit Kalaschnikow bewaffnet

Schild holt seine Waffe, seine Frau drückt den Alarmknopf. In der Zwischenzeit ist einer der Angreifer auf die Motorhaube des Audis und von dort auf die kleine Store vor dem Schlafzimmer geklettert, und versucht da, mit einem Hammer die Alarmanlage ausser Gefecht zu setzen. Schild schreit, um die Angreifer zu vertreiben.

Doch diese machen unbeirrt weiter. Vor dem Bezirksgericht Rheinfelden sagt er am Mittwoch: «Ich hatte das Gefühl, der kommt jeden Moment zum Fenster herein. Er hatte einen Hammer in der Hand, ich hatte das Gefühl, es sei eine Waffe.» Da ging ihm durch den Kopf: «Jetzt musst du etwas machen, jetzt musst du reagieren.»

Warnschuss oder Schuss auf den Angreifer?

Schild gibt einen Warnschuss ab, der die Wand durchschlägt. Der Mann auf der Store flüchtet Richtung Auto, seine Komplizen eröffnen das Feuer, Schüsse treffen die Fassade und schlagen auch nahe dem Fenster ein. Schild schiesst auf die Motoren der Autos.

«Diese waren ein guter Kugelfang, ich musste keine grosse Angst haben, dass die Kugeln weit fliegen und ich etwas anderes treffe», macht Schild klar. Zudem habe er die Hoffnung gehabt, dass die Autos so beschädigt würden, dass die Polizei die Täter auf der Flucht stellen könnte.

Waffenladenbesitzer schiesst auf Einbrecher (Tele M1-Beitrag vom 30. Oktober 2022) Tele M1

Die Staatsanwaltschaft wirft Schild vor, er habe die Angreifer töten wollen, oder zumindest in Kauf genommen, diese schwer zu verletzen. «Mir ist bewusst, dass der Beschuldigte und seine Ehefrau in erster Linie Opfer sind, trotzdem muss das Gericht über die Handlungsweise befinden», erklärt der Staatsanwalt. Es sei nur ein Zufall, dass bei dem Vorfall niemand getötet wurde.

Schild habe bewusst auf die Schlafzimmerwand geschossen, obwohl er wusste, dass sich dahinter jemand befand. Der Staatsanwalt attestierte aber auch aussergewöhnliche Umstände, und hielt fest, dass der Beschuldigte keine Vorstrafen habe. Die beantragte Freiheitsstrafe wegen mehrfacher versuchter vorsätzlicher Tötung lautet deshalb «nur» auf drei Jahre, davon ein halbes Jahr unbedingt.

Bei Schuldspruch steht Schilds Existenz auf dem Spiel

Für Schild hätte ein Schuldspruch aber noch weitreichendere Konsequenzen: Ihm könnte die Waffenhändler-Lizenz entzogen werden, auch seine Tätigkeit als Jäger und Jagdaufseher müsste er einstellen. Die 14 Angestellten des Geschäfts würden ihren Job verlieren. Sein Verteidiger verlangte vor Gericht denn auch einen vollumfänglichen Freispruch.

«Er wollte niemanden verletzen, schon gar nicht töten, und hat das auch nicht in Kauf genommen», erklärt er. Der Angreifer, der sich vor dem Schlafzimmer befand und am Ellbogen von zwei Projektilen getroffen wurde, habe sich mit der linken Hand am Fenstersims festgehalten und mit der rechten nach der Alarmanlage geschlagen. So habe er sich ins Schussfeld hineingelehnt. «Mein Mandant hat neben den Angreifer gezielt.»

Wenn Schild auf die Angreifer hätte schiessen wollen, hätte er dies tun können, mit grosser Erfolgsaussicht, argumentierte der Anwalt. «Er ist mehrfacher Schweizermeister im praktischen Schiessen, hat ein Gewehr und ein spezielles Rotlichtvisier verwendet.»

Beschuldigter: «Ich muss diese Waffen beschützen»

Zudem lasse sich gar nicht sagen, ob der Schuss, den Schild in die Wand abgegeben habe, für die Verletzung des Angreifers verantwortlich sei, argumentierte der Anwalt. Der Einbrecher wurde laut Arzt zwei Mal getroffen. Sein Mandant habe aber nur einen Schuss abgegeben. «Eine Dublette», vermutet der Staatsanwalt. So genau zwei Mal die gleiche Stelle zu treffen – es gibt nur ein Einschussloch – hält der Anwalt für unmöglich.

«Vielleicht hat die Kugel noch einen Splitter aus der Wand gerissen, den der Arzt für eine zweite Kugel hielt», so der Staatsanwalt. «Aber auch das ist nur eine Vermutung», gibt er zu. Auch der Verteidiger hat eine Vermutung: «Die Verletzung könnte auch von einer Kugel stammen, die ein Mittäter abgegeben und ihn versehentlich getroffen hat.»

Schild betont in seinem letzten Wort, dass er nicht nur das eigene und das Leben seiner Frau habe schützen wollen, sondern auch seine Waffen. Diese seien in den falschen Händen gefährlich. «Was wäre passiert, wenn die meine Waffen gehabt hätten, und dann die Polizeipatrouille eingetroffen wäre?», fragt er das Gericht. «Ich muss diese Waffen schützen.»

Um 16.15 Uhr verkündet Gerichtspräsidentin Regula Lützelschwab: «Der Beschuldigte wird von Schuld und Strafe freigesprochen.»

Eine Ergänzung des Berichts erfolgt heute Abend.

