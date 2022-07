1. August im Aargau: Verbote für Feuerwerk sind möglich

Waldbrandgefahr 1. August: Für Höhenfeuer und Feuerwerk könnte es im Aargau eng werden Aktuell gilt im Aargau die Gefahrenstufe 3 – erhebliche Waldbrandgefahr. Regen ist in den nächsten Tagen nicht in Sicht. Am Mittwoch entscheidet der kantonale Führungsstab, ob Verbote für Feuerwerk verhängt werden. Livia Häberling Jetzt kommentieren 18.07.2022, 17.08 Uhr

Ist Feuerwerk am diesjährigen Bundesfeiertag erlaubt? Die kommenden Tage werden es zeigen. zvg

Um das 1.-August-Feuer stehen, den einen oder anderen Feuerwerkskörper in den Himmel schiessen – für viele gehören diese Traditionen zu einem gelungenen Nationalfeiertag dazu. Ob das dieses Jahr klappt, ist jedoch fraglich. Die Bundesfeier rückt näher, nicht in Sicht ist jedoch Regen – die Trockenheit der letzten Tage und Wochen hält weiter an. Mehr noch: Zur Bise der vergangenen Tage kam hinzu, dass die Temperaturen sich erhöht haben und gemäss Wettervorhersage konstant hoch bleiben.

Der Kanton Aargau hat am vergangenen Freitag reagiert: Vertreterinnen und Vertreter der Aargauischen Gebäudeversicherung (AGV), der Abteilung Wald des Departements Bau, Verkehr und Umwelt (BVU) und des Kantonalen Führungsstabs (KFS) haben die Lage neu beurteilt und beschlossen, die Gefahrenstufe von 2 («mässig») auf 3 («erheblich») zu erhöhen.

Die Mehrheit der Kantone beurteilt das Risiko eines Waldbrands als ähnlich hoch, auch dort gilt Stufe 3. In einzelnen Regionen, so etwa um Bellinzona, Sion oder Naters, gilt gar Gefahrenstufe 4 («grosse Gefahr»).

Kanton schliesst Verschärfungen nicht aus

Aktuell ist die Bevölkerung im Aargau aufgefordert, gewisse Vorsichtsmassnahmen einzuhalten. Dazu zählt etwa, nur an befestigten Stellen zu feuern oder auf den Funkenflug zu achten und bei Wind ganz auf Feuer im Freien zu verzichten. Bleibt es bei der aktuellen Gefahrenlage, wären Feuer und Feuerwerk im Aargau erlaubt.

Auch sie stehen derzeit auf der Kippe: die 1.-August-Feuer. Im Bild jenes der Gemeinden Oberhof und Wölflinswil. Henry Muchenberger

Dies kann sich allerdings rasch ändern. Den Kantonen steht es frei, weitere Massnahmen anzuordnen. Zu einem allfälligen Verbot und dessen Umfang macht das Departement für Bau, Verkehr und Umwelt aktuell noch keine Prognose. Dafür sei es noch zu früh, heisst es auf Anfrage. Man werde die Lage am Mittwoch erneut beurteilen und voraussichtlich am Donnerstag kommunizieren.

Als Entscheidungsgrundlage dienen dabei mehrere Kriterien: Zum einen werden die absehbaren Niederschläge bewertet, berücksichtigt werden aber auch die Tendenzen, die das Prognose-Modell des Bundes anzeigt. Und zuletzt fliessen auch die Einschätzungen der lokalen Förster in die Gesamtbeurteilung mit ein.

Zwar hält sich der Kanton aktuell noch bedeckt: Doch Verschärfungen sind nicht ausgeschlossen. In der Mitteilung vom Freitag hatte es geheissen, voraussichtlich werde sich die Waldbrandgefahr aufgrund der Wetterprognose weiter erhöhen, was «möglicherweise weitere Massnahmen» erfordern werde.

Feuerwerksverkäufer rechnet mit einem Verbot

Auch wenn es bis zum Verkaufsstart am 28. Juli noch ein paar Tage dauert, stellt sich Fabian Hutter, Geschäftsführer der Feuerwerkzauber.ch GmbH, bereits auf das Schlimmste ein:

«Aufgrund der aktuellen Wetterprognosen rechnen wir nicht nur mit einem Feuer-, sondern auch mit einem Feuerwerksverbot.»

Das sei natürlich bitter, zumal der Nationalfeiertag eines der umsatzstärksten Ereignisse im Jahr sei, so Hutter. «In unserer Kasse würde dadurch ein beachtliches Loch entstehen.»

Fabian Hutter (links), Geschäftsführer der Feuerwerkzauber.ch GmbH, rechnet mit einem Feuerwerksverbot. zvg

Bei einem Feuerverbot würde für Hutter allerdings nicht nur der Umsatz seiner beiden Verkaufsstände in Bremgarten und im Brunaupark in Zürich wegbrechen: Auch die Auftragsfeuerwerke, die er und sein 14-köpfiges Team an Veranstaltungen wie Hochzeiten oder Geburtstagsfeiern organisieren, müssten abgesagt werden.

Versichert ist sein Unternehmen gegen solcherlei Risiken nicht; entsprechend bliebe ihm nur die Hoffnung, dass es bald regnet, die Auftragsfeuerwerke wieder stattfinden dürfen – und dass ihm das Wetter an Silvester nicht erneut einen Strich durch die Rechnung macht.

Höhenfeuer in Gebenstorf: «Absage wäre verkraftbar»

Zum Programm gehören in vielen Gemeinden auch die Höhenfeuer. Ein solches wäre eigentlich auch in Gebenstorf geplant. Gemeindeammann Fabian Keller bezweifelt allerdings, dass es in diesem Jahr entzündet werden darf. Nach coronabedingten Fest-Absagen der vergangenen zwei Jahre wäre es bereits der dritte Ausfall.

Das Feuer sei zwar eine schöne Tradition, so Keller, auf die Besucherinnen und Besucher warten am 1. August jedoch noch weitere Programmpunkte – so zum Beispiel Ansprachen oder musikalische Unterhaltung. Ein Feuerverbot dürfte in seinen Augen verkraftbar sein: «Wenn es so trocken ist, geht die Natur vor.»

