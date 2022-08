WaldAargau Aargauer Waldtage: Positive Bilanz und zahlreiche Besucher 15'000 Teilnehmende haben die Aargauer Waldtage vom 19. bis 21. August in Unterentfelden besucht. Der Anlass fand im Rahmen des 100-Jahr-Jubiläums von Wald-Aargau statt. Das OK freut sich über das zahlreiche Erscheinen und die vielen positiven Rückmeldungen der Besucherinnen und Besucher. 22.08.2022, 09.43 Uhr

Wer die Aargauer Waldtage besucht hat, durfte sich über viele Aktivitäten freuen. Es gab einen Erlebnisparcours mit 30 Posten, einen Holzerwettkampf, die Skulpturenschnitzer, einen Speed-Carving Event und vieles mehr zu entdecken. Anlässlich des 100-Jahr-Jubiläums von Wald-Aargau wurden diese verschiedenen Aktivitäten angeboten.

Nachdem im Vorfeld 3’600 Schülerinnen und Schülern die 30 Erlebnisposten ganz nah erlebten, durfte auch die Bevölkerung die Aktivitäten erkundigen. Rund 15’000 Besucherinnen und Besucher haben die einmalige Chance ergriffen und pilgerten an die Aargauer Waldtage nach Unterentfelden. Laut dem OK war der Anlass ein voller Erfolg. Selbst der Regen hielt die Teilnehmende nicht vom Besuch ab.

Gottesdienst und Holzskulpturen

Am Sonntagmorgen hielt Zirkuspfarrer Adrian Bolzern einen Festgottesdienst ab. Die Predigt zum Thema Balance wurde eindrücklich mit dem Hochseilartist Fredy Nock bereichert.

Zirkuspfarrer Adrian Bolzern und Fredy Nock beim Festgottesdienst. zvg

Die drei Speed-Carver Lukas Senn, Norman Altermatt und Adrian Schmidiger haben in zwei Durchgängen sechs Skulpturen erschaffen. Pro Durchgang hatten Sie nur 45 Minuten zur Verfügung. Nach dem zweiten Durchgang wurden die Skulpturen durch den bekannten Gantrufer Bruno Furrer versteigert.

Es kamen knapp 10’000 Franken zusammen. Der gesamte Erlös kommt den zwei Waldspielgruppen Wirbelwind in Unterentfelden und Tannzwärge in Oberentfelden zugute. Zudem wurden 100 Eichen für die Zukunft geplant.

Vreni Friker, OK-Präsidentin (2. vl) überreichte den Spielgruppenleiterinnen Marion Probst (Tannzwägli) und Lis Friedli mit Gabi Fierz (Wirbelwind) den Check aus der Skulpturenversteigerung. zvg

Ein spannender Teil der Aargauer Waldtage war der 24. Aargauer Holzerwettkampf. Insgesamt haben 167 Teilnehmende und die Schweizer Holzhauereinationalmannschaft teilgenommen. Beim Holzerwettkampf messen sich die Teilnehmenden in den fünf Disziplinen: Kettenwechsel, Kombischnitt, Präzisionsschnitt, Fällen und Asten. Es zählen Geschwindigkeit, Präzision und möglichst keine Fehler machen.

Der Sieger Andi Budliger (m) wird von Daniel Gautschi (l) und Marco Schrieber (r) auf dem Podest des Gesamtsiegers flankiert zvg

Der Gesamtsieg ging an Andreas Budliger vom Forstbetrieb Region Muri. Auf dem Podest wurde er flankiert von Daniel Gautschi, Forstbetrieb Region Zofingen und Marco Schriber. Während dem Holzerwettkampf wurde parallel der Skulpturenwettkampf durchgeführt.

Die 10 Künstler haben innerhalb von 5 Stunden ein Kunstwerk aus einem Baumstamm erschaffen. Sie haben dabei den Baumstamm mit der Motorsäge bearbeitet. Nach der Ranglistenverkündigung wurden die Skulpturen im Festzelt an den Meistbietenden versteigert.

Positive Bilanz des OK

Das OK zieht ein positives Fazit. Wald-Aargau-Präsidentin Vreni Friker ist sehr erfreut: «Alles hat wie am Schnürchen geklappt.» Die strahlenden Kinderaugen und die rund 15’000 Besucherinnen und Besucher an den drei Tagen haben für die harte Arbeit bei der Planung und der Durchführung entschädigt. Vreni Friker dankt am Ende der Mitteilung allen Postenverantwortlichen, den Helferinnen und Helfern und allen involvierten Personen für ihren Einsatz. (cam)