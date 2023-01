Gabriela Suter: Ein blauer Flyer und eine Tour durch den Aargau

Wahlkampf Türkis statt Rot: SP-Kandidatin Gabriela Suter präsentiert sich als «unsere Ständerätin» und tourt durch den Kanton Kaum hat das Jahr begonnen, lanciert Gabriela Suter ihren Ständerats-Wahlkampf. Die Sozialdemokratin setzt auf Flyer ohne das Rot ihrer Partei und den Slogan «unterwegs für den Aargau». Suter will ihre Wählerschaft an Orten treffen, die einen Bezug zu Themen wie Fachkräftemangel, Klimaschutz oder Integration haben. Fabian Hägler 2 Kommentare 08.01.2023, 17.00 Uhr

Gabriela Suter ist keine Vertreterin des tiefroten Parteiflügels der SP, der Klassenkampf ist nicht die bevorzugte Disziplin der 50-jährigen Aarauerin. Das zeigt sich klar auf Suters Wahlflyer, der Ende letzter Woche in die Briefkästen im Aargau flatterte und vom Parteisekretariat an die Medien verschickt wurde.

Flyer von Gabriela Suter bei den Ständeratswahlen 2023 Zvg / ZVG

Die rote Farbe der SP sucht man vergeblich, der Flyer ist in dezentem Türkisblau gehalten, Suter wird als «unsere Ständerätin» bezeichnet. Das Parteilogo ist oben links weiss und relativ klein zu sehen, deutlich grösser steht oben rechts ein stilisiertes Kantonswappen mit dem Slogan «unterwegs für den Aargau».

Sie wolle im Ständerat jene 50 Prozent der Bevölkerung repräsentieren, die sich eine ökologisch, sozial und wirtschaftlich nachhaltige Politik wünschen, sagte Suter im August 2022, als die SP-Delegierten sie einstimmig nominierten.

Tour mit 22 Stationen: Orte haben Bezug zu politischen Schwerpunkten

Ihre Wahlkampfaktion passt dazu: Die Kandidatin tourt durch den Kanton und lädt die Wählerschaft ein, mit ihr Orte zu besuchen, die Bezug zu ihren politischen Schwerpunkten haben. Suter besucht vom 25. Januar mit der Pflegi Muri als erster Station, bis zum 4. Juni, wenn eine Wanderung auf den Homberg bei Reinach ansteht, insgesamt 22 Orte im Kanton.

Gabriela Suter will im Ständerat jene Kreise vertreten, die sich eine ökologisch, sozial und wirtschaftlich nachhaltige Politik wünschen. Alex Spichale

Die Themen sind vielfältig: der Schutz von Klima und Biodiversität, der Kampf gegen Armut und die schwindende Kaufkraft, der Fachkräftemangel, die Versorgungssicherheit und der Ausbau der erneuerbaren Energien. «Der direkte Austausch mit der Bevölkerung ist zentral, wenn man wirkungsvolle Politik für die Menschen machen will», ist Gabriela Suter überzeugt.

Recycling-Paradies und Notkraftwerk als Stationen auf Suters Tour

«Ich will innovative Firmen besichtigen, umstrittene Projekte anschauen, mit Betroffenen reden und auch selbst anpacken», lässt sich Suter in der Mitteilung ihrer Partei zitieren. Auf einem Stadtrundgang in Aarau soll im März die in der Schweiz oft verborgene Armut sichtbar gemacht werden. In Reinach besucht die SP-Frau das Recycling-Paradies und diskutiert dort mit Geschäftsführerin Karin Bertschi, die einst für die SVP im Grossen Rat sass, über Kreislaufwirtschaft.

Weiter auf dem Programm steht die Besichtigung des Notkraftwerks in Birr, das wegen der hohen Lärm- und CO 2 -Emissionen sowie den hohen Kosten umstritten ist. «Wir wollen genau hinschauen, auch kritische Fragen stellen, Bedürfnisse abholen und gemeinsam Lösungen finden». Nach dem Motto «liefere statt lafere» stehen auch Umwelteinsätze an: In Rheinfelden wird eine Anti-Littering-Aktion angeboten, im Jurapark Aargau werden im Juni Neophyten ausgerissen.

Wermuth setzte im Wahlkampf auf die rote Parteifarbe

Seit dem Rücktritt von Pascale Bruderer ist die SP Aargau nicht mehr im Ständerat vertreten, Suters Kandidatur ist der zweite Anlauf der Partei, dies zu ändern. Cédric Wermuth landete vor vier Jahren im ersten Wahlgang auf Platz drei, deutlich hinter den später gewählten Thierry Burkart (FDP) und Hansjörg Knecht (SVP). Danach verzichtete Wermuth, der mit einem roten Flyer auf eine ganz andere Bildsprache gesetzt hatte. Die gemeinsame links-grüne Kandidatin Ruth Müri unterlag dem rechtsbürgerlichen Duo im zweiten Wahlgang dann klar.

Flyer von Cédric Wermuth bei den Ständeratswahlen 2019 zvg

«Es wird hart, aber es ist möglich, wenn wir alle am gleichen Strick ziehen», sagte Suter nach der Nomination zu ihren Chancen. Ziel sei es, den frei werdenden Ständeratssitz der SVP für Mitte-Links zurückzuholen. Nora Langmoen, Co-Präsidentin der SP Aargau, gibt sich optimistisch: «Gabriela Suter wird überparteilich geschätzt und hat beste Wahlchancen.» Ob türkisblau statt rot die Chancen erhöht, und Suter besser abschneidet als Wermuth, zeigt sich am 22. Oktober. Oder im zweiten Wahlgang am 19. November, wenn es zum Duell der SP-Frau mit dem SVP-Kandidaten Benjamin Giezendanner kommen könnte.

