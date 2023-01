Wahlkampf Grüne nominieren Irène Kälin für den Ständerat – und wollen mit einem Fünferteam einen zweiten Nationalratssitz holen In keinem anderen Kanton sei die Partei so nahe an einem zweiten Nationalratssitz, sagte Grünen-Schweiz-Präsident Balthasar Glättli bei der Nomination der Aargauer Grünen. Diesen Sitz will die Partei mit einem Fünferteam von bekannten Kandidierenden erobern - zudem soll Irène Kälin für die Grünen in den Ständerat einziehen. Fabian Hägler 14.01.2023, 14.11 Uhr

Unter dem Motto «fünf gewinnt» treten die Spitzenkandidierenden der Grünen bei den Nationalratswahlen an: Nicolà Bossard, Ruth Müri, Irène Kälin, Jonas Fricker und Hannah Wey präsentieren sich an der Mitgliederversammlung. Henry Muchenberger

«Heute fällt der Startschuss zum Wahljahr», sagte Präsident Daniel Hölzle, als er die Grünen zum Nominationsparteitag im Lernwerk in Brugg begrüsste. Und er machte gleich eine klare Ansage zu den Zielen im Wahljahr: «Wir wollen einen zweiten Sitz im Nationalrat, einen Sitz im Ständerat, und daraus sollte auch ein Grünen-Sitz im Bundesrat resultieren.» Die Mitglieder quittierten dies mit lautem Applaus, die Grünen gehen zuversichtlich und kämpferisch ins Wahljahr.

Grünen-Schweiz-Präsident Balthasar Glättli sagte in seiner Motivationsrede: «Der Aargau ist von allen Kantonen am nächsten an einem zusätzlichen Nationalratssitz, wir haben die höchste Schweizerin und viele weitere Personen mit politischer und beruflicher Erfahrung in unseren Reihen.» Glättli lobte den Ukraine-Besuch von Irène Kälin, sie sei nach Kiew gereist, als sich Bundesrat Cassis noch nicht getraut habe.

Glättli zu Aargauer Grünen: «Ihr werdet die Schweiz grüner machen»

Glättli zeigte sich erfreut, dass die Aargauer Grünen ein Wahlgewinn-Team haben. Das sei die richtige Einstellung, sagte der Präsident, und gab sich überzeugt von einem Erfolg im Aargau: «Ihr werdet die Schweiz aus dem Herzen des Mittellandes grüner machen - viel Glück.»

Nationalrat und Grünen-Schweiz-Präsident Balthasar Glättli spricht zur Wahlkampagne 2023 an der Mitgliederversammlung der Grünen Aargau. Henry Muchenberger

Spätestens dieser Winter habe gezeigt, «dass der Klimawandel real ist, dass wir dazu beitragen und darunter leiden», sagte Glättli. Es sei aber nicht mehr die Zeit um zu rufen, «Achtung, es brennt». Die Grünen müssten Lösungen aufzeigen, die Parole müsse lauten: «Wir haben die Schläuche in den Händen, gebt uns die Möglichkeit, um den Brand zu löschen.»

Fünferteam an der Spitze der Nationalratsliste

Für den Nationalrat stellen die Grünen fünf Spitzenkandidierende auf - unter dem Motto «fünf gewinnt» auf der Liste Nr. 5. Das Fünferteam setzt sich so zusammen:

Irène Kälin (bisher), war 2022 als Nationalratspräsidentin höchste Schweizerin und kandidiert auch für den Ständerat.

Jonas Fricker, Grossrat und ehemaliger Nationalrat aus Baden

Ruth Müri, Grossrätin und Stadträtin in Baden

Hannah Wey, Einwohnerrätin in Aarau

Nicola Bossard, Grossrat aus Kölliken

Daniel Hölzle sagte, diese fünf Kandidierenden stünden an der Spitze und brächten eine geballte Ladung Jugendlichkeit, sowie Kompetenz in Umwelt- und Naturwissenschaften mit.

Zwei Männer, zwei Frauen: Grüne entscheiden sich für doppeltes Zebra

Spitzenkandidatin ist Irène Kälin, am Parteitag wurde diskutiert, wie die Liste aufgebaut werden sollte: Nach dem Modell Zebra (Frau-Mann) abwechselnd, oder als doppeltes Zebra (zwei Frauen, zwei Männer). Bei den letzten Wahlen setzten die Grünen auf das Modell der schwarz-weissen Bergziege (acht Frauen, acht Männer).

Je nach Modell würden Ruth Müri oder Jonas Fricker auf dem zweiten Listenplatz stehen, der hinter Kälin die besten Chancen für den Sprung nach Bern bietet. Müri sagte: «Wir haben beide Ambitionen, uns ist es wichtig, dass wir als Grüne den zweiten Sitz machen.» Fricker sagte, er könne mit beiden Varianten gut leben, die Gleichstellung sei ihm wichtig, diese würde aber mit Zebra oder Doppelzebra gut repräsentiert.

Christiane Guyer, Stadtpräsidentin von Zofingen, Barbara Horlacher, Frau Gemeindeammann von Brugg und Alt Grossrätin Monika Küng aus Wohlen sprachen sich für das doppelte Zebra aus. Der Parteitag stimmte schriftlich über die Listengestaltung ab, 18 Personen sprachen sich für das doppelte Zebra aus, 12 für das einfach Zebra, 5 Mitglieder enthielten sich der Stimme.

Irène Kälin will den Aargau in seiner ganzen Breite vertreten

Überhaupt keine Diskussionen gab es bei der Nomination der Ständeratskandidatur: Irène Kälin wurde mit grossem Applaus ins Rennen geschickt. Sie sagte, der Aargau sei im Ständerat in jenen Jahren am besten vertreten gewesen, als Pascale Bruderer (SP) mit Christine Egerszegi (FDP) und danach mit Philipp Müller (FDP) im Stöckli sass.

Irène Kälin wurde von den Grünen mit grossem Applaus als Ständeratskandidatin nominiert. Henry Muchenberger

Kälin ist motiviert, für eine Kantonsvertretung zu sorgen, die den Aargau in seiner ganzen Breite repräsentiert. «Es wird ein harter Wahlkampf, ob ich im zweiten Wahlgang immer noch die Kandidatin von Links-Grün sein werde, wird sich aufgrund der Stimmenzahlen nach dem ersten Wahlgang zeigen», sagte Kälin mit Blick auf die Kandidatur von SP-Nationalrätin Gabriela Suter.

Ständeratsbudget von 14'000 auf 20'000 Franken aufgestockt

Kantonalpräsident Daniel Hölzle wiederholte nach der Nomination, die Grünen Aargau seien noch nie so nahe am Einzug in den Ständerat gestanden wie jetzt. Deshalb brauche es das Engagement aller Mitglieder, wenn es im Wahlkampf darum gehe, Plakate aufzuhängen, Standaktionen durchzuführen, oder Flyer zu verteilen.

Für den Ständeratswahlkampf haben die Grünen aus der Parteikasse einen Beitrag von 14'000 Franken budgetiert. Aus der Versammlung kam der Antrag, diese Summe auf 20'000 Franken aufzustocken - schliesslich sei man noch nie so nahe an einem Ständeratssitz gewesen. Irène Kälin hielt fest, auch bei einer Aufstockung sei das Budget im Vergleich zu anderen Parteien weiterhin sehr niedrig. Eine grosse Mehrheit der Anwesenden stimmte der Erhöhung auf 20'000 Franken dennoch zu.