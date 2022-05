Ständeratswahlen: Studers Vorpreschen löst Dominoeffekt aus

Wahlkampf 2023 Jekami Ständeratswahlen: Lilian Studers Vorpreschen löst Dominoeffekt aus – doch verzichtet die SP am Schluss sogar ganz? Lilian Studer will für die EVP in den Ständerat und löst damit vermutlich aus, dass alle Parteien Kandidaturen aufstellen werden. Eine Frau müsse es sein, sagen die Linken. Kronfavoritin ist aber nicht eine aus der SP. Eva Berger 6 Kommentare 25.05.2022, 05.00 Uhr

Lilian Studer war die Erste. Ende April teilte die EVP Aargau mit, dass sie für die Ständeratswahlen 2023 auf ihre Nationalrätin setzt. Klar dürfte die Ausgangslage auch rechts im Parteienspektrum sein. Thierry Burkart (FDP) und Hansjörg Knecht (SVP) haben erst 2019 das Duo Pascale Bruderer (SP) und Philipp Müller (FDP) im Stöckli abgelöst. Man darf davon ausgehen, dass sie vier weitere Jahre anhängen möchten und ihre Parteien das unterstützen.

Die Wettingerin Lilian Studer, Nationalrätin und Präsidentin der EVP Schweiz, kandidiert für den Ständerat. Britta Gut

Obwohl Studers Kandidatur seit einem knappen Monat bekannt ist, sind die Würfel bei SP, Grüne, GLP und Die Mitte noch nicht gefallen. Sondierungsgespräche über Bündnisse hat es bereits im April gegeben. Jetzt zeigt sich, dass die Überlegungen noch andauern werden. Die Grünen haben eine erste Retraite Mitte Mai für die Wahlkampagne 2023 wieder abgesagt. Auch bei der SP laufen die Diskussionen noch. Ein komplettes Bild über Kandidaturen und Bündnisse ergibt sich erst nach den Sommerferien.

Die Ausgangslage präsentiert sich aber auch schwieriger als vor den Wahlen 2019, schliesslich geht es gegen zwei Bisherige. Zusätzlich stellt die vorgepreschte EVP eine entscheidende Weiche.

Zwei Gründe für eine Kandidatur

Es gibt zwei Motivationen für eine Ständeratskandidatur: Entweder bestehen realistische Chancen, einen Sitz zu holen, oder aber man kandidiert, um die eigene Bekanntheit und damit die Chancen bei den Nationalratswahlen zu steigern.

Lilian Studers Kandidatur dürfte in die zweite Kategorie fallen. Die EVP holte 2019 den Nationalratssitz nicht aus eigener Kraft, sondern dank der Listenverbindung mit der damaligen BDP. Er steht deshalb bereits wieder auf der Kippe. Studers Ständeratskandidatur kann man als flankierende Massnahme sehen, um den Nationalratssitz zu retten.

Ob eine andere Partei diese Kandidatur unterstützt, ist fraglich. Grüne und SP werden nicht auf Lilian Studer setzen, dafür ist sie politisch zu weit weg und ihre Partei zu klein. Auch Die Mitte wird eher eine eigene Kandidatin bringen wollen. Mögliche Partnerin wäre noch die GLP.

Gegen die beiden bürgerlichen Bisherigen hätten SP, Grüne und GLP nur im gemeinsamen Angriff eine Chance, sagte GLP-Präsident Philippe Kühni noch vor Studers Kandidatur. Das kommt nicht von ungefähr: GLP-Wählende gaben 2019, neben ihrem eigenen Kandidaten, am häufigsten der Grünen Ruth Müri und SP-Kandidat Cédric Wermuth ihre Stimme, wie eine Nachwahlbefragung zeigte. Mit den Stimmen der Grünliberalen könnte eine gemeinsame Kandidatur von SP und Grünen also auch Bisherigen gefährlich werden.

Doch auch nach diesem Bündnis sieht es, zumindest im ersten Wahlgang, nicht aus.

Im ersten Wahlgang machen alle mit

Tatsächlich läuft es durch das Vorpreschen von Studer darauf hinaus, dass Mitte, SP, Grüne und GLP ebenfalls eigene Kandidaturen stellen werden. Das sagen Vertreter verschiedener Parteien. Eine höhere Anzahl Kandidierender erhöht auch das absolute Mehr. Dadurch wird ein zweiter Wahlgang wahrscheinlich. Für diesen einigt man sich dann, je nach neuer Ausgangslage, auf eine gemeinsame Kandidatur.

Das Vorgehen wird also ähnlich sein, wie bei den Wahlen 2019. SP-Kandidat Cédric Wermuth erreichte im ersten Wahlgang am drittmeisten Stimmen vor der Grünen Ruth Müri, im zweiten einigten sich SP und Grüne auf Müri. Sie wurde allerdings dann von CVP-Frau Marianne Binder überholt. Beat Flach (GLP), Maya Bally (BDP) und Roland Frauchiger (EVP) schieden nach dem ersten Wahlgang aus.

Die Mitte: Marianne Binder überlegt

Marianne Binder-Keller, Präsidentin Die Mitte Aargau und Nationalrätin. Severin Bigler

Bei der Mitte überlegt sich Marianne Binder, erneut zu kandidieren, wie gut unterrichtete Quellen sagen. Angesichts ihres Resultats 2019 und weil sie sich inzwischen durch den Nationalrat noch bekannter gemacht hat, würde das für ihre Partei Sinn machen. Die Mitte würde mit ihr zudem die einzige bürgerliche Frau ins Rennen schicken – auch das wäre ein Vorteil, finden manche.

Nationalrätin Gabriela Suter. key

Für die Linken ist es diesmal gar keine Diskussion, dass sie eine Frau aufstellen werden. Es bietet sich schliesslich auch an: Ausser Yvonne Feri, die 2019 für den Regierungsrat kandidierte, hat die SP inzwischen mit Gabriela Suter eine weitere, bekannte Nationalrätin in ihren Reihen. Sie wäre grundsätzlich offen, eine Kandidatur zu prüfen, sagte sie bereits im April. Auch SP-Grossrätinnen haben sich entsprechende Gedanken gemacht, wie verschiedene Anfragen zeigen. Glaubt man den Gerüchten, so ist Suter aber die Favoritin der Sozialdemokraten.

Kälin selbst für SPlerinnen Topkandidatin

Unter Umständen jedoch nur beim ersten Wahlgang. Denn Liebling von links ist die diesjährige Nationalratspräsidentin, die Grüne Irène Kälin. Ihr werden selbst von verschiedenen SP-Vertreterinnen und -Vertretern die besten Chancen eingeräumt, für Links-Grün den Sitz zu holen. Stellen die Grünen Kälin auf, würden sie selber nicht antreten wollen, vernimmt man sogar leise von mehreren Sozialdemokratinnen. Zwar ist auch bei den Grünen noch nicht geklärt, wie sie ins Rennen steigen werden. Dass Irène Kälin ihre Topkandidatin wäre, verneint indes niemand.

Nationalrätin und Nationalratspräsidentin 2022, Irène Kälin key

Würde die SP, als zweitgrösste Partei, eine Kandidatin der Grünen unterstützen? Jedenfalls hat sie das, im zweiten Wahlgang, auch schon 2019 gemacht. Wermuth zog sich zu Gunsten von Ruth Müri zurück. Die Chancen Kälins wären jetzt ungleich höher als jene von Müri damals. Kälin wird dank dem apolitischen Prestigeamt Nationalratspräsidium Wählerpotenzial bis in die Mitte zugeschrieben.

GLP hat wenig Auswahl

Barbara Portmann-Müller, Fraktionschefin GLP. Fabio Baranzini

Die grösste Unbekannte ist jedoch die GLP. Ihr Pool an valablen Kandidierenden ist bescheiden. Nationalrat Beat Flach wäre zwar gerne Ständerat. Da die GLP auch auf Stimmen von links angewiesen ist und dort die Meinung vorherrscht, es brauche jetzt eine Frau, wird jedoch Barbara Portmann, Fraktionschefin im Grossen Rat, am häufigsten als mögliche Kandidatin genannt. Gegen die Bundespolitikerinnen von SP, Grüne und Die Mitte hätte sie einen schweren Stand.

Der zweite Wahlgang im Ständeratswahlkampf 2019. Marianne Binder überholte die Grüne Ruth Müri.

6 Kommentare Markus Geiger vor 2 Tagen 5 Empfehlungen "Eine Frau müsse es sein", sagen die Linken. Egal, ob sie was kann, je was geleistet hat oder ob sie glaubwürdig ist. Motto: Hauptsache "Frau". Sowas nennt man wohl "politisch gewollte Männerdiskriminierung". Wäre es geschlechtermässig umgekehrt, was wäre dann wohl los? 5 Empfehlungen kellera vor einem Tag 1 Empfehlung Die Einzige, welche relle Chancen und das Format als Ständerätin hat ist nun mal Irène Kälin. Allerdings glaube ich kaum, dass Sie einen der Bisherigen verdrängen kann. 1 Empfehlung Alle Kommentare anzeigen