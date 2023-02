Aargau: Gehen SVP und FDP zusammen in den Wahlkampf?

Wahlen 2023 Vier Jahre nach dem Würmer-Plakat: Gehen SVP und FDP im Aargau wieder zusammen in den Wahlkampf? Marco Chiesa, der Präsident der SVP Schweiz, will flächendeckende Listenverbindungen mit der FDP für die Wahlen vom Oktober. Im Aargau spannen die beiden bürgerlichen Parteien meistens zusammen. Um den Block zu festigen, hätte sie auch gerne die Mitte mit an Bord, sagt FDP-Präsidentin Sabina Freiermuth. Eva Berger Jetzt kommentieren 02.02.2023, 05.00 Uhr

Spannen SVP und FDP für die Wahlen 2023 wieder zusammen? Es wäre der Wunsch von SVP-Schweiz-Präsident Marco Chiesa. Und FDP-Aargau-Präsidentin Sabina Freiermuth fände es logisch. zvg

SVP-Schweiz-Präsident Marco Chiesa stellte am Parteitag vom letzten Samstag klar, wie er in die Wahlen gehen will: «Wir wollen flächendeckende Listenverbindungen mit der FDP. Nur so können wir verhindern, dass zusätzliche Sitze an die Linken gehen.»

Der Präsident der nationalen FDP, der Aargauer Ständerat Thierry Burkart, macht keine derartigen Vorgaben. Seine Partei sei schliesslich föderal organisiert, sagte er gegenüber der «NZZ». Eine derartige Listenverbindung müsse zudem nicht für jeden Kanton gut oder schlecht sein.

Im Aargau zumindest spannen die SVP und die FDP für die Nationalratswahlen in aller Regel zusammen. In diesem Jahrtausend gab es lediglich bei den Wahlen von 2011 keine solche Verbindung. Schon 2019 gab es wieder einen Block aus SVP, FDP, EDU und dem Team 65+, der Seniorenliste um alt Ständerat Maximilian Reimann.

FDP und SVP im Aargau wahrscheinlich Partner

Die Listenverbindungen zwischen den Parteien werden erst im Sommer bekanntgegeben, noch laufen die Diskussionen. Es sieht aber danach aus, dass die SVP im Aargau dem Präsidentenwunsch nachkommen wird und mit der FDP zusammenspannt. SVP-Aargau-Präsident Andreas Glarner betonte am kantonalen Parteitag in Suhr die Wichtigkeit eines starken bürgerlichen Blocks. Die Präsidentin der Aargauer FDP, Sabina Freiermuth, sagt auf Anfrage:

«Das Ziel muss sein, die bürgerlichen Kräfte zu stärken, eine Listenverbindung mit SVP und Mitte wäre also das logische Vorgehen.»

Sabina Freiermuth, Präsidentin FDP Aargau, Grossrätin. Alex Spichale

SVP und FDP verloren 2019 im Aargau je einen Sitz. Die SVP büsste knapp 6,5 Wählerprozente ein, die FDP 1,3 – trotz Listenverbindung. Die damalige CVP gewann hingegen 1,3 Wählerprozente und einen Sitz dazu. Dafür hatte sie allerdings einiges an Schützenhilfe vom Listenpartner GLP, die 3,3 Prozent zulegen konnte. Mit insgesamt 8,5 Prozent blieb es für die Grünliberalen bei einem Sitz.

Nun soll die Mitte, welche Anfang 2021 aus der Fusion von CVP und BDP hervorgegangen ist, wieder den bürgerlichen Block stärken. Ob diese dabei mitmacht, ist nicht sicher. Man habe das Agendasetting des SVP-Präsidenten für die FDP zur Kenntnis nehmen können, sagt Mitte-Präsidentin und Nationalrätin Marianne Binder. Und weiter: «Ich nehme an, die FDP bedankt sich dafür. Wir selber fühlen uns von diesem Flirt nicht betroffen.»

Mitte hat Kandidierende noch nicht nominiert

Gespräche über Listenverbindungen seien natürlich auch für die Mitte ein Thema, das Wahljahr indes noch jung, man lasse sich Zeit. Tatsächlich hat die Mitte, wie die EVP, noch nicht einmal ihre Liste für die Nationalratswahlen erstellt. Die Nominierungen werden am Parteitag im März vorgenommen.

Man wolle das Erfolgsmodell Schweiz weiterleben, «um welches uns die ganze Schweiz beneidet», sagt FDP-Präsidentin Sabina Freiermuth. Gerade bei wirtschaftlichen Themen harmonierten FDP, SVP und Mitte meistens. Eine Listenverbindung wäre also, abgesehen vom arithmetischen Standpunkt, auch ideologisch nachvollziehbar. Deckungsgleich müssten die Parteien dabei gar nicht sein, «das gehört bei Listenverbindungen dazu», so Freiermuth.

Ob sich die FDP gar eine Verbindung mit der GLP vorstellen könnte, beantwortet die Präsidentin aber zurückhaltend. Sie nehme die Politik der Aargauer Grünliberalen als wenig bürgerlich wahr, stellten sie sich doch gegen den Sechs-Spur-Ausbau der A1 und unterstützten Postulate der Linken für Mindestlöhne und einen Gesamtarbeitsvertrag im Gesundheitswesen. «Ich würde aber bei einer Anfrage niemandem die Tür zuschlagen», versichert Freiermuth.

GLP geht pragmatisch vor

Die GLP habe mit der FDP ja durchaus viele gemeinsame Interessen, auch wenn das die Freisinnigen oft in Abrede stellten, findet GLP-Präsident Philippe Kühni. Ob er bei Freiermuth anfragen wird, lässt er offen. «Wir werden nach den Zürcher Kantonswahlen die Berechnungsmodelle aktualisieren», sagt er lediglich. Diese finden am 12. Februar statt. Alleine wird die GLP wahrscheinlich nicht in die Wahlen gehen.

«Listenverbindungen sind primär ein Mittel, die Wahlen etwas fairer zu machen», so Kühni, kleine Parteien könnten von der Verteilung der Reststimmen profitieren. Die GLP gehe da pragmatisch, statt ideologisch vor. Ausschliessen kann Kühni deshalb zum jetzigen Zeitpunkt eine Zusammenarbeit mit der SVP, das wäre für die kleinere GLP mathematisch uninteressant. Alles Weitere werde sich im Frühling zeigen.

Beinahe-Scheidung wegen Würmer-Plakat

Bis zum Wahltag vom 22. Oktober kann noch viel passieren. So stand die Listenverbindung zwischen SVP und FDP nur zwei Monate vor den Wahlen 2019 plötzlich wieder auf der Kippe. Die Aargauer FDP prüfte die Auflösung, als die SVP ihr berühmtes Wahlplakat mit dem wurmstichigen Apfel veröffentlichte – auch die FDP war auf diesem als Ungeziefer dargestellt. Der damalige Kantonalpräsident Lukas Pfisterer war entrüstet, eine Scheidung einmal eingegangener Listenverbindungen sieht das Bundesgesetz aber nicht vor. Sie sind unwiderruflich.

Ende August 2019 machte die SVP so Wahlkampf. Das stiess nicht nur dem Listenpartner FDP sauer auf. zvg

Abmachungen, wie in einem solchen Fall vorzugehen ist, seien nicht üblich, sagt jetzt Sabina Freiermuth. Eine Listenverbindung bedeute nicht, dass man die Haltungen und den Politstil der anderen übernehme, die Parteien blieben eigenständig. «Ich überlasse es den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern, diesen Stil zu beurteilen», so die FDP-Präsidentin.

