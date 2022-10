Tatjana Binggeli will als erste Gehörlose in den Nationalrat

Wahlen 2023 Tatjana Binggeli, die bisher einzige gehörlose Person in der Schweiz mit einem Doktortitel, greift sie nach einem Sitz im Nationalrat Sie hat als erste gehörlose Person in der Schweiz einen Doktortitel gemacht, jetzt will Tatjana Binggeli mit der SP Rheinfelden in den Nationalrat und sich dort für mehr Gleichberechtigung einsetzen. Die 50-Jährige weiss was es heisst, einer Minderheit anzugehören und gegen Barrieren anzukämpfen. Eva Berger 1 Kommentar 15.10.2022, 05.00 Uhr

Tatjana Binggeli, Präsidentin des Schweizerischen Gehörlosenbundes. Sie kandidiert mit der SP Rheinfelden nächstes Jahr für den Nationalrat. Andrea Zahler

Wir treffen die Möhlinerin Tatjana Binggeli in einem Café zum Gespräch. Sie kommt nicht alleine, Barbara Bucher, Dolmetscherin der Firma Procom, ist mit dabei. Denn Tatjana Binggeli ist vor 50 Jahren und drei Monaten gehörlos zur Welt gekommen. Ihre Muttersprache ist die Deutschschweizer Gebärdensprache.

Sie versteht zwar ihre Mitmenschen auch ohne Dolmetscherin und spricht die Lautsprache. Über einen längeren Zeitraum seien Lippenlesen und Lautreden aber anstrengend. Auch sobald mehrere Personen im gleichen Raum reden, habe sie keine Chance, alles zu verfolgen, erklärt Binggeli. Es sei derzeit nicht einfach, Termine mit Gebärdensprachdolmetschern zu bekommen. Auch in dieser Branche werden Fachkräfte gesucht. Dass Barbara Bucher kurzfristig übernehmen konnte, sei erfreulich.

Von Ungefähr kam die Anfrage der AZ nicht. Am 2. November nominiert nämlich die SP-Bezirkspartei Rheinfelden ihre Kandidatur für die Nationalratswahlen 2023 zuhanden der Kantonalpartei. «Dem Vorstand ist es gelungen, eine überzeugende Frau dafür zu gewinnen: Tatjana Binggeli aus Möhlin», heisst es in der Einladung zur Mitgliederversammlung. Ein Filmteam werde für den Dreh eines Dokumentarfilms mit dabei sein.

Seit sechs Jahren Präsidentin des Gehörlosenbunds

Tatjana Binggelis Kandidatur weckt Interesse, denn sie ist keine Unbekannte. Sie ist seit sechs Jahren Präsidentin des Schweizerischen Gehörlosenbunds (SGB-FSS) und die erste und bisher einzige gehörlose Person in der Schweiz mit einem Doktortitel.

Würde sie am 23. Oktober 2023 die Wahl schaffen, wäre sie die erste gehörlose Nationalrätin. «Ich bin bereit dafür», sagt Tatjana Binggeli bestimmt. Der Zeitpunkt sei reif für die gelebte Inklusion – auch im Nationalrat. Vielfalt werde heute grossgeschrieben, alte, starre Strukturen aufgesprengt, da passe ihre Kandidatur. Sie sagt:

«Auch mit meinen Voraussetzungen kann man Nationalrätin sein.»

Ihr ganzes Erwachsenenleben schon ist Tatjana Binggeli politisch interessiert, seit Jahren ist sie Mitglied der SP. Mit 30 wollte sie endlich aktiv an der Politik teilnehmen. «Da bin ich aber vor verschlossenen Türen gestanden», sagt sie. Schon nur der Zugang zu Informationen sei für sie als Gehörlose schwierig gewesen, politische Partizipation schliesslich unmöglich.

Bereits grosses Netzwerk in der Politik

«Ich bin also eine Quereinsteigerin», sagt Tatjana Binggeli. Dabei fängt sie gar nicht bei Null an. Seit 30 Jahren setze sie sich für mehr Gleichstellung, Chancengleichheit und für eine offene, sensiblere Gesellschaft in der Schweiz ein. Mit dem Gehörlosenbund mischt sie in der Politik kräftig mit.

Das Gebärdensprachegesetz etwa, das im Sommer vom Nationalrat verabschiedet wurde und als nächstes vom Ständerat behandelt wird, hat seinen Ursprung beim Gehörlosenbund. «Ich habe durch meine langjährigen Tätigkeiten inzwischen ein grosses Netzwerk, sowohl in der Politik als auch mit NGOs und in der Wirtschaft», so Binggeli.

In den Nationalrat will sie aber nicht nur, um sich für die Anliegen der Frauen und von Menschen mit einer Beeinträchtigung einzusetzen. Als wissenschaftliche Medizinerin sind ihr die Gesundheits- und die Sozialpolitik insgesamt ein Anliegen.

Darum hat sie sich die SP als Partei ausgesucht. «Sie setzt sich für Gleichstellung und auch die unteren sozialen Schichten ein. Sie will das umsetzen, was in der Bundesverfassung steht: die Gleichstellung. Diese ist in der Schweiz noch nicht gegeben.» Die Werte sollten jedoch nicht nur auf dem Papier stehen, sondern so umgesetzt werden, dass eine Gesellschaft ohne Benachteiligungen möglich ist.

Lautsprache wurde ihr eingetrichtert

Tatjana Binggeli weiss, was ein Leben bedeutet, das von der Norm abweicht. Als Gehörlose in der Schweiz aufgewachsen, hatte sie andere Voraussetzungen als Hörende. Aufgewachsen ist sie im Kanton St. Gallen, kam dort in die Frühförderung, besuchte dann mehrere Gehörlosenschulen in der Deutschschweiz.

Gehörlose Kinder wurden lautsprachlich erzogen, das war damals in ihrer Bildung oberste Priorität. «Man war der Meinung, dass wir nur damit inkludiert werden können, die Gebärdensprache war in der Schule verboten», sagt Binggeli. In noch früheren Jahren sei die Sprache darum auch unter Gewaltanwendung eingetrichtert worden. Dafür sei der Rest der Bildung auf der Strecke geblieben, Allgemeinwissen habe sie nur wenig mitbekommen.

Das hielt man nicht für nötig, eine Karriere sei für Menschen ohne Gehör nicht vorgesehen gewesen, nicht einmal die freie Berufswahl. Wer mit einem Geburtsgebrechen zur Welt kommt, wird automatisch ins System der Invalidenversicherung (IV) aufgenommen.

Wegen der Frage der Kostenübernahme redet sie mit – und Hilfsmittel, wie etwa Übersetzungen oder Dolmetscherinnen, kosten Geld. Darum bleibt es in der Regel bei einer Berufslehre. «Ich hätte Chemielaborantin lernen sollen. Das wollte ich aber nicht, sondern ans Gymnasium. Ich wollte mehr lernen», sagt Tatjana Binggeli.

Doch ihr lagen Steine im Weg. Selbst der Landenhof in Unterentfelden, die Schweizerische Schule für Schwerhörige, wollte sie nicht aufnehmen. Weil sie nicht schwerhörig, sondern eben gehörlos ist. «Gehörlosigkeit wurde und wird leider immer noch von der Gesellschaft mit mangelnden kognitiven Fähigkeiten gleichgesetzt», so Binggeli.

Sie musste einen Aufnahmetest machen und quasi beweisen, dass sie fähig ist. Mit 17 Jahren war sie zum ersten mal mit Hörenden in der Schule – wurde aber von einem Gymnasium wieder ausgeschlossen, weil der Rektor keine behinderten Schülerinnen und Schüler an seiner Schule wollte.

Immer wieder musste sie sich beweisen

Die Barrieren in der Ausbildung ärgern sie bis heute. Es sei nicht ersichtlich, warum sich Hörende ihre Lehre oder ihr Studium selber aussuchen und vielleicht dann auch abbrechen können, während das Gehörlosen verwehrt blieb. «Ich aber wurde immer zuerst wieder auf meine Fähigkeiten getestet», sagt Tatjana Binggeli.

Sie boxte sich durch, studierte schliesslich Medizin und promovierte. «Aber es war sehr hart, irgendwann hatte ich einen Zusammenbruch.» Sie habe wieder herausgefunden und weitergemacht. Und will auch darum etwas ändern. Tatjana Binggeli sagt:

«Der Doktortitel war für mich ein grosser Erfolg. Gleichzeitig ist es ein Armutszeugnis, dass ich bisher die einzige bin, die das als Gehörlose erreicht hat.»

Auch im 21. Jahrhundert hätten gehörlose Menschen nur eingeschränkten Zugang zur höheren Bildung. «Diese Realität will ich verändern. Als Brückenbauerin zwischen Hörenden und Gehörlosen Barrieren und Vorurteile abbauen, damit der Zugang zu einer höheren Ausbildung und zum Arbeitsmarkt für Gehörlose barrierefrei ist.»

Nach dem Studium arbeitet Tatjana Binggeli in verschiedenen Spitälern in der halben Schweiz. Ihren Mann, einen Gebärdensprachlehrer, hat sie schon jung, in der Gehörlosenschule kennen gelernt. Als das erste Kind unterwegs war, entschieden sie sich, aufs Land zu ziehen, «aber nicht zu weit weg, denn eigentlich bin ich ein Stadtmensch». In Möhlin hat Tatjana Binggeli eine Heimat gefunden, seit knapp 15 Jahren lebt sie mit ihrer Familie dort. So lange ist sie bisher nie an einem Ort geblieben.

Die Kinder sind inzwischen 16 und elf Jahre alt. Beide sind hörend, mit gehörlosen Eltern sind sie ganz selbstverständlich sowohl mit der Gebärden- als auch mit der Lautsprache aufgewachsen. Die Frage, wie ein Kind die Gebärdensprache lernt, gibt Tatjana Binggeli zurück: «Wie haben Sie sprechen gelernt? Das kommt doch ganz natürlich.»

Die Gebärdensprache erlerne man noch intuitiver als die Lautsprache. «Mir hat ein sechs Monate altes Kind einmal gesagt, dass es Milch will. In der Lautsprache können sich Kinder erst viel später ausdrücken», erklärt Binggeli. Trotz aller Bemühungen vergangener Jahrzehnte, Gehörlose zur Lautsprache zu zwingen, habe die Gebärdensprache deshalb überlebt. «Es gibt sie, seit es die Menschheit gibt.»

Digitalisierung hat Schub gegeben

Tatjana Binggelis Schulzeit war in den achtziger und neunziger Jahren. Die Situation habe sich für Gehörlose inzwischen etwas verbessert, sagt sie. Die Digitalisierung, dass man SMS oder E-Mails schreiben kann und nicht anrufen muss, habe viel Schub gegeben. «Aber es gibt noch immer sehr viel zu tun, bis wir gleichgestellt sind.»

Speziell im Gesundheitswesen gebe es noch Hürden und offene Fragen: Wer bezahlt etwa die Gebärdendolmetscherin beim Arztbesuch? Auch bei psychischen Problemen seien Gehörlose benachteiligt, das System sieht etwa keine Therapeuten vor, welche die Gebärdensprache beherrschen.

«Vieles aber, wofür wir uns vom Gehörlosenbund eingesetzt haben, hat gefruchtet.» Für die Einblendung der Gebärdensprache und Untertitel im Programm des Schweizer Fernsehens etwa, hatte der Gehörlosenbund lange gekämpft.

Die Emanzipationsbewegung der Gehörlosen habe erst spät eingesetzt, sagt Tatjana Binggeli. Anerkennung alleine nütze aber nichts, diese müsse mit konkreten Massnahmen verbunden sein. Mit dem Gebärdensprachegesetz (Text unten) wäre diesbezüglich ein wichtiger Schritt getan.

Medizinisch sei die Gehörlosigkeit zwar ein Gebrechen, als behindert oder gar krank sieht sich Tatjana Binggeli aber überhaupt nicht. Sie sagt:

«Gehörlosigkeit ist keine Krankheit und man muss aufhören zu versuchen, uns zu reparieren.»

Als Gehörlose gehöre sie viel mehr einer Minderheit mit eigenem kulturellen Hintergrund an. «Wir gehören zu einer sprachlichen und kulturellen Minderheit. Das ist ein Menschenrecht», so Binggeli.

Einzige Gehörlose im Team

Tatjana Binggeli leitet das Hornhautbanklabor und ist stellvertretende medizinische Leiterin bei der Keradonum-Stiftung in Olten. Diese bedient Kliniken schweizweit mit für Transplantationen gespendeten Hornhäuten. Binggeli ist die einzige Gehörlose im Team. «Man muss in jeder neuen Arbeitssituation am Anfang das Eis brechen», sagt sie. Sie habe ihren Kolleginnen und Kollegen aufgezeigt, wie die Zusammenarbeit funktionieren könnte, das habe geklappt.

Sowieso: Sie finde immer Wege, das zu erreichen, was sie sich vornimmt und hat eine gewisse Resilienz aufgebaut, falls es nicht geht. «Das gehört zu meinem Leben, ich bin es nicht anders gewohnt.»

Ihr nächstes grosses Ziel hat sie jetzt vor Augen. Die SP-Kantonalpartei nominiert ihre Kandidatinnen und Kandidaten im Januar. «Ich will unbedingt in den Nationalrat und mitgestalten», sagt Tatjana Binggeli. Wiederum sehr bestimmt.

Die fünfte Schweizer Landessprache

In der Schweiz leben rund 10'000 gehörlose Menschen. Leicht bis hochgradig schwerhörig sind etwa eine Million. Die Sprache der Gehörlosen und stark Schwerhörigen ist die Gebärdensprache. Sie ist ein visuelles Sprachsystem, das über Hände, Arme, Mimik und Körperhaltung funktioniert. In der Schweiz werden die Französische, die Italienische und die Deutschschweizer Gebärdensprache benutzt. Letztere unterscheidet sich von der Deutschen Gebärdensprache und kennt sogar fünf regionale Dialekte.

Anerkannt als Sprache ist die Gebärdensprache in der Schweiz bisher nicht. Das könnte sich aber bald ändern: Im Sommer hat der Nationalrat eine Motion der Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur (WBK) überwiesen, welche eine Anerkennung der Gebärdensprache durch ein Gebärdensprachengesetz fordert.

Lilian Studer, Nationalrätin EVP und Parteipräsidentin der EVP Schweiz. Britta Gut

Dem Vorstoss war ein Bericht vor­ausgegangen, der aufzeigte, wie die Gebärdensprache anerkannt werden kann. Damals lautete das Fazit des Bundesrats: Es brauche einen strukturellen Dialog. «Das ist zwar auch wichtig, aber wir müssen jetzt Nägel mit Köpfen machen», sagt Lilian Studer, Nationalrätin (EVP) aus Wettingen, auf Anfrage. Sie ist Mitglied der WBK und eine der Urheberinnen der Motion. Die Gebärdensprache soll als Sprache anerkannt und die Gleichstellung der Gehörlosen verbessert werden, sagt sie.

Lilian Studer: Eine weitere Landessprache

Für Gehörlose sei die Lautsprache eine Fremdsprache, ihre Muttersprache die Gebärden. «Eine Sprache bedeutet auch Identifikation. Sie ist ein kulturelles Merkmal», sagt Lilian Studer. Wer sie als Hauptsprache benutzt, gehöre in der Schweiz klar einer sprachlichen Minderheit an. «Die Gebärdensprache ist eine weitere Landessprache», so Studer. Diesen Status müsse sie auch rechtlich haben. «Haben wir gesetzliche Grundlagen für die Gebärdensprache, anerkennen wir, dass diese Minderheit ein Teil der Schweiz ist.»

Konkrete Massnahmen für mehr Gleichstellung

Getan sei es damit aber noch nicht, konkrete Massnahmen müssten folgen, damit Gehörlose auch wirklich die gleichen Chancen wie Hörende haben – etwa eine Regelung der Kostenübernahme, wenn jemand eine Dolmetscherin braucht. «Bei ärztlichen Konsultationen etwa ist es zwingend nötig, dass sich beide Seiten verstehen. Das sollte auch für Gehörlose sichergestellt sein», erklärt Studer.

Hauptargument der Gegnerinnen und Gegner des Gesetzes ist, dass ein Spezialgesetz für eine Gruppe von Menschen mit Behinderung Begehrlichkeiten bei anderen Gruppen wecken könnte. Es brauche zudem kein weiteres Bundesgesetz für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung. Dennoch stimmten 134 Nationalrätinnen und Nationalräte zu, 13 enthielten sich, 32 waren dagegen, allesamt aus der SVP. Als nächstes entscheidet der Ständerat.

