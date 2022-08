SP Aargau nominiert Suter für Stöckli, Ausnahme für Wermuth

Wohlen Öffnet das Wohler «Local» am Montag noch? Inhaber Peter Studler bezieht Stellung

Ein handschriftlich abgefasster Zettel informierte am Dienstag die Kundschaft darüber, dass das Wohler «Local» per 21. August seine Türen schliesst. Wenige Stunden später kam das Dementi von Inhaber Peter Studler. Was stimmt nun?