Aargau: Junge Grüne wählen neues Co-Präsidium

Wahlen 2023 Junge Grüne treten mit voller Liste an und wählen neues Co-Präsidium Mit acht Frauen und acht Männern steigen die Aargauer Jungen Grünen in den Nationalratswahlkampf. Peter Weihrauch verlässt nach zwei Jahren das Co-Präsidium. Eva Berger 31.01.2023, 16.13 Uhr

Die Jungen Grünen Aargau haben am Wochenende ihre 16 Kandidatinnen und Kandidaten für die Nationalratswahlen vom 22. Oktober nominiert. Der Vorstand stellte der Versammlung in Brugg zwei Varianten der Liste zur Auswahl: Einerseits eine Doppel-Zebra-Liste, auf der jeweils zwischen zwei Frauen und zwei Männern abgewechselt wird, oder eine Bergziege: alle Frauen auf den vorderen, die Männer auf den hinteren Plätzen.

Die Jungen Grünen haben sich, nach einiger Diskussion, für Letzteres entschieden, wie die Partei in einer Medienmitteilung schreibt. Sie begründen das damit, dass Frauen im Nationalrat und im Aargauer Grossen Rat nach wie vor in der Minderheit sind. «Deswegen stellen wir auf unserer Liste junge Frauen nach vorne», lässt sich Co-Parteipräsident Álvaro Ullate in der Mitteilung zitieren. Das sei keine Bevormundung, die Jungen Grünen wollten einfach, dass Frauen in der Politik angemessen repräsentiert seien.

Weihrauch gibt ab, Ullate übernimmt

Das neue Co-Präsidium der Jungen Grünen: Álvaro Ullate und Mechthild Mus. Zvg / ZVG

Álvaro Ullate wurde an der Parteiversammlung ins Co-Präsidium gewählt. Der 20-Jährige übernimmt das Amt von Peter Weihrauch, der nach zwei Jahren an der Parteispitze zurückgetreten ist. Ullate leistet derzeit Zivildienst und ist aus Wettingen.

Seit einem guten Jahr ist er im Parteivorstand. Dem Präsidium erhalten bleibt die 18-jährige Klimaaktivistin und Kantonsschülerin Mechthild Mus, die von der Versammlung wiedergewählt worden ist.