Ständeratswahlen 2023: SP, Grüne und GP greifen SVP-Sitz an

Wahlstrategie Gabriela Suter, Yvonne Feri oder eine Grün(liberal)e: Wer rüttelt am Ständeratssitz der SVP? SP, Grüne und GLP wollen bei den nächsten Wahlen der SVP den Ständeratssitz streitig machen. Dazu loten Linke und Öko-Parteien eine gemeinsame Kandidatur aus. Wer die besten Chancen hat und welches heikle Problem die Roten zuerst lösen müssen. Rolf Cavalli 25.04.2022, 05.00 Uhr

Die beiden SP-Novizen wollten sich eigentlich in erster Linie der Basisarbeit in den Bezirken widmen. Doch auf das unerfahrene und überraschend zum Co-Präsidium gewählte SP-Duo Nora Langmoen und Stefan Dietrich wartet eine strategisch wichtige Aufgabe, die keinen Aufschub erlaubt: Wie wollen die Sozialdemokraten 2023 den Ständeratssitz zurückerobern – und mit welcher Kandidatin? Alleine oder in einer Allianz mit den Grünen und Grünliberalen?

Aktuell besetzen Thierry Burkart (FDP) und Hansjörg Knecht (SVP) die Aargauer Plätze im Stöckli. Eine rein männliche und bürgerliche Vertretung im Ständerat findet SP-Co-Präsident Dietrich «nicht mehr zeitgemäss». «In diesem Sinne sind wir offen für Verhandlungen.»

Soll ein Bündnis gelingen, müssen sich vor allem SP und Grünliberale finden; sie liegen ideologisch am weitesten auseinander. Gemäss AZ-Informationen gab es erste lose Sondierungsgespräche zwischen Vertretern der beiden. Weiter will die SP an einer Präsidienkonferenz Mitte Mai den Fahrplan für die nationalen Wahlen festlegen.

Ständerat: Was brauchts für den Erfolg?

Die besten Chancen bei Ständeratswahlen haben jene mit einem hohen Bekanntheitsgrad, Erfahrung in Bundesbern und dem moderatesten Profil. Die ersten beiden Kriterien treffen auf die drei SP-Nationalräte Cédric Wermuth, Yvonne Feri und Gabriela Suter zu.

Cédric Wermuth wird es kaum sein. Er hat sein Pulver als Ständeratskandidat 2019 verschossen, ist als Co-Präsident der SP Schweiz schon genug eingespannt und wird nicht nochmals einer Frau vor der Sonne stehen.

Die Ambitionierte: Gabriela Suter

Gabriela Suter: Nach dem SP-Parteipräsidium in den Ständerat? Chris Iseli

In der Pole Position ist Gabriela Suter. Die aufstrebende Nationalrätin aus Aarau hat sich in Bern bereits mit einigen Themen profiliert (u. a. Kampf gegen Töff-Lärm) und auch die Bühne als SP-Präsidentin gut genutzt. Unklar ist, wie viel Akzeptanz sie im ganzen Politspektrum geniesst. Suter bemüht sich jedenfalls, sich vom klassenkämpferischen Ton eines Wermuth abzugrenzen.

Suter wäre «grundsätzlich offen, eine Kandidatur zu prüfen», wie sie auf Anfrage sagt. Im Ständerat habe man mehr Gewicht und die sachliche Diskussionskultur würde ihr entsprechen. Suter betont aber: Ob und mit wem die SP antrete, bestimme der Parteitag.

Die Erfahrene: Yvonne Feri

Yvonne Feri: Nach 12 Jahren im Nationalrat Sprung ins Stöckli? Alex Spichale

Nicht ausgeschlossen ist eine Kandidatur der unermüdlichen Yvonne Feri. Mit ihr rechnen im ersten Moment vielleicht wenige, weil sie bei den letzten Ständeratswahlen in einem aufreibenden Zweikampf intern gegen Wermuth unterlag und schon zweimal bei den Regierungsratswahlen nicht reüssierte. Doch gerade die hauchdünne Niederlage gegen Jean-Pierre Gallati 2019 zeigte, dass Feri in einem Zweikampf gegen einen SVP-Vertreter bis weit in die Mitte Stimmen holen und mit etwas mehr Glück gewinnen kann.

Ob Feri nach zwölf Jahren im Nationalrat den Sprung in den Ständerat wagen will, schliesst sie nicht aus. Im Vordergrund stehe aber eine klare und zielorientierte Strategie der Partei, nicht die eigenen Interessen, sagt Feri.

Stolpern Feri und Wermuth über Amtszeitbeschränkung?

Die Strategie für die Ständeratswahlen hat auch Auswirkungen auf den Nationalrat. Bekanntlich hilft eine Kandidatur, auf der Nationalratsliste besser abzuschneiden. Nun droht der SP Aargau aufgrund der Trends einen von drei Sitzen zu verlieren. In diesem Fall würde also jemand aus dem Trio Wermuth-Suter-Feri auf der Strecke bleiben.

Pikant: Die SP Aargau hat eine Amtszeitbeschränkung von zwölf Jahren für ihre Bundesparlamentarier. Wermuth und Feri dürften also gar nicht mehr zu den Nationalratswahlen antreten (beide sind seit 2011 dabei). Eine Zweidrittel-Mehrheit der SP-Delegierten könnte diese Guillotine aufheben. Wann dieser heikle Entscheid gefällt wird, ist noch offen.

GLP-Präsident: «Zeit ist reif für eine progressive Aargauer Vertretung»

Allein die Konstellation in der SP verspricht Spannung. Gibt es da noch Platz für Überlegungen, sich auf eine gemeinsame Kandidatur mit Grünen und Grünliberalen zu einigen? Für GLP-Präsident Philippe Kühni ist klar:

«Wir haben nur eine Chance, wenn wir zusammen angreifen.»

GLP-Präsident Philippe Kühni: Knecht hat keine Stricke zerrissen. Alex Spichale

Ebenso klar für Kühni ist, dass man den SVP-Sitz von Hansjörg Knecht anpeilen müsse. FDP-Ständerat Thierry Burkart sei unbestritten beziehungsweise kaum schlagbar. Knecht hingegen habe keine Stricke zerrissen und falle möglicherweise auch bei vielen bürgerlichen Wählern diesmal durch.

«Die Zeit ist reif für eine progressivere Aargauer Vertretung», findet Kühni. Im Ständerat seien mit dem FDP- und SVP-Vertreter nur gerade 40 Prozent der Wahlbevölkerung im Aargau abgebildet. Soweit sind sich SP, Grüne und GLP einig. Das Problem beginnt bei der Suche nach der geeigneten Person, die von allen akzeptiert wird und die grössten Wahlchancen verspricht.

Daran scheiterten die Ökoparteien bei den letzten Wahlen 2019. Jede Partei stellte eine eigene Kandidatin oder Kandidaten auf und so gewann rechnerisch logisch der Kandidat mit der grössten Wählerschaft im Rücken: Hans-Jörg Knecht und seine SVP. Wolle man 2023 reüssieren, müssten sich die progressiven Kräfte schon im ersten Wahlgang einigen, glaubt Kühni. «Sonst werden Burkart und Knecht im Schlafwagen wiedergewählt.»

Das Dilemma: Die SP beansprucht als grösste Partei wohl eine Kandidatin aus den eigenen Reihen. Grüne und Grünliberale müssten eine sehr überzeugende Kandidatur vorschlagen, damit die SP verzichten würde. Soll es eine Frau sein, kommt bei der GLP eigentlich nur die Grossrätin und Lenzburger Stadträtin Barbara Portmann in Frage. Ihr fehlt allerdings die nationale Erfahrung.

Nationalratspräsidentin Irène Kälin: Sprungbrett für den Ständerat? Key

Eine Alternative zu einer SP-Kandidatur wäre allenfalls die Grüne Irène Kälin, deren Partei laut Präsident Daniel Hölzle ebenfalls offen für eine Allianz ist. Kälin hat zwar ein links-pointiertes Profil; in ihrer staatstragenden Rolle als Nationalratspräsidentin gewinnt sie aber gerade viel Akzeptanz über die Parteigrenzen hinaus. Die letzte linke Ständerätin aus dem Aargau war Pascale Bruderer (2011-2019). Sie wurde ebenfalls nach ihrem Jahr als Nationalratspräsidentin gewählt.

