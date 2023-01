Wahlen 2023 SP Aargau: Die nationalen Wahlen sind der erste Ernstfall für die Doppelspitze Die SP Aargau geht zum ersten Mal mit dem Co-Präsidium Stefan Dietrich und Nora Langmoen in den Wahlkampf. Der 22. Oktober wird für die beiden zum Tag der Bewährung. Eva Berger Jetzt kommentieren 28.01.2023, 05.00 Uhr

Der Bremgarter Stefan Dietrich und Nora Langmoen aus Baden freuen sich nach der Bekanntgabe ihrer Wahl zum neuen Co-Präsidium der SP Aargau am Parteitag im April 2022 in Oberkulm. Henry Muchenberger

Als Nora Langmoen und Stefan Dietrich im April letzten Jahres von den Aargauer Delegierten zum neuen SP-Co-Präsidium gewählt wurden, rieben sich manche verwundert die Augen. Der Bremgarter Lehrer und die Badener Einwohnerrätin setzten sich gegen das Duo Lelia Hunziker und Rolf Schmid durch. Grossrätin Hunziker und Netzwerk-Asyl-Chef Schmid waren die deutlich bekannteren Köpfe, Langmoen und Dietrich innerhalb der kantonalen SP weitgehend unbeschriebene Blätter.

Mit ihrem neuen Präsidium ist die SP jetzt in den Wahlkampf gestartet, vor einer Woche nominierte sie in Bremgarten ihre Nationalratskandidaturen. Die Erfahrung an der Parteispitze ist inzwischen etwas grösser geworden, Dietrich ist im Sommer in den Grossen Rat nachgerückt. In den Mittelpunkt stellt sich das Präsidium dennoch nicht. Dietrich kandidiert auf dem chancenfreien elften Platz, Nora Langmoen gar nicht.

Das war bei den letzten beiden Nationalratswahlen anders, das SP-Präsidium jeweils ein Zugpferd. Cédric Wermuth, der 2014 mit Elisabeth Burgener das Co-Präsidium übernommen hatte, war damals bereits seit drei Jahren im Nationalrat. Bei den Wahlen 2015 wurde er bestätigt. Gabriela Suter, die Nachfolgerin von Burgener und Wermuth an der Parteispitze, schaffte es 2019, den dritten Sitz zurückzugewinnen – da war sie seit eineinhalb Jahren Parteipräsidentin.

Die Stimmenmacherinnen sind für die diesjährigen Wahlen grösstenteils dieselben. Suter kandidiert jetzt für den Ständerat und ist auf dem ersten Listenplatz für den Nationalrat, Wermuth auf dem zweiten. Fehlen werden die Stimmen der nicht mehr antretenden Yvonne Feri, dafür setzt die SP auf Kandidatinnen, die neue Netzwerke einbringen.

Bauernverbands-Vizepräsidentin Colette Basler ist weit vorne auf der Liste. Auch die Präsidentin des Schweizerischen Gehörlosenbunds, Tatjana Binggeli, kandidiert für die Aargauer SP, ebenso die Präsidentin des nationalen Hebammenverbandes, Barbara Stocker Kalberer. Das neue Parteipräsidium bleibt im Hintergrund, das ist kein Nachteil.

Bei der Listengestaltung ist der Spielraum klein. Nora Langmoen und Stefan Dietrich müssen die Partei aber jetzt durch die Wahlen bringen. Die Gespräche zu Unterlisten und Listenverbindungen laufen. Man suche die Zusammenarbeit mit Parteien und Gruppierungen mit kompatiblen Haltungen und Ideologien, sagt Dietrich. Sehr wahrscheinlich ist, dass die Roten wieder mit den Grünen zusammenspannen, der SP hat diese Verbindung 2019 massgeblich zum dritten Sitz verholfen.

Vor ihrer Wahl haben Dietrich und Langmoen versprochen, in die Regionen zu gehen. Im direkten Kontakt wollen sie die Sektionen unterstützen und auch Wählende auf dem Land abholen. Sie haben ihr Versprechen eingelöst, besuchen zu zweit oder einzeln regelmässig Versammlungen überall im Kanton.

Das kommt dem Vernehmen nach gut an, die Anliegen würden gehört, heisst es. Das Präsidium sei der Basis heute deutlich näher als vorher, meint ein Mitglied aus einer ländlichen Sektion. Dass Langmoen und Dietrich wenig Erfahrung für die Führung der zweitgrössten Kantonalpartei mitbringen, merke man aber, sagen andere. Das wird jedoch durch den Parteivorstand und die Grossratsfraktion etwas ausgeglichen.

Der erste Listen-Nominationsparteitag des Präsidiums Dietrich und Langmoen war zwei Stunden früher fertig als geplant. So etwas gibt es bei der SP Aargau selten. Ob Effizienz nun Programm ist und wie sich die neue Spitze auf den Erfolg der Partei auswirkt, zeigt sich erst noch.

Die verlorene Abstimmung über das Steuergesetz, gegen das die SP das Referendum ergriffen hatte, ist kein Gradmesser. Sie fand nur einen Monat nach dem Präsidiumswechsel statt, der Einfluss des neuen Duos war marginal. Über ihr erstes Jahr wollen Dietrich und Langmoen im April Zwischenbilanz ziehen. Die erste grosse Herausforderung sind jedoch die nationalen Wahlen im Oktober.

