Alle wollen den freien Sitz im Ständerat

Wahlen 2023 Alle gegen die SVP? Im Rennen um den freien Ständeratssitz wird auch eine Allianz diskutiert Nach dem Verzicht von SVP-Mann Hansjörg Knecht werden im ersten Ständeratswahlgang alle grösseren Parteien antreten. Damit der Sitz nicht wieder bei der SVP landet, hoffen die Grünliberalen für den zweiten Wahlgang auf eine grosse Allianz – wie 2007 in Zürich, als Verena Diener (GLP) gegen Ueli Maurer (SVP) gewann. Eva Berger Jetzt kommentieren 06.07.2022, 19.01 Uhr

Der Ständeratssaal im Bundeshaus. Der Aargau ist aktuell mit Thierry Burkart (FDP) und Hansjörg Knecht (SVP) hier vertreten. Knecht tritt 2023 nicht mehr an – das verändert für die anderen Parteien die Ausgangslage. Keystone

Am Dienstagmittag hat Hansjörg Knecht bekannt gegeben, dass er im Herbst 2023 nicht noch einmal für den Ständerat antritt. Das kam überraschend, Knecht wurde erst 2019 vom National- in den Ständerat gewählt, eigentlich wurde erwartet, dass er weitere vier Jahre absolvieren wird.

Nationalrätin Gabriela Suter. Valentin Hehli

Am Abend dann die nächste Meldung: die SP-Bezirkspartei Aarau schlägt ihre Nationalrätin Gabriela Suter für die Ständeratswahl vor. Das kommt einem Vorentscheid der SP gleich, wird Suter doch längst als Kronfavoritin der Genossen für die Kleine Kammer gehandelt. Die Nomination durch die Kantonalpartei am 16. August dürfte zur Formsache werden. Suter ist damit, neben EVP-Nationalrätin Lilian Studer, die zweite Aargauerin, die ihr Interesse am Ständerat offiziell verkündet.

Ein Bisheriger weniger, SP prescht vor

Mit SVP-Ständerat Hansjörg Knecht tritt ein Bisheriger nicht mehr an und die zweitgrösste Partei, die SP, prescht vor – die Ausgangslage präsentiert sich knapp 16 Monate vor den Wahlen neu. Und eigentlich ist jetzt klar: Auch die Grünen, die GLP und die Mitte werden jemanden ins Rennen um die zwei Ständeratssitze schicken. Bündnisse wird es keine geben, zumindest nicht im ersten Wahlgang.

Für den zweiten Wahlgang werden die Karten dann neu gemischt, darin ist man sich offenbar einig: «Es wird sich die Frage stellen, wie wir uns im zweiten Wahlgang positionieren», sagt GLP-Präsident Philippe Kühni. «Entscheidend ist der zweite Wahlgang. Was dann passieren wird, kann heute noch niemand sagen», meint Grünen-Präsident Daniel Hölzle. «Der erste Wahlgang ist eine Vorschau, entscheidend ist, wer im zweiten antritt», findet Andre Rotzetter, der Wahlkampfchef der Mitte.

Während bei der FDP der bisherige Thierry Burkart gesetzt ist – er erreichte bei der Wahl 2019 in beiden Wahlgängen mit Abstand am meisten Stimmen – müssen die anderen Parteien jetzt auf Kandidaten-Suche gehen.

Kandidaturen offiziell noch nicht bekannt

Wer antreten wird, ist bei GLP, Grünen und Mitte offiziell noch nicht bekannt. Bei der Mitte steht Nationalrätin und Kantonalparteipräsidentin Marianne Binder in der Poleposition. Sie trat auch 2019 für den Ständerat an und machte gute Resultate. Im ersten Wahlgang erreichte sie hinter Burkart, Knecht, dem SP-Kandidaten Cédric Wermuth und der Grünen Ruth Müri den fünften Platz. Im zweiten Wahlgang erreichte sie mehr Wählerinnen und Wähler, mit gut 61'000 Stimmen erzielte sie hinter den beiden Gewählten Burkart und Knecht das drittbeste Ergebnis.

Marianne Binder, Nationalrätin Die Mitte, Präsidentin Die Mitte Aargau. Severin Bigler

Ob die Mitte wieder auf Marianne Binder setzt, ist laut Wahlkampfchef Rotzetter noch offen. Drei konkrete Namen habe man im Visier gehabt. «Die Frage ist, wer Chancen hat, diesen Sitz zu holen», sagt er, denn die Mitte wolle nicht einfach zum Spass antreten. «Unser Ziel ist sicher, eine ernsthafte Kandidatur, auch für den zweiten Wahlgang, aufzustellen», so Rotzetter.

Grüne lassen sich Zeit, Kälin gilt aber als gesetzt

Daniel Hölzle, Präsident Grüne Aargau. Chris Iseli

Auch die Grünen werden kandidieren, wie Parteipräsident Hölzle in Aussicht stellt. Aber auch ihnen pressiert es nicht, einen Namen bekannt zu geben. «Wir lassen uns Zeit», so Hölzle. Es schade nicht, sich zuerst anzuschauen, wen die anderen Parteien ins Rennen schicken – die SVP wird ihren Kandidaten oder ihre Kandidatin erst im Januar nominieren.

Noch ist völlig offen, mit wem die grösste Aargauer Partei ihren Sitz verteidigen will. Genannt werden bisher etwa die Nationalratsmitglieder Benjamin Giezendanner und Martina Bircher – oder aber Regierungsrat Alex Hürzeler. Gegen eine Kandidatur der SVP anzukommen, werde sowieso schwierig, so Hölzle. «Hansjörg Knecht ist auch kein Überflieger», die Ausgangslage präsentiere sich darum gar nicht so anders als vor dessen Rücktrittsankündigung.

Ein Geheimnis ist es indes nicht, mit wem die Grünen antreten wollen: Die diesjährige Nationalratspräsidentin Irène Kälin gilt als so gut wie gesetzt.

GLP-Kühni: Parteien sollen sich einigen

Präsident der GLP Aargau Philippe Kühni. Alex Spichale

Und die GLP? Er gehe stark davon aus, dass auch seine Partei antreten werde, sagt Parteipräsident Kühni. Mit wem, weiss er noch nicht, dieser Entscheid könnte aber im Oktober fallen. «Das Ziel muss eine progressive Vertretung im Ständerat sein», so Kühni. Der Aargau sei nicht zu 100 Prozent rechtskonservativ, er werde aber von zwei Rechtsbürgerlichen im Ständerat vertreten.

Wenn sich die Parteien links und in der Mitte im zweiten Wahlgang nicht auf eine Kandidatur einigen könnten, so sei die SVP wahrscheinlich die lachende Dritte, befürchtet der Grünliberale. Darum habe man Gespräche mit anderen Parteien geführt.

Das hat, zumindest für den ersten Wahlgang, bekanntlich nichts gebracht. Die EVP nominierte Lilian Studer bereits Ende April, ein Bündnis mit ihr gab es für die GLP nicht. Auch die SP fällt jetzt als mögliche Partnerin weg. Und ob die GLP die Grüne Irène Kälin unterstützen würde, ist offen. Für Kühni ist klar, dass man im zweiten Wahlgang auf eine mehrheitsfähige Person setzen muss, die auch der SVP gefährlich werden kann. Diese Kandidatur müsse wohlüberlegt sein, dann könne es auch klappen, glaubt er.

Strategie war in Zürich vor 15 Jahren erfolgreich

So geschehen etwa bereits 2007 im Kanton Zürich: Die Grünliberale Verena Diener zog in den Ständerat ein und schnappte der SVP den Sitz weg. Ihr Gegenkandidat war der heutige Bundesrat Ueli Maurer. Vorausgegangen war eine Allianz der Parteien von Mitte und links im zweiten Wahlgang. Im ersten waren SP, CVP, Grüne und EVP noch selber angetreten.

So eine Allianz schwebt Kühni auch für den Aargau vor. Würde Hansjörg Knecht als Bisheriger antreten, hätte man bereits im ersten Wahlgang so vorgehen müssen, findet er. Nun könne man von einem zweiten Wahlgang ausgehen und dort dafür sorgen, dass eine progressive Aargauer Vertretung Einzug hält. Dann müssten aber die anderen mitmachen und sich alle auf jemanden einigen. Ob das dann geschehen wird, sehe man nach dem ersten Wahlgang, sagt er.

