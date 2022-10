Dottikon ES von Markus Blocher steigert Umsatz

Wachstum Auch wegen Steuersenkung im Aargau: Dottikon ES von Markus Blocher steigert Gewinn im ersten Halbjahr massiv Das Chemieunternehmen Dottikon ES hat im ersten Geschäftshalbjahr einen Umsatz von 133,8 Millionen Franken erwirtschaftet. Im Vergleich zur Vorjahresperiode ist das ein Plus von 31,4 Prozent. Der Reingewinn nahm überproportional zu, ein Grund dafür ist die Gewinnsteuer-Senkung im Aargau. 21.10.2022, 13.42 Uhr

Die Dottikon ES von Markus Blocher konnte ihren Umsatz im ersten Geschäftshalbjahr steigern. Chris Iseli

Das Aargauer Chemieunternehmen Dottikon ES weist für das erste Geschäftshalbjahr 2022/23 vom 1. April bis zum 30. September einen Umsatz von 133,8 Millionen Franken aus. Das sind 31,4 Prozent mehr als in der gleichen Zeit im Vorjahr. Markus Blocher, CEO des Unternehmens und Sohn des SVP-Politikers Christoph Blocher, sagt dazu: «Das ist ein beachtliches Wachstum.»

Der Reingewinn nahm im Vergleich zum Vorjahr gemäss einer Mitteilung «überproportional» zu. Das Unternehmen profitierte von der Senkung der Gewinnsteuern im Aargau, die im Mai an der Urne gutgeheissen wurde. So sinkt die Gesamtsteuerbelastung für Firmen mit einem Jahresgewinn ab 250’000 Franken von 18,6 Prozent auf 15,1 Prozent. Die Senkung wird gestaffelt in drei Etappen umgesetzt.

Nicht nur Dottikon ES profitiert

Auf Anfrage erklärt Blocher: «Die Steuerveränderung ist nicht massiv. Wir wachsen einfach schneller und haben in diesem Zeitraum mehr verkauft, dadurch ist der Gewinn höher.» Es sei ein ausserordentlicher Effekt, der nächstes Halbjahr nicht auftreten werde. Alle grösseren Unternehmen im Aargau profitierten ebenso, sagt Blocher. Konkrete Zahlen oder eine Prozentangabe zum Gewinnsprung im ersten Halbjahr nennt Dottikon ES nicht.

Eigentlich publiziert der Pharma-Zulieferer seine Halbjahreszahlen erst Ende November. Weil die Börsen-Analysten aber von einem Wachstum von nur 13 bis 17 Prozent ausgingen, musste Dottikon ES am Freitag eine sogenannte Ad hoc-Mitteilung publizieren.

Der Umsatz mit patentgeschützten Medikamenten wächst laut Blocher um vier bis sieben Prozent pro Jahr weltweit. Die 30 Prozent Wachstum der Dottikon ES erklärt er so: «Während wir in der Schweiz geblieben sind, haben viele Unternehmen wegen den hohen Kosten in Europa Produktionsstätten in Asien aufgebaut. Nun wollen immer Menschen wegen den geopolitischen Spannungen nicht mehr abhängig sein von Lieferanten aus China oder Russland.» Das spiele nun der Dottikon ES in die Karten.

Grosse Energiesparmassnahmen angekündigt

Mitte Oktober kündigte Blocher grosse Energiesparmassnahmen in der AZ an. So soll unter anderem die Raumtemperatur in den Gebäuden zentral geregelt werden, nicht verwendete Geräte sollen ausgeschalten sein und gekühlte Räume sollten so gut isoliert sein wie möglich.

Für die Energieversorgungssicherheit für diesen Winter und die kommenden Jahre sollen dieselbetriebene Notstromaggregate verwenden werden, sagte Blocher im August. Die Produktionsstätte in Dottikon kann bei einer Mangellage 95 Prozent ihres Gas-Energiebedarfs dank einer Zweistoffanlage durch Öl ersetzen. Eine Fotovoltaikanlage, die fünf Prozent des Strombedarfs decken soll, ist ebenfalls geplant. (fan)