Vorstoss Andreas Glarner möchte wieder Grenzkontrollen einführen und Transitzentren einrichten Nationalrat Andreas Glarner nimmt die Grenzübergänge ins Visier. Ginge es nach ihm, würden die Grenzen wieder bewacht und kontrolliert, um damit Asylsuchende aus dem Verkehr zu ziehen. Zudem möchte er Asylzonen einrichten, damit Asylsuchende gar nicht erst ins Land kommen, bevor sie eine Aufenthaltsgenehmigung haben. 17.12.2022, 20.10 Uhr

Wenn es nach Nationalrat Andreas Glarner (SVP) geht, sollen die Autofahrer an der Schweizer Landesgrenze schon bald wieder ihre Ausweise zeigen müssen. Glarner fordert in einem Vorstoss im Nationalrat eine Bewachung der Grenzen und systematische Grenzkontrollen.

«Im Moment winken alle Länder einfach durch und jeder kann sich ein Zielland aussuchen. Das müssen wir unterbinden», sagt Glarner gegenüber Tele M1. «Und wenn die EU dazu nicht in der Lage ist, müssen wir unsere Grenzkontrollen wieder selbst durchführen.»

Mit den Grenzkontrollen sollen Asylsuchende erkannt und Wirtschaftsflüchtlingen der Zutritt verwehrt werden. Glarner ist der Meinung, dass so die Kantone und die Gemeinden entlastet werden. Dem widerspricht jedoch die SP-Nationalrätin Gabriela Suter: «Das ist eine kontraproduktive Forderung, denn dies würde das Ende der Personenfreizügigkeit und das Ende von Schengen-Dublin bedeuten. Entsprechend wäre die Schweiz dann das einzige Land in Europa, in dem Geflüchtete ein zweites Asylgesuch stellen könnten.» Das würde künftig zu mehr und nicht zu weniger Gesuchen führen.

Transitzentren in Grenznähe

In einem zweiten Vorstoss will Glarner Asylsuchende in sogenannten Transitzentren in Grenznähe platzieren. Dort müssten diese verbleiben und kämen gar nicht erst in Kontakt mit der Schweiz. «So sollen Asylsuchende aufgenommen und das Verfahren durchgezogen werden», sagt er, «dann werden sie wieder dorthin zurückspediert, von wo sie gekommen sind.»

Solche Zentren brauche es nicht, findet EVP-Nationalrätin Lilian Studer. In den bestehenden Bundesasylzentren würden die Verfahren bereits jetzt schnell abgehandelt.

Andreas Glarners Vorstoss soll in der Frühjahrs-Session behandelt werden. Peter Klaunzer / KEYSTONE