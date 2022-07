«Erhebliche» Waldbrandgefahr: Kanton Aargau erhöht Gefahrenstufe

Vorsichtsmassnahmen «Erhebliche» Waldbrandgefahr: Der Kanton Aargau erhöht Gefahrenstufe Im Kanton Aargau hat sich die Gefahr von Waldbränden erhöht. Die Kantonsbehörden haben die Gefahrenstufe deshalb von «mässig» auf «erheblich» angehoben, was Stufe 3 von 5 bedeutet. Die Bevölkerung soll Vorsichtsmassnahmen einhalten und beim Feuern im Freien vorsichtig sein. 15.07.2022, 11.39 Uhr

Unachtsamkeit kann derzeit schnell einen Waldbrand auslösen. Archivbild: Feuerwehr Wettingen

Grund für die Erhöhung der Gefahrenstufe sei die weiter verschärfte Trockenheitssituation, teilte der Kantonale Führungsstab (KFS) am Freitag mit. Die Bisenlage der vergangenen Tage sowie die stetig steigenden Temperaturen hätten die Waldbrandgefahr deutlich erhöht, so heisst es in der Mitteilung.

Die Verantwortlichen der Aargauischen Gebäudeversicherung (AGV) und des Kantons rufen die Bevölkerung auf, folgende Vorsichtsmassnahmen einzuhalten:

Keine brennenden Raucherwaren und Zündhölzer wegwerfen

Bei starkem Wind im Freien nicht feuern (gefährlicher Funkenflug)

Im Wald nur in festen Feuerstellen feuern

Feuer nie unbeaufsichtigt lassen

Feuer vor Verlassen der Feuerstelle löschen und sich vergewissern, dass sowohl Feuer als auch Glut tatsächlich erloschen sind

Der Wettertrend werde auch in der nächsten Woche anhalten, so der KFS weiter. Voraussichtlich werde sich die Waldbrandgefahr dann auch weiter erhöhen, was möglicherweise weitere Massnahmen (Feuerverbot) erfordern wird. (phh)

Weitere Informationen finden Sie auf dem Merkblatt «Verhalten bei Trockenheit» des Kantons Aargau.