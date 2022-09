Aarburg: Autolenker fuhr bei Kontrolle einfach weiter

Vorläufig festgenommen Ein Autolenker missachtete das Haltezeichen der Polizei – er fuhr bei der Verkehrskontrolle in Aarburg einfach weiter Am Samstagabend, 10. September, führte eine Polizeipatrouille eine Verkehrskontrolle in Aarburg durch. Ein Autofahrer missachtete das Haltezeichen der Polizei und fuhr einfach weiter. Der Lenker konnte später angehalten werden. Es stellte sich heraus, dass das montierte Kontrollschild gestohlen war. 11.09.2022, 11.59 Uhr

Kurz nach 22.00 Uhr führte eine Patrouille der Kantonspolizei Aargau am Samstag, 10. September, eine stehende Verkehrskontrolle durch. Die beiden Polizisten wollten das heranfahrende Auto kontrollieren und zeigten dem Fahrzeuglenker das entsprechende Haltezeichen. Der Automobilist, der in der Region wohnhaft ist, setze seine Fahrt jedoch in normalem Tempo fort. Das teilt die Kantonspolizei Aargau mit.