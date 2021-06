Vordemwald: Hochwasserschutz bei Pfaffern verhindert Schlimmeres

Vordemwald Der Hochwasserschutz entlang der Pfaffnern verhindert Schlimmeres Steine, die über eine Tonne schwer sind, wurden entlang der Pfaffern aus der Verankerung gerissen. Das zeigt sich in Vordemwald, nachdem das Unwetter fürs Erste vorbei scheint. Ältere Einwohner der Gemeinde haben selbst noch nie ein derartiges Unwetter erlebt wie jüngst. Remo Wyss, Zofinger Tagblatt 30.06.2021, 09.52 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Brücke an der Leimstrasse wurde total hinterspült. Die diversen Schäden müssen nun aufgenommen werden. zvg / Markus Schneitter

Insgesamt elf Baustellen umfasste das 5-Millionen-Projekt entlang der Pfaffnern zwischen Vordemwald und Rothrist. Über zehn Jahre lang wurden diverse Ideen angedacht und wieder verworfen, bis Ende September 2019 der Spatenstich zum heutigen Hochwasserschutz-Projekt, das etwas mehr als ein Jahr später fertiggestellt wurde, erfolgte. Ausgelegt sind die Bauten auf ein Jahrhunderthochwasser. Da es sich bei einem Jahrhunderthochwasser per Definition um ein Ereignis handelt, dem ein statistisches Mittel zu Grunde liegt, kann ein Jahrhunderthochwasser mehrmals in den 100 Jahren vorkommen – oder hunderte Jahre ausbleiben.

Für Markus Schneitter, Gemeinderat von Vordemwald, ist klar, dass das Hochwasser, das durch die Regenfälle der letzten Tage ausgelöst wurde, schlimmer als ein Jahrhunderthochwasser war: «Wie das Ereignis aber genau einzustufen ist, sollen Abklärungen aufzeigen.» Schneitter war am Donnerstagabend, seit es losging, vor Ort. In der ersten Phase seien alle einfach nur machtlos gewesen. «Da es auch im Quellgebiet der Pfaffnern sehr stark geregnet hatte, konnten wir nichts machen.» Das Wasser sei zudem nicht systematisch angestiegen. Der Gemeinderat vergleicht es mit einer Lawine oder einem Schneebrett: «Plötzlich kam das Wasser wieder in einem Schwall 30 Zentimeter höher.»

Aufstockung des Schutzes aktuell nicht geplant

Daten der Messstation am Weiherweg zeigen, dass der Pegel am Donnerstagabend zwischen 18 und 20 Uhr von 0,393 auf 2,605 Meter anstieg. Der Höchststand mit fast drei Metern wurde um 21.10 Uhr gemessen. Wie ungeheuerlich die Kraft des Wassers war, verdeutlicht Markus Schneitter am Beispiel der Leimstrasse. «Dort hat das Wasser Granitblöcke, die über eine Tonne wiegen, mitgerissen.»

Die ungeheuerliche Kraft des Wassers zeigt sich an den tonnenschweren Steinen, die aus der Verankerung gerissen wurden. zvg / Markus Schneitter

Mit dem Unwetter vom 8. Juli 2017, das etwa die Unterführung der Henzmannstrasse in Zofingen flutete, könne das Ereignis der letzten Woche nicht verglichen werden, sagt Schneitter. «Vordemwald hat es letzte Woche sehr viel härter getroffen als vor vier Jahren.» Nach dem Unwetter sprach Markus Schneitter auch mit älteren Einwohnern der Gemeinde, die teilweise über 80 Jahre in Vordemwald wohnen. «So etwas wie letzte Woche haben sie noch nie erlebt.»

Ob das Hochwasser deshalb wirklich als Stresstest für das Projekt angesehen werden kann, ist fraglich. Für die riesigen Wassermassen am letzten Donnerstag ist es gar nicht ausgerichtet. «Wir können aber trotzdem sagen, dass vermutlich die Schäden ohne die Schutzbauten wesentlich höher gewesen wären. Dank den baulichen Massnahmen ist die extrem starke Strömung im Siedlungsgebiet kanalisiert worden. Glücklicherweise kamen keine Menschen zu Schaden», führt Schneitter aus.

Nun gehe es neben der Analyse durch den Kanton auch darum, die entstandenen Schäden aufzunehmen und zu reparieren. Eine Aufstockung der Schutzbauten, damit auch ein solches Ereignis abgefedert werden kann, ist im Moment kein Thema.

Unbewohnbare Häuser verlangen nach Lösungen

Nach dem Unwetter gibt es nun in Vordemwald einige Häuser, die nicht mehr bewohnbar sind – besonders am Fischerweg. Wie eine Anwohnerin erzählt, müssen wohl bei vielen Häusern die Keller und Erdgeschosse grundsaniert werden. Die Bewohner würden deshalb nach Lösungen suchen. «Viele suchen aktuell möblierte Wohnungen, weil sie nicht viel mehr als die Kleider mitnehmen können», so die Anwohnerin. Sie weiss von einer Familie, die zurzeit im Hotel lebt. Für eine andere Familie konnte sie die Rothrister Heimat-Ferien-Wohnung ihres Bruders, der in Macau lebt, vermitteln. «Ich habe ihn angerufen und gesagt: ‹Du musst helfen.›» Da er selbst wegen der Coronapandemie nicht damit rechnet, in diesem Jahr in die Schweiz kommen zu können, kann das betroffene Ehepaar mit seinem 5-jährigen Sohn darin wohnen bleiben, bis ihr Haus wieder bezugsbereit ist.