Wie sich der Kanton Aargau auf den Omikron-Sturm vorbereitet

Vorbereitung Es droht ein Omikron-Sturm mit hohen Infektionszahlen und vielen Ausfällen: Ist der Kanton Aargau darauf vorbereitet? Die Covid-Taskforce des Bundes erwartet noch im Januar eine kaum kontrollierbare Super-Infektionswoche. Mit Quarantäne-Erleichterungen alleine lassen sich die Auswirkungen nicht abfedern. Der Aargauer Regierungsrat hat sich mit Szenarien befasst, damit die Kernaufgaben sichergestellt werden können – auch in kritischen Bereichen wie bei der Polizei, in Gefängnissen oder im Spital. Noemi Lea Landolt 12.01.2022, 18.21 Uhr

Am Dienstag sind im Kanton Aargau 1924 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. So viele wie noch nie. Letzte Woche meldete der Kanton am Dienstag 1470 neue Fälle. Vor zwei Wochen gab es 983 Neuansteckungen. Die wissenschaftliche Taskforce des Bundes rechnet noch im Januar mit einer Super-Infektionswoche mit schweizweit 1 bis über 2,5 Millionen Infizierten. Damit würden sich in einer einzigen Woche 10 bis 30 Prozent der Schweizer Bevölkerung anstecken.

Der Bundesrat hat an seiner Sitzung am Mittwoch beschlossen, die Dauer der Quarantäne und Isolation auf fünf Tage zu verkürzen. Die neue Regel gilt bereits ab morgen Donnerstag und auch für jene Personen, die sich bereits in Isolation oder Quarantäne befinden. Für Infizierte gilt weiterhin, dass sie zusätzlich 48 Stunden symptomfrei sein müssen. Der Bundesrat begründet den Entscheid mit der Omikron-Variante. Anders als bei früheren Virusvarianten dauert es nach einer Ansteckung weniger lange, bis Infizierte erste Symptome entwickeln.

Die Verkürzung der Quarantäne ist aber auch ein Zugeständnis an die Wirtschaft. Der Wirtschaftsdachverband Economiesuisse hatte bereits letzte Woche eine kürzere Quarantänedauer gefordert. Kurz vor der Medienkonferenz des Bundesrats hatte auch der Aargauische Gewerbeverband (AGV) in einer Mitteilung Alarm geschlagen.

100 Aargauer Betriebe mussten ihr Angebot reduzieren

Zahlreiche Mitglieder des Verbandes würden aufgrund der explodierenden Anzahl von Personen in Quarantäne oder Isolation personell an ihre Kapazitätsgrenzen stossen. Das zeige eine Umfrage bei mehr als 500 Betrieben. Rund 20 Prozent – also 100 Firmen – gaben in der Umfrage an, dass sie ihr Dienstleistungsangebot kurzfristig reduzieren mussten. 3 Prozent mussten ihre Tätigkeit sogar einstellen. Der AGV schreibt:

«Terminverschiebungen, Absagen oder Umdisponierung von Personal von einer zur anderen Abteilung sind die Folgen und aktuell an der Tagesordnung.»

Die drohenden Personalengpässe wegen der hohen Fallzahlen waren in den letzten Tagen auch Thema im Regierungsrat und im kantonalen Koordinations- und Steuerungsausschuss. «Sie haben sich verschiedentlich mit Szenarien befasst, wie die Erfüllung der Kernaufgaben der Kantonsverwaltung bei einer Eskalation der Pandemie-Situation durch Omikron sichergestellt werden kann», sagt Regierungssprecher Peter Buri auf Anfrage.

Die Departemente und die Staatskanzlei seien beauftragt worden, vorsorgliche Planungen zu erstellen und Vorkehrungen zu treffen. Dazu gehören laut Buri unter anderem die Einhaltung der Homeoffice-Pflicht, die Einhaltung der Maskenpflicht in Innenräumen oder digitale statt physische Sitzungen. Auch der Regierungsrat führt seine Sitzungen derzeit digital durch.

Wenn nötig, muss auch die Polizei priorisieren

Kantonale Organisationen wie die Polizei, die Strafvollzugsbehörden oder der Strassenunterhalt würden ergänzend zur kantonalen Planung ebenfalls Vorkehrungen treffen. Polizistinnen und Polizisten tragen bei der Arbeit Maske, Teams werden nicht gemischt und wenn möglich, erledigen sie ihre Arbeit auch von zu Hause aus. Dank dieser Schutzmassnahmen kam es laut Buri bisher zu keinen Ansteckungen aufgrund von dienstlichen Kontakten. Bei Bedarf werde das Schutzkonzept angepasst oder es komme zu einer Priorisierung bei den operativen Geschäften.

Ebenfalls relevant ist, dass der Strafvollzug trotz Ausfällen funktioniert. Es wurden verschiedene Szenarien definiert. Unter anderem auch, wie die Funktionsfähigkeit im «worst case» mittels eines Minimalbetriebs sichergestellt werden kann. «Sollte es zu einem starken Anstieg von Ausfällen kommen, bestehen Szenarien, in welchen das Angebot vorübergehend reduziert werden kann», sagt Buri. Das heisst: Die Aufsicht über die Gefangenen wäre immer gewährleistet, andere Angebote wie Bildung und Beschäftigung müssten hingegen reduziert werden.

Kanton kann Gemeinden nur punktuell unterstützen

Auch mit den Gemeinden ist der Kanton in Kontakt. Viele Aufgaben der Grundversorgung, beispielsweise die Kehrichtabfuhr, sind Sache der Kommunen. Buri sagt denn auch: «Grundsätzlich liegt die Verantwortung für die Sicherstellung von Stellvertretungen und für Ausfallszenarien bei den Gemeinden.» Die kantonale Abteilung Gesundheit könne aber Mitarbeitenden von systemrelevanten Betrieben weitere Quarantäne-Erleichterungen gewähren.

Mit dem Kantonalen Führungsstab und dem Kantonalen Katastrophen Einsatzelement verfügt der Kanton über gewisse Möglichkeiten, um im Bedarfsfall einzelne Gemeinden oder Regionen punktuell zu unterstützen. Dies zum Beispiel, wenn die Feuerwehr oder eine andere Krisenorganisation ein Ereignis nicht allein bewältigen kann. Buri stellt aber klar:

«Die kantonalen Ressourcen reichen nicht aus, um flächendeckend alle 200 Aargauer Gemeinden gleichzeitig unterstützen zu können.»

Wie schon während der gesamten Pandemie liegt der Fokus natürlich auch auf dem Gesundheitswesen. Es ist das Ziel von Bund und Kantonen, einen Kollaps zu verhindern. Obwohl ein grosser Teil des Gesundheitspersonals geimpft und auch bereits geboostert ist, wird es auch in den Spitälern zu Personalausfällen kommen.

Keine Zwangsrekrutierung von Pflegepersonal

In Graubünden müssen sich alle gelernten Pflegefachpersonen, die nicht mehr im Beruf arbeiten, beim Kanton melden. Sie sollen später allenfalls zu einem Einsatz verpflichtet werden. Eine solche Zwangsrekrutierung ist im Aargau nicht geplant. «Je nach Entwicklung könnte bei Bedarf kurzfristig der Einsatz von Studenten der Höheren Fachschule sowie von Medizinstudenten oder von Zivilschutzkräften geprüft werden», sagt Buri. Der Zivilschutz würde allerdings nur für Betreuungsaufgaben und nicht für die Pflege eingesetzt.

Bisher ist die Lage an den Aargauer Spitälern trotz rekordhoher Fallzahlen ruhig. Die Zahl der Personen, die im Spital behandelt werden, weil sie an Covid-19 erkrankt sind, ist derzeit rückläufig. Auf den Intensivstationen lagen am Dienstag 16 Covid-Patientinnen und Covid-Patienten. Das sind sechs weniger als am Dienstag vor einer Woche.

Isolierstation für Flüchtlinge in Frick wieder in Betrieb

Bereits reagieren musste das Gesundheitsdepartement im Asylbereich. Aufgrund der raschen Zunahme von Infektionen seien die Isoliermöglichkeiten in den kantonalen Asylunterkünften ausgeschöpft, heisst es in einer Mitteilung. Deshalb wird morgen Donnerstag die Isolierstation im ehemaligen A3-Werkhof in Frick – wie bereits während früherer Wellen – wieder in Betrieb genommen.

Die Kapazität reiche für maximal 50 Personen gleichzeitig. Nach Frick kommen nicht nur infizierte Personen, sondern auch solche, die nur in Quarantäne müssen. Sie werden rund um die Uhr betreut.

