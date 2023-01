Diese Aargauer Gerichtsfälle sorgten 2022 für Aufsehen

Vor Gericht Twint-Gaunerei, Lego-Bschiss und (zu) schnelle Autos: Diese Gerichtsfälle sorgten 2022 bei der Leserschaft für Aufsehen Sie sind fast schon so etwas wie Klick-Garanten: Gerichtsfälle. Kein Wunder, erzählen sie doch Geschichten aus dem wahren Leben. Wir haben diejenigen Aargauer Fälle rausgesucht, die im vergangenen Jahr online am häufigsten aufgerufen wurden. Philipp Indermühle 03.01.2023, 05.00 Uhr

28. Januar: Es wäre doch so einfach gewesen

Eine Begegnung zwischen einem Linienbus und einem Auto auf einer Aarauer Quartierstrasse endete mit drei verspäteten Bussen und einer Gerichtsverhandlung. Die Geschichte einer unnötigen Eskalation landete vor dem Bezirksgericht Aarau. Dort fragte die Richterin: «Wieso konnten Sie das Problem nicht lösen wie zwei Erwachsene?».

8. April: Ein Bugatti für 20 Rappen

Wenn schon kein richtiger Bugatti, dann eben einen in der Lego-Version, mag sich ein 33-Jähriger gedacht haben. Im Coop in Wettingen versuchte er dann, besonders günstig an den entsprechenden Lego-Bausatz zu kommen. Es kam nicht gut – und er fand sich vor dem Badener Richter wieder.

7. Juli: Der Bedrohte landete vor Gericht

Das Bezirksgericht Baden musste sich mit einem Vorfall vom August 2019 beschäftigen. Damals kam es am Bahnhof Turgi AG wie aus dem Nichts zu einer Eskalation: Ein Mann rastete auf dem Perron aus und bedrohte einen Lokführer massiv, während er sich beim Führerstand am Zug festhielt. Vor Gericht stand aber nicht etwa der aggressive Mann, sondern der Lokführer – weil er losgefahren war.

29. August: Eine lange Liste strafbarer Handlungen

Einem Aargauer wurde eine Reihe von strafbaren Handlungen zur Last gelegt. Der Bezug von 4000 Franken mit einer fremden Bankkarte war nur eine davon. Erinnern an die Vorfälle mochte sich der 29-Jährige vor dem Bezirksgericht in Aarau aber nicht.

27. September: Mietstreit endet mit Schock

Der Mietstreit zum Ausflugsrestaurant Baldegg hat gleich für mehrere Episoden gesorgt. Und er hat früher geendet als erwartet. Beim Wirte-Ehepaar Schendel war der anfängliche Schock nach dem für sie negativen Entscheid des Bundesgerichts einer gewissen Erleichterung gewichen. Es blieben aber auch nur noch wenige Tage zur Räumung der Liegenschaft.

29. September: Die Twint-Masche

Lange ging die Gaunerei am Dorffest Leuggern gut. Dort liessen es sich zwei Jugendliche so richtig gut gehen – ohne «richtig» zu bezahlen. Und ihre Twint-Masche funktionierte lange. Erst ein kleines Detail liess sie auffliegen. Die Kantonspolizei sprach von einem neuen Phänomen, war aber nicht überrascht und gab Beizern Tipps gegen den Twint-Missbrauch.

30. September: Der leere Tank war nicht sein grösstes Problem

Wegen eines leeren Tanks auf der Autobahn stehen bleiben, das kann gefährlich und teuer werden. Einem Zürcher wäre das aber auch wegen seiner Vorstrafe fast zum Verhängnis geworden, wie er vor dem Bezirksgericht Baden erfahren musste.

9. November: Privates Autorennen mit der Polizei

Nach wenigen Monaten war ein 19-Jähriger seinen Führerausweis für mindestens zwei Jahre wieder los. Zum Verhängnis wurde ihm eine Fahrt auf der Autobahn mit 184 km/h. Sein Pech: In dem Auto, von dem er sich provoziert gefühlt hatte, sassen Polizisten in Zivil.

9. Dezember: Teure Spritztour mit einem Lamborghini

Ein 20-Jähriger musste sich wegen diverser Delikte vor dem Aarauer Bezirksgericht verantworten. Auf dem Kerbholz hatte er so einiges, das für ihn und Dritte hätten tödlich enden können.