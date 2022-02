Aargau: Wahlen und Abstimmungen in den Gemeinden am 13. Februar

Von A bis Z Kanton Aargau stimmt Tabakwerbeverbot hauchdünn zu – Ergebnisse aus den Gemeinden laufend aktualisiert Full-Reuenthal erhält einen jungen Gemeinderat und die Böttsteiner Schulen keine Klimatisierung: Die Übersicht über die Wahlen und Abstimmungen in den Aargauer Gemeinden und Bezirken. Aktualisiert 13.02.2022, 13.34 Uhr

Aargauer Schlussergebnisse der nationalen Vorlagen

Ausgezählt sind alle 11 Bezirke und die Auslandschweizerinnen und -schweizer

Ja-Anteile in Prozent Tierversuchsverbots-Initiative: 20,0 Prozent

Tabakwerbeverbots-Initiative: 50,2 Prozent

Stempelabgabengesetz: 38,3 Prozent

Mediengesetz: 39,7 Prozent

Abstimmungen in den Bezirken

Bezirk Bremgarten (Resultat)

Urs Bürgi (FDP, Oberlunkhofen) ist neuer Friedensrichter im Kreis VII des Bezirks Bremgarten. Er setzte sich mit 4244 Stimmen gegen Matthias Fiechter (GLP, Oberwil-Lieli) durch, der 3779 Stimmen erhielt.

Der Kreis VII umfasst die Gemeinden Arni, Berikon, Bremgarten, Eggenwil, Islisberg, Jonen, Oberlunkhofen, Oberwil-Lieli, Rudolfstetten-Friedlisberg, Unterlunkhofen, Widen und Zufikon.

Abstimmungen in den Gemeinden von A-Z

Aarau

Der Kreisschulrat Aarau-Buchs will seine Digitalabteilung aufrüsten. Dafür rechnet er mit Investitionen von rund 2,3 Millionen Franken. Es geht dabei vor allem um digitale Endgeräte für die Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte. Dazu heisst es: «Der Lehrplan 21 mit dem Modul Medien und Informatik sowie die aktuelle Pandemie mit den damit verbundenen verstärkten Anforderungen an den Fernunterricht haben das Bewusstsein weiter geschärft, wie die digitale Transformation auch aus dem Bildungsbereich nicht wegzudenken ist.» Der Aarauer Stadtrat und der Buchser Gemeinderat unterstützen die Anträge. Dennoch ist aufgrund der Höhe des Kredits eine Abstimmung in beiden Gemeinden nötig.

Aristau (Resultat)

Nachdem René Meier als Gemeindeammann abgewählt worden ist, ist er auch aus dem Gemeinderat zurückgetreten. Nun steht sein Nachfolger fest: Der 20-jährige Corsin Stöckli (parteilos) wurde mit 194 Stimmen in den Gemeinderat gewählt. Das absolute Mehr liegt bei 186. Bruno Niederberger (SVP) erhielt 157 Stimmen. Stimmbeteiligung: 38,9 Prozent. Damit wird der Aristauer Gemeinderat nochmals deutlich jünger. Im September ist bereits der 22-jährige Fabian Trüb (SVP) gewählt worden.

Birrwil (Resultat)

Hier stand ein obligatorisches Referendum über die Revision der Gemeindeordnung an. Mit 293 Ja-Stimmen zu 50 Nein-Stimmen wurde die Revision angenommen. Acht Stimmen waren ungültig. Stimmbeteiligung: 39,1 Prozent.

Böttstein (Resultat)

30 Klimageräte hätten in den Böttsteiner Schulen eingebaut werden sollen. Dagegen wurde das Referendum ergriffen. An der Urne wurde die Beschaffung nun wuchtig abgelehnt. Mit 653 Nein-Stimmen gegen 203 Ja-Stimmen wurde die Vorlage verworfen.

Nach der Abstimmung an der Wintergmeind hat die Bevölkerung von Gesetzes wegen nochmals an der Urne über die angepasste Gemeindeordnung befunden. Die Böttsteiner Stimmbevölkerung hat die angepasste Gemeindeordnung angenommen. Dies aber relativ knapp – mit 432 Ja- gegenüber 412 Nein-Stimmen.

Böztal (Resultat)

Nach der Referendumsabstimmung ist klar: Die offenen Grüngutmulden in den Böztaler Ortsteilen Effingen und Hornussen werden entfernt. Das neue Abfallreglement, das die Böztaler Gmeind im Dezember deutlich – samt Aufhebung der öffentliche Mulden ­­– beschlossen hatte, erhielt an der Abstimmung vom Sonntag 515 Ja-Stimmen, denen 405 Nein-Stimmen gegenüberstanden. Insgesamt lag die Stimmbeteiligung bei 50 Prozent.

Buchs

Bünzen (Resultat)

Die Gemeinde erhält einen neuen Gemeindeammann: Marcel Riesen erhielt 198 der 208 abgegebenen Stimmen. Das absolute Mehr liegt bei 105 Stimmen. Stimmbeteiligung: 30,3 Prozent.

Riesen war erst seit Beginn dieses Jahres als Gemeinderat tätig, stellte sich aber dennoch für das Ammann-Amt zur Verfügung. «Wenn Ihr mich denn wählt», sagte er an der Gemeindeversammlung im November. Andere Kandidaten haben sich nicht aufstellen lassen. Insgesamt 10 Stimmen gingen an vier weitere Personen.

Freienwil (Resultat)

Urs Rey (parteilos) ist neuer Vizeammann von Freienwil. Der bisherige Gemeinderat setzt sich in der Ersatzwahl mit 242 von 275 gültigen Stimmen deutlich durch. Er stellte sich zur Wahl, nachdem der bisherige Vize Othmar Suter (parteilos) im vergangenen November zum Gemeindeammann aufgestiegen ist.

Full-Reuenthal (Resultat)

Der 21-Jährige Remo Frei (GLP) ist als Gemeinderat gewählt. Die Ersatzwahl wurde nötig, weil die bisherige Gemeinderätin Manuela Fux aus dem Dorf wegzog und ihr Amt per Ende Januar niederlegte.

Jonen (Resultat)

Die Referendumsabstimmung über die Änderung der Gemeindeordnung geht mit 584 Ja- zu 39 Nein-Stimmen deutlich aus. Die Stimmbeteiligung liegt bei 42,5 Prozent. Unter anderem wird nun die Kompetenzsumme des Gemeinderats für Grundstückskäufe erhöht. Gesenkt wird hingegen die Anzahl Unterschriften, die für ein fakultatives Referendum nötig sind. Bisher musste ein Viertel der Stimmberechtigten unterschreiben, neu muss das noch ein Fünftel tun.

Lengnau (Resultat)

Der geplante Pumptrack auf der Wiese beim Schulhaus Rietwise in Lengnau ist vom Tisch: Die Lengnauerinnen und Lengnauer haben den Kredit über 200’000 Franken für die Freizeitanlage mit 566 Nein- gegenüber 552 Ja-Stimmen abgelehnt. Die Stimmbeteiligung lag bei 58,2 Prozent.

Im zweiten Wahlgang um den letzten Sitz im Gemeinderat hat sich Patric Suter gegen SP-Grossrat David Burgherr um zwei Stimmen durchgesetzt. Damit sitzt erstmals ein Parteiloser in der Exekutive der Surbtaler Gemeinde.

Möhlin (Resultat)

Mit 1028 Stimmen ist Eva Staubli-Mahrer (FDP) in die Finanz- und Geschäftsprüfungskommission von Möhlin gewählt worden. Die Wahl nicht geschafft hat Hans Peter Kym (parteilos), der auf 802 Stimmen kam. Das absolute Mehr lag bei 927 Stimmen.

Mülligen

In Mülligen fehlt aktuell ein Mitglied in der Finanzkommission. Und wie es scheint, bleibt die Vakanz für den Rest der Amtsperiode 2022/2025 vorerst bestehen. Denn: Für die vorgesehene Wahl am 13. Februar hat sich niemand aufstellen lassen. Das heisst indes nicht, dass niemand gewählt wird. Beim ersten Wahlgang dürfen alle Stimmbürgerinnen und Stimmbürger im Rahmen der gesetzlichen Bedingungen gewählt werden.

Oberentfelden (Resultat)

Wegen Corona war die Gemeindeversammlung vom letzten November abgesagt worden, über das Budget 2022 wurde deshalb erst am Sonntag abgestimmt. Dieses wurde auch problemlos angenommen: 1620 Personen stimmten dafür, 110 dagegen. Die Stimmbeteiligung lag bei 36,8 Prozent. Der Gemeinderat sieht dieses Jahr ein Minus von über 830'000 Franken vor. Der Steuerfuss bleibt bei 110 Prozent. (dvi/pbr)

Obermumpf (Resultat)

Der Gemeinderat in Obermumpf ist wieder vollzählig. Für den vakanten fünften Sitz warf einzig Massoumeh Färahnaz Mohtadi (parteilos) ihren Hut in den Ring. Von 177 gültigen Stimmen entfielen auf sie 143. 34 gültige Stimmen gingen für Vereinzelte ein. Die Stimmbeteiligung lag bei 28,6 Prozent.

Remigen (Resultat)

In Remigen wird die Gemeindeordnung angepasst. Das hat das Stimmvolk mit 351 zu 22 Stimmen deutlich entschieden.

Strengelbach (Resultat)

Die Stimmberechtigten von Strengelbach haben den Kredit von 2,5 Millionen Franken für die Erneuerung der oberen Turnhalle inklusive Annexräume abgelehnt. 509 Ja-Stimmen stehen 699 Nein-Stimmen gegenüber. 14 Stimmzettel wurden leer eingelegt. Die Stimmbeteiligung liegt bei 41,9 Prozent. (ZT)

Teufenthal (Resultat)

Das Stimmvolk heisst den Kredit für die Machbarkeitsstudie Injecta-Areal mit 264 zu 230 Stimmen gut. An der Gemeindeversammlung vom 26. November 2021 war der Kredit noch mit 34 zu 33 Stimmen abgelehnt worden. Dagegen war das Referendum ergriffen worden.

Villigen (Resultat)

In Villigen steigt der bisherige Vizeammann Olivier Moser zum Gemeindeammann auf. Das Stimmvolk hat ihn mit 471 von 520 gültigen Stimmen gewählt. Sein Vize wird Peter Gut. Patrick Masson nimmt neu Einsitz im Gemeinderat. Er setzt sich gegen Francesco Fiorillo mit 289 zu 200 Stimmen durch. Ausserdem wurde Janine Vogt neu in die Finanzkommission gewählt.

Ursprünglich war René Probst als Gemeindeammann wiedergewählt worden. Doch nach einem schweren Unfall mit dem Bike entschied seine Familie, dass er sich aus allen Ämtern zurückzieht.

Villnachern (Resultat)

Hohe Stimmbeteiligung, klares Ergebnis: Ab Mitte Mai soll das Schwimmbad in Villnachern wieder in Betrieb genommen werden. An der Urne hat das Stimmvolk am Sonntag die Initiative zum Erhalt des Schwimmbadbetriebs für die Saison 2022 mit 356 Ja- zu 257 -Nein-Stimmen klar angenommen.

Wettingen (Resultat)

Markus Haas (FDP) hat die Wahl in den Wettinger Gemeinderat geschafft. Er erhielt 3509 Stimmen und liegt damit vor Konkurrent Markus Bader (SVP), der 1479 Stimmen machte. Die Stimmbeteiligung betrug 42,9 Prozent. Interessant: Haas war bis im vergangenen Herbst Gemeinderat, dann aber abgewählt worden.

Hintergrund der Ersatzwahl: Andrea Bova, parteilos, wollte Gemeindeammann von Wettingen werden und erzwang an den Gesamterneuerungswahlen im vergangenen Herbst einen zweiten Wahlgang. Wegen einer Krebserkrankung zog er sich aber zurück. Roland Kuster, Mitte CVP, wurde deshalb Ende November im Amt bestätigt. Bova trat auch aus dem Gemeinderat zurück, in den er im September gewählt worden war, was die Ersatzwahl nötig machte.

Würenlingen (Resultat)

Zwei Mal hat der Würenlinger Gemeinderat die Miet- und Nutzungsvereinbarung für das neue Kulturzentrum der Ortsbürger- und der Einwohnergemeinde vorgelegt. Die Ortsbürgerinnen und Ortsbürger haben nun ein drittes Mal an der Urne darüber abgestimmt. Und wieder hat es nicht geklappt: Die Ortsbürgerinnen und Ortsbürger lehnen die Miet- und Nutzungsvereinbarung für das Kulturzentrum Dorfschüür an der Urne mit 253 Nein- gegenüber 112 Ja-Stimmen ab.