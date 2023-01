Volksinitiative Junge an die Urne? Unterschriften für Stimmrechtsalter 16 im Aargau sind beisammen Nächste Woche reichen die Initiantinnen und Initianten für ein Stimmrechtsalter 16 im Aargau die Unterschriften für das Volksbegehren ein. Eva Berger 31.01.2023, 15.30 Uhr

Aargauer Jungparteien wollen, dass künftig auch 16- und 17-Jährige abstimmen und wählen dürfen. Christian Beutler / KEYSTONE

Am 7. Februar 1971 haben die Schweizerinnen das Stimm- und Wahlrecht erhalten. Genau 52 Jahre später, am 7. Februar 2023, machen Aargauer Jungparteien einen Schritt in Richtung Stimm- und Wahlrecht für 16- und 17-Jährige im Aargau. Die dafür nötigen Unterschriften haben sie beisammen, allerdings sind diese gemäss Komitee-Mitglied Peter Weihrauch von den Jungen Grünen noch nicht überprüft.