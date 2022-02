Stimmrechtsalter 16: Aargauer Jungparteien lancieren Initiative

Volksinitiative Initiative wird lanciert: Aargauer Jungparteien wollen das Stimmrechtsalter 16 an die Urne bringen Themen wie Klimawandel und Zukunft der Altersvorsorge betreffen die Jungen besonders. Wer aber noch nicht 18 ist, darf nicht mitbestimmen. Daran stören sich Aargauer Jungparteien, sie fordern, dass im Kanton bereits 16-Jährige das Stimmrecht erhalten. Heute lancieren sie eine Volksinitiative. Eva Berger Jetzt kommentieren 07.02.2022, 05.00 Uhr

Zum Klimastreik in Aarau versammelten sich Schülerinnen und Schüler der umliegenden Schulen am 18. Januar 2019 auf dem Bahnhofplatz. Claudio Thoma

Heute vor genau 51 Jahren, am 7. Februar 1971, haben die Schweizer zum Frauenstimmrecht Ja gesagt. An diesem historischen Tag lanciert der Verein «Stimmrecht 16 im Aargau» eine kantonale Volksinitiative, die das Alter für die Beteiligung an Wahlen und Abstimmungen senken will. Am Abend stellt der Verein seine Forderung vor dem Grossratsgebäude in Aarau vor.

«Stimmrecht 16 im Aargau» besteht aus Mitgliedern der Aargauer Jungparteien. Allerdings stehen diese nicht alle geschlossen hinter dem Begehren. Die Jungfreisinnigen sind lediglich mit der Bezirkssektion Freiamt vertreten, die Junge SVP ist als Partei gegen die Initiative. Ebenfalls heute stellt sie ihr Gegenkomitee vor. Hinter der Initiative stehen die Jungen Grünen, die Juso, die Junge Mitte, Junge EVP und Junge GLP.

Klimastreik und Massvoll haben politisiert

Peter Weihrauch, Co-Präsident Junge Grüne Aargau. Zvg

Bewegungen wie der Klimastreik oder «Massvoll» hätten in den letzten Jahren mehr als einmal bewiesen, dass die Jugend bereit für mehr politische Mitwirkung sei, sagt Peter Weihrauch, Vorstandsmitglied des Vereins und Co-Präsident der Aargauer Jungen Grünen:

«Durch das Herabsenken des Stimmrechtsalters wird nicht mehr nur über, sondern auch mit der Jugend über ihre Anliegen geredet.»

Nach 51 Jahren Frauenstimmrecht sei es an der Zeit, auch die Jugend mitentscheiden zu lassen, sagt der Präsident der Jungfreisinnigen Freiamt, Travis Scott. Schliesslich würden Klimaschutz und Altersvorsorge vor allem sie betreffen.

Nur Glarus hat vorgezogenes Stimmrecht

Vor 31 Jahren, am 3. März 1991, wurde in der Schweiz das Stimmrechtsalter von 20 auf 18 Jahre herabgesetzt. Seither wurde schon oft versucht, bereits 16-Jährige an die Urne zu lassen. Derzeit können jedoch nur im Kanton Glarus 16- und 17-Jährige über kantonale und kommunale Vorlagen abstimmen. 2007 wurde dort das Stimmrecht erweitert. Für politische Ämter kandidieren können aber auch Glarnerinnen und Glarner erst ab 18 Jahren. Zuletzt hat der Kanton Uri das frühere Stimmrechtsalter im letzten September an der Urne deutlich abgelehnt.

Auch national ist das Stimmrechtsalter 16 ein Thema. Im Herbst 2020 hat sich der Nationalrat dafür ausgesprochen. Die Stiftung Pro Juventute hat, ebenfalls 2020, ein Positionspapier dazu verfasst. Frühe Mitsprache sei ein wirkungsvolles Mittel, um Jugendliche für die Übernahme politischer Verantwortung zu motivieren. «Das Stimmrechtsalter 16 muss allen Schweizer Jugendlichen offenstehen. Und zwar ohne Registrierungspflicht oder ähnliche Hürden», heisst es im Papier.

Vor einem Jahr im Grossen Rat abgelehnt

Im Aargau ist der letzte Rückschlag für junge Abstimmungswillige noch nicht lange her. Vor einem knappen Jahr hat der Grosse Rat eine Motion von Parlamentarierinnen und Parlamentariern der SP, Grünen, GLP, EVP und Mitte abgelehnt, die das Stimmrecht und aktive Wahlrecht für 16-Jährige im Kanton und in den Gemeinden verlangte. Sieben Stimmen machten den Unterschied.

«Es gibt in vielen Kantons- und Stadtparlamenten Vorstösse, die eine Anpassung des Stimmrechtsalters fordern. Das nützen wir, um auch im Aargau Druck aufzubauen», sagt Peter Weihrauch. Der Verein «Stimmrecht 16 im Aargau» könne von den Erfahrungen in anderen Gemeinden und Kantonen profitieren, ist er überzeugt. Dass im Kanton Glarus seit beinahe 15 Jahren die 16-Jährigen mitbestimmen können, mache aber auch Mut: «Wenn es in Glarus möglich ist, dann klappt es auch im Aargau», sagt der 20-Jährige.

Nicht die gleichen Pflichten, nicht die gleichen Rechte

Anders sieht das Ramon Hug, Co-Präsident der Aargauer Jungen SVP. 16-Jährige haben nicht die gleichen Pflichten wie Volljährige, also stünden ihnen auch nicht uneingeschränkt dieselben Rechte zu. «Sie bezahlen keine Steuern und können beispielsweise keine Verträge abschliessen. Es ist nicht nötig, dass sie mitbestimmen, wie das Geld ausgegeben wird.»

Ramon Hug, Co-Präsident Junge SVP Aargau. zvg

Weiter sei fraglich, ob das Elektorat um die 16- und 17-Jährigen vergrössert werden soll. Ramon Hug sagt:

«Die Stimmbeteiligung ist jeweils sehr tief, dagegen brauchen wir Lösungsansätze. Nicht aber noch mehr Stimmberechtigte, die der Urne fernbleiben.»

Es ist noch nicht lange her, dass sich Ramon Hug gewünscht hätte, das wäre anders. «Ich bin mit 15 in der Jungen SVP eingetreten und wollte natürlich auch abstimmen und wählen. Dass ich es nicht konnte, habe ich akzeptiert und mir dafür die Zeit genommen, die Abläufe und Systeme kennen zu lernen», sagt der 19-Jährige. Er finde rückblickend nicht, dass er etwas verpasst hat.

3000 Unterschriften in einem Jahr

Der Verein «Stimmrecht 16 im Aargau» hat jetzt ein Jahr Zeit, um die für kantonale Volksinitiativen nötigen 3000 Unterschriften zusammenzubringen. Gelingt das, kommt es dereinst vielleicht zum Abstimmungskampf. Zumindest unter den Jungparteien scheinen die Fronten bereits geklärt.

