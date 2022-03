Initiative gegen Feuerwerk: Unterschriftensammlung soll starten

In zwei bis drei Wochen soll der Text der Initiative, die Feuerwerk mit Knalleffekt verbieten will, im Bundesblatt publiziert werden. Mitinitiant Roman Huber aus Untersiggenthal machte mit Unterstützerinnen und Unterstützern an der Fachmesse Hund 2022 am Wochenende bereits Werbung für ein Ja.

Fabian Hägler 30.03.2022, 11.16 Uhr