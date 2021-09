Volksbegehren Corona machte Unterschriftensammlung fast unmöglich: Initiative für Sitzzuteilung nach Zahl der Stimmberechtigten gescheitert FDP-Vertreter aus dem Bezirk Brugg lancierten vor einem Jahr eine Initiative, um die 140 Sitze im Grossen Rat gemäss der Zahl der Stimmberechtigten auf die Bezirke zu verteilen. Innerhalb der Sammelfrist kamen aber nur rund 2000 Unterschriften zusammen – die Initianten machen Corona dafür verantwortlich. Fabian Hägler 14.09.2021, 17.30 Uhr

Pressekonferenz zur Mandatszuteilungs-Initiative am 28. August 2020 mit Martin Gautschi, Yvonne Buchwalder, Reto Wettstein, Daniel Knecht und Willi Wengi. Britta Gut

Der Bezirk Brugg verlor bei den letzten Grossratswahlen am 18. Oktober 2020 einen seiner elf Grossratssitze an den Bezirk Lenzburg. Der einfache Grund: In Brugg ist die Wohnbevölkerung weniger stark gewachsen als in den anderen Bezirken. Grundlage für die Verteilung der Mandate ist derzeit die ständige Wohnbevölkerung – dazu zählen auch Minderjährige, Ausländerinnen und Asylsuchende. Bezirke mit einem hohen Anteil an nicht stimmberechtigten Einwohnern können dadurch im Verhältnis mehr Grossratssitze erhalten.